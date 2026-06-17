きもの着方教室「いち瑠」2026年7月生を全国約50校にて同時募集中！

株式会社一蔵

株式会社一蔵（本社︓東京都千代田区、代表取締役社長︓河端義彦）が運営する、きもの着方教室「いち瑠」（以下、いち瑠）は『楽しいを愉しむ』をコンセプトに全国に約50教室を運営しています。この夏から受講をスタートする7月生を全国同時募集中です。

◆初級コース ”きものの基本の着付けを学べる”

いち瑠イメージモデル LiLiCo

◇手ぶらでらくらく！きもの一式無料レンタル

◇料金：1レッスン（2時間） 500円×全8回 合計4,000円（税込）

◇期間：トータル約3か月

◇同じ週の中で開講しているクラスに振替えも可能です！

◇少人数のグループレッスンで、わからないことは質問しながらしっかり学べます

◇きものに関する知識や美しい所作も学べます

◇自宅で予習復習ができる動画を配信しています

◇無理な勧誘は一切ありません

初級コース修了後は、中級コース、上級コース、極みコース、認定資格取得コースへとステップアップが可能です。一人ひとりの習熟度や目標に応じて、段階的に学びを深めながら技術と知識を身につけることができます。「きものを着てみたい」という気持ちがあれば、経験や年齢は問いません。

是非、お気軽にお申し込みください！

＜まずはお試し！無料体験レッスン＞

約90分の無料体験レッスンで、教室の雰囲気や

きものを着る楽しさを知ることができます。

持ち物は不要、手ぶらでらくらく体験できます。

■7月生募集特設ページ

無料体験申込み案内 | きもの着方教室 いち瑠(https://ichiru.net/trial_lp_s/)

■無料体験の詳細はこちら

https://ichiru.net/trial/

■いち瑠公式ホームページ

https://ichiru.net/

■きものファンコミュニティサイト

いち瑠の放課後(https://houkago.ichiru.jp/)

■お問い合わせ・その他

https://ichiru.net/contact/

いち瑠イメージモデル LiLiCo

きもの着方教室 いち瑠（一般財団法人 日本和装協会認定校）

全国に約50教室（2026年4月時点）を展開する「きもの着方教室 いち瑠」は、基本的な着方・着せる技術が学べるだけではなく、きものに触れることで出てくる「きもの文化」への興味や、「着る機会がない」、「お手入れ方法がわからない」といったお悩みに対しても、様々なおでかけイベントや講座を開催し、皆さまの“きものライフ”がより楽しくなるようなサポートを行っています。

株式会社一蔵

1991年2月設立。東証スタンダード市場上場。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国115店舗（2026年3月末時点）とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場、国内1ヵ所のウエディングフォトスタジオを運営。

株式会社一蔵(https://www.ichikura.jp/)