【神戸阪急】今年も神戸がアツい！　KOBE SPORTS CROSSOVER　～ 神戸を熱くする 3つの力 ～

株式会社阪急阪神百貨店

B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」、NTTジャパンラグビー リーグワン所属の「コベルコ神戸スティーラーズ」、日本プロサッカーリーグ加盟の「ヴィッセル神戸」。

今シーズンも熱い戦いを繰り広げてきた神戸の3チーム。「神戸ストークス」は、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B２年間優勝、「コベルコ神戸スティーラーズ」は、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 優勝、「ヴィッセル神戸」は、明治安田J1百年構想リーグ優勝と、3チームともすばらしい結果を残しました。

神戸が誇る3つのスポーツチームが神戸阪急に集います。心も身体もわくわくする7日間。チームの垣根を越えて、神戸の街を一緒に盛り上げよう ！

KOBE SPORTS CROSSOVER ３チーム合同 期間限定ショップ

３チームのグッズが勢ぞろい。みんなで神戸のスポーツチームを応援しよう！

イベントオリジナルの限定グッズも登場します。お買上げいただいた方にはオリジナルデザインのステッカーをプレゼント。

◎6月24日(水)～30日(火) ※最終日は午後6時終了

◎本館2階 パティオステージ2

※お買上げステッカープレゼントは無くなり次第終了。

神戸阪急オリジナルグッズが登場！

左）KOBE SPORTS CROSSOVER Tシャツ 3,300円

サイズ：M、L、XL カラー：WHITE、SUMI

※WHITE：Mサイズ 限定24枚、L・XLサイズ 各限定13枚

※SUMI：Mサイズ 限定14枚、Lサイズ 限定6枚、XLサイズ 限定5枚

右）KOBE SPORTS CROSSOVER トートバッグ 2,200円

カラー：BURGANDI、GREEN、RED、YELLOW、MARINEBLUE、GRAY、LIGHTPINK

※BURGANDI、GREEN、RED：各色限定20点

※YELLOW、MARINEBLUE、GRAY、LIGHTPINK：各色限定10点

※状況により、購入個数制限をさせていただく場合があります。

週末はイベントで盛り上がろう！

KOBE SPORTS CROSSOVER トークショー

地元兵庫県出身の３選手が登場！スポーツの楽しさ、神戸への想い、来シーズンの抱負など、ここでしか聞けないクロスオーバートークをお楽しみください。

◎日時：6月27日(土) 午前11時～（約30分） ※観覧無料・雨天中止

◎会場：本館2階 グランパティオ

◎登壇者：神戸ストークス 中島 三千哉選手、コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜選手、

ヴィッセル神戸 山田 海斗選手

◎司会：大塚 聡(LTG企画 代表)

※会場の混雑緩和と安全確保のため、選手に対するサインや個別の写真撮影等の要望はお断りします。

※都合により登壇する選手が変更になる場合があります。

左）神戸ストークス 中島 三千哉選手 中）コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜選手 右）ヴィッセル神戸 山田 海斗選手

【3選手のプロフィール】

■神戸ストークス 中島 三千哉（なかじま みちや）選手

2002年10月生まれ。兵庫県神戸市出身。育英高等学校から神奈川大学を経て、2025年神戸ストークスと契約。ポジションはポイントガード兼シューティングガード。身長179cm

■コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜（ふくにし はやと）選手

2000年5月生まれ。兵庫県宝塚市出身。報徳学園高等学校から京都産業大学を経て、2023年コベルコ神戸スティーラーズに加入。ポジションはフランカー。身長178cm

■ヴィッセル神戸 山田 海斗（やまだ かいと）選手

2006年8月生まれ。兵庫県伊丹市出身。中学から神戸ユースに所属。2025年神港学園高等学校卒。同年シアトル・サウンダーズFC(米国)のリザーブチーム、タコマ・ディファイアンスに期限付き移籍。今シーズンからトップチームに復帰。ポジションはディフェンダー。身長192cm

３チームのマスコットキャラクターが集合！

ストーキー(神戸ストークス)、コーロクン(コベルコ神戸スティーラーズ)、モーヴィ(ヴィッセル神戸)といっしょに写真をとろう！

◎日時：6月28日(日) １.午前11時～、２.午後12時45分～（各回約20分） ※参加無料・雨天中止

◎会場：本館2階 グランパティオ

※撮影用のカメラはご持参ください

※１回目・２回目とも、当日午前10時30分から本館2階グランパティオにて参加整理券を配布します。各回先着20組限り。おひと組につき整理券は1回1枚限り。

※おひと組につき撮影は２ショットまで。3チームのキャラクターとご一緒の撮影となります。

スポーツ体験会

スポーツで神戸を元気に。気軽にスポーツ体験しましょう。参加ご希望の方は開催時間に会場までお越しください。

◎会場：本館2階 グランパティオ ※雨天中止

※状況により、整理券配布などの対応をする場合があります。

※写真はイメージです

「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」

◎6月27日(土) 正午～（約60分）

※神戸ストークスの公式LINE登録で参加無料

人気の「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」が神戸阪急に登場。ギャラリーに見守られながら、あなたはシュートを2本決められるか！

※写真はイメージです

「コベルコ神戸スティーラーズ ラグビーパスターゲット」

◎6月27日(土) 正午～（約60分）

※参加無料

的を目がけてラグビーボールをパス！ 見事ボールが穴に入れば成功です。小さなお子様から大人まで、手軽にラグビーの楽しさを味わえます。試合をイメージして、うまくパスができるかな？

※写真はイメージです

「ヴィッセル神戸 キックダーツ」

◎6月28日(日) 午後２時～（約60分）

※参加無料

ヴィッセル神戸のイベントでも人気のサッカーゲーム“キックダーツ”。狙いを定めて、ボールをキック！

※イベントは、いずれも屋外での開催のため、水分補給・体調管理は各自でご注意ください。

※年齢制限はありませんが、小学生以下のお子様は保護者と一緒にご来場ください。

※イベントは、いずれも雨天中止です。開催前日正午時点の予報で催行を決定し、中止の場合は神戸阪急ホームページでお知らせします。

※イベントの最新情報は神戸阪急ホームページをご確認ください。

https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12697670_2191.html