【神戸阪急】今年も神戸がアツい！ KOBE SPORTS CROSSOVER ～ 神戸を熱くする 3つの力 ～
B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」、NTTジャパンラグビー リーグワン所属の「コベルコ神戸スティーラーズ」、日本プロサッカーリーグ加盟の「ヴィッセル神戸」。
今シーズンも熱い戦いを繰り広げてきた神戸の3チーム。「神戸ストークス」は、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B２年間優勝、「コベルコ神戸スティーラーズ」は、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 優勝、「ヴィッセル神戸」は、明治安田J1百年構想リーグ優勝と、3チームともすばらしい結果を残しました。
神戸が誇る3つのスポーツチームが神戸阪急に集います。心も身体もわくわくする7日間。チームの垣根を越えて、神戸の街を一緒に盛り上げよう ！
KOBE SPORTS CROSSOVER ３チーム合同 期間限定ショップ
３チームのグッズが勢ぞろい。みんなで神戸のスポーツチームを応援しよう！
イベントオリジナルの限定グッズも登場します。お買上げいただいた方にはオリジナルデザインのステッカーをプレゼント。
◎6月24日(水)～30日(火) ※最終日は午後6時終了
◎本館2階 パティオステージ2
※お買上げステッカープレゼントは無くなり次第終了。
神戸阪急オリジナルグッズが登場！
左）KOBE SPORTS CROSSOVER Tシャツ 3,300円
サイズ：M、L、XL カラー：WHITE、SUMI
※WHITE：Mサイズ 限定24枚、L・XLサイズ 各限定13枚
※SUMI：Mサイズ 限定14枚、Lサイズ 限定6枚、XLサイズ 限定5枚
右）KOBE SPORTS CROSSOVER トートバッグ 2,200円
カラー：BURGANDI、GREEN、RED、YELLOW、MARINEBLUE、GRAY、LIGHTPINK
※BURGANDI、GREEN、RED：各色限定20点
※YELLOW、MARINEBLUE、GRAY、LIGHTPINK：各色限定10点
※状況により、購入個数制限をさせていただく場合があります。
週末はイベントで盛り上がろう！
KOBE SPORTS CROSSOVER トークショー
地元兵庫県出身の３選手が登場！スポーツの楽しさ、神戸への想い、来シーズンの抱負など、ここでしか聞けないクロスオーバートークをお楽しみください。
◎日時：6月27日(土) 午前11時～（約30分） ※観覧無料・雨天中止
◎会場：本館2階 グランパティオ
◎登壇者：神戸ストークス 中島 三千哉選手、コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜選手、
ヴィッセル神戸 山田 海斗選手
◎司会：大塚 聡(LTG企画 代表)
※会場の混雑緩和と安全確保のため、選手に対するサインや個別の写真撮影等の要望はお断りします。
※都合により登壇する選手が変更になる場合があります。
左）神戸ストークス 中島 三千哉選手 中）コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜選手 右）ヴィッセル神戸 山田 海斗選手
【3選手のプロフィール】
■神戸ストークス 中島 三千哉（なかじま みちや）選手
2002年10月生まれ。兵庫県神戸市出身。育英高等学校から神奈川大学を経て、2025年神戸ストークスと契約。ポジションはポイントガード兼シューティングガード。身長179cm
■コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜（ふくにし はやと）選手
2000年5月生まれ。兵庫県宝塚市出身。報徳学園高等学校から京都産業大学を経て、2023年コベルコ神戸スティーラーズに加入。ポジションはフランカー。身長178cm
■ヴィッセル神戸 山田 海斗（やまだ かいと）選手
2006年8月生まれ。兵庫県伊丹市出身。中学から神戸ユースに所属。2025年神港学園高等学校卒。同年シアトル・サウンダーズFC(米国)のリザーブチーム、タコマ・ディファイアンスに期限付き移籍。今シーズンからトップチームに復帰。ポジションはディフェンダー。身長192cm
３チームのマスコットキャラクターが集合！
ストーキー(神戸ストークス)、コーロクン(コベルコ神戸スティーラーズ)、モーヴィ(ヴィッセル神戸)といっしょに写真をとろう！
◎日時：6月28日(日) １.午前11時～、２.午後12時45分～（各回約20分） ※参加無料・雨天中止
◎会場：本館2階 グランパティオ
※撮影用のカメラはご持参ください
※１回目・２回目とも、当日午前10時30分から本館2階グランパティオにて参加整理券を配布します。各回先着20組限り。おひと組につき整理券は1回1枚限り。
※おひと組につき撮影は２ショットまで。3チームのキャラクターとご一緒の撮影となります。
スポーツ体験会
スポーツで神戸を元気に。気軽にスポーツ体験しましょう。参加ご希望の方は開催時間に会場までお越しください。
◎会場：本館2階 グランパティオ ※雨天中止
※状況により、整理券配布などの対応をする場合があります。
※写真はイメージです
「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」
◎6月27日(土) 正午～（約60分）
※神戸ストークスの公式LINE登録で参加無料
人気の「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」が神戸阪急に登場。ギャラリーに見守られながら、あなたはシュートを2本決められるか！
※写真はイメージです
「コベルコ神戸スティーラーズ ラグビーパスターゲット」
◎6月27日(土) 正午～（約60分）
※参加無料
的を目がけてラグビーボールをパス！ 見事ボールが穴に入れば成功です。小さなお子様から大人まで、手軽にラグビーの楽しさを味わえます。試合をイメージして、うまくパスができるかな？
※写真はイメージです
「ヴィッセル神戸 キックダーツ」
◎6月28日(日) 午後２時～（約60分）
※参加無料
ヴィッセル神戸のイベントでも人気のサッカーゲーム“キックダーツ”。狙いを定めて、ボールをキック！
※イベントは、いずれも屋外での開催のため、水分補給・体調管理は各自でご注意ください。
※年齢制限はありませんが、小学生以下のお子様は保護者と一緒にご来場ください。
※イベントは、いずれも雨天中止です。開催前日正午時点の予報で催行を決定し、中止の場合は神戸阪急ホームページでお知らせします。
※イベントの最新情報は神戸阪急ホームページをご確認ください。
https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12697670_2191.html