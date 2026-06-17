【神戸阪急】今年も神戸がアツい！　KOBE SPORTS CROSSOVER　～ 神戸を熱くする 3つの力 ～

写真拡大 (全7枚)

株式会社阪急阪神百貨店


B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「神戸ストークス」、NTTジャパンラグビー リーグワン所属の「コベルコ神戸スティーラーズ」、日本プロサッカーリーグ加盟の「ヴィッセル神戸」。


今シーズンも熱い戦いを繰り広げてきた神戸の3チーム。「神戸ストークス」は、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON B２年間優勝、「コベルコ神戸スティーラーズ」は、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 優勝、「ヴィッセル神戸」は、明治安田J1百年構想リーグ優勝と、3チームともすばらしい結果を残しました。


神戸が誇る3つのスポーツチームが神戸阪急に集います。心も身体もわくわくする7日間。チームの垣根を越えて、神戸の街を一緒に盛り上げよう ！



KOBE SPORTS CROSSOVER ３チーム合同 期間限定ショップ

３チームのグッズが勢ぞろい。みんなで神戸のスポーツチームを応援しよう！　


イベントオリジナルの限定グッズも登場します。お買上げいただいた方にはオリジナルデザインのステッカーをプレゼント。


◎6月24日(水)～30日(火) 　※最終日は午後6時終了


◎本館2階　パティオステージ2


※お買上げステッカープレゼントは無くなり次第終了。



神戸阪急オリジナルグッズが登場！




左）KOBE SPORTS CROSSOVER Tシャツ　3,300円


　サイズ：M、L、XL　カラー：WHITE、SUMI


　※WHITE：Mサイズ 限定24枚、L・XLサイズ 各限定13枚


　※SUMI：Mサイズ 限定14枚、Lサイズ 限定6枚、XLサイズ 限定5枚


右）KOBE SPORTS CROSSOVER トートバッグ　2,200円


　カラー：BURGANDI、GREEN、RED、YELLOW、MARINEBLUE、GRAY、LIGHTPINK


　※BURGANDI、GREEN、RED：各色限定20点


　※YELLOW、MARINEBLUE、GRAY、LIGHTPINK：各色限定10点


※状況により、購入個数制限をさせていただく場合があります。


週末はイベントで盛り上がろう！

KOBE SPORTS CROSSOVER トークショー


地元兵庫県出身の３選手が登場！スポーツの楽しさ、神戸への想い、来シーズンの抱負など、ここでしか聞けないクロスオーバートークをお楽しみください。


◎日時：6月27日(土)　午前11時～（約30分）　※観覧無料・雨天中止


◎会場：本館2階 グランパティオ　


◎登壇者：神戸ストークス 中島 三千哉選手、コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜選手、


　　　　　ヴィッセル神戸 山田 海斗選手


◎司会：大塚 聡(LTG企画 代表)


※会場の混雑緩和と安全確保のため、選手に対するサインや個別の写真撮影等の要望はお断りします。


※都合により登壇する選手が変更になる場合があります。



左）神戸ストークス 中島 三千哉選手　中）コベルコ神戸スティーラーズ 福西 隼杜選手　右）ヴィッセル神戸 山田 海斗選手

【3選手のプロフィール】


■神戸ストークス　中島 三千哉（なかじま みちや）選手　


2002年10月生まれ。兵庫県神戸市出身。育英高等学校から神奈川大学を経て、2025年神戸ストークスと契約。ポジションはポイントガード兼シューティングガード。身長179cm


■コベルコ神戸スティーラーズ　福西 隼杜（ふくにし はやと）選手　


2000年5月生まれ。兵庫県宝塚市出身。報徳学園高等学校から京都産業大学を経て、2023年コベルコ神戸スティーラーズに加入。ポジションはフランカー。身長178cm　


■ヴィッセル神戸　山田 海斗（やまだ かいと）選手　


2006年8月生まれ。兵庫県伊丹市出身。中学から神戸ユースに所属。2025年神港学園高等学校卒。同年シアトル・サウンダーズFC(米国)のリザーブチーム、タコマ・ディファイアンスに期限付き移籍。今シーズンからトップチームに復帰。ポジションはディフェンダー。身長192cm




３チームのマスコットキャラクターが集合！


ストーキー(神戸ストークス)、コーロクン(コベルコ神戸スティーラーズ)、モーヴィ(ヴィッセル神戸)といっしょに写真をとろう！


◎日時：6月28日(日)　１.午前11時～、２.午後12時45分～（各回約20分）　※参加無料・雨天中止


◎会場：本館2階 グランパティオ




※撮影用のカメラはご持参ください


※１回目・２回目とも、当日午前10時30分から本館2階グランパティオにて参加整理券を配布します。各回先着20組限り。おひと組につき整理券は1回1枚限り。


※おひと組につき撮影は２ショットまで。3チームのキャラクターとご一緒の撮影となります。



スポーツ体験会


スポーツで神戸を元気に。気軽にスポーツ体験しましょう。参加ご希望の方は開催時間に会場までお越しください。


◎会場：本館2階 グランパティオ　※雨天中止


※状況により、整理券配布などの対応をする場合があります。



※写真はイメージです

「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」


◎6月27日(土)　正午～（約60分）


※神戸ストークスの公式LINE登録で参加無料



人気の「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」が神戸阪急に登場。ギャラリーに見守られながら、あなたはシュートを2本決められるか！






※写真はイメージです

「コベルコ神戸スティーラーズ ラグビーパスターゲット」


◎6月27日(土)　正午～（約60分）


※参加無料



的を目がけてラグビーボールをパス！　見事ボールが穴に入れば成功です。小さなお子様から大人まで、手軽にラグビーの楽しさを味わえます。試合をイメージして、うまくパスができるかな？






※写真はイメージです

「ヴィッセル神戸 キックダーツ」


◎6月28日(日)　午後２時～（約60分）


※参加無料



ヴィッセル神戸のイベントでも人気のサッカーゲーム“キックダーツ”。狙いを定めて、ボールをキック！





※イベントは、いずれも屋外での開催のため、水分補給・体調管理は各自でご注意ください。


※年齢制限はありませんが、小学生以下のお子様は保護者と一緒にご来場ください。


※イベントは、いずれも雨天中止です。開催前日正午時点の予報で催行を決定し、中止の場合は神戸阪急ホームページでお知らせします。


※イベントの最新情報は神戸阪急ホームページをご確認ください。


https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/shopnews/detail/12697670_2191.html