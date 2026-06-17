滋賀県へ初出店！ホビーファンもご家族連れも楽しめる「駿河屋 滋賀豊郷店」9月18日(金)オープン

株式会社 駿河屋

祝・滋賀県初出店！「駿河屋 滋賀豊郷店」のオープンをお楽しみに！

滋賀県の皆様、大変お待たせいたしました！

滋賀県初号店となる「駿河屋 滋賀豊郷店」が、9月18日(金)「三洋堂書店 豊郷店」内に満を持してグランドオープンいたします。

総アイテム数30万点以上を誇る店内は、ホビーファンの方はもちろん、ご家族連れのお客様にもお楽しみいただける、湖東エリアの新たなカルチャースポットとして誕生します。

アニメ雑貨、フィギュア、プラモデルは地域最大級の品ぞろえ

アニメ雑貨、フィギュア、プラモデルは、地域最大級を目指す超充実の品ぞろえ。

そのほかにも、人気のトレカ、ゲーム、おもちゃをはじめ、K-POPや声優などのアイドル雑貨、ぬいぐるみ、イラスト集・設定資料集、写真集、アニメCD、アニメ映像ソフトなどが勢ぞろい。

最新作から懐かしの逸品まで、圧倒的な品揃えでお客様をお迎えします。

駿河屋ならではの“お宝探し”体験を、ぜひお楽しみください。

お買い物も楽しめて、ご不用品のお持ち込みも楽々！

「駿河屋 滋賀豊郷店」は、「三洋堂書店 豊郷店」内に併設店舗としてオープンいたします。

「駿河屋 滋賀豊郷店」でお買い物したあとに「三洋堂書店 豊郷店」でお子さまの参考書や絵本のほか、コミックや写真集などの新刊をまとめてチェックいただけるなど、お客様のさまざまなニーズにお応えいたします。



さらに無料駐車場を完備しているため、ご不要になったお子さまの大量のおもちゃから置き場に困ったホビーアイテムまで、お車でお気軽にお持ち込みいただけます。



じっくり選ぶお宝探しはもちろん、「三洋堂書店 豊郷店」内や近隣のお買い物のついでにも気軽にお立ち寄りいただける、地域のみなさまに愛されるお店を目指します。

9月4日(金)より先行買取開始！お得なキャンペーンも開催予定

先行買取開始と同時に超お得な「買取キャンペーン」を開催予定です。

最新からレトロなコレクションまでしっかり査定いたしますので、ぜひこの機会におうちに眠るご不用品をまとめてお売りください。

ネットで評判の駿河屋の高価買取を「駿河屋 滋賀豊郷店」でご体験ください。

駿河屋O2O（オーツーオー）買取にも対応

「駿河屋 滋賀豊郷店」は、ネットで事前に査定を申し込んだらすぐに店舗に持ち込める「スマ得買取」、ネットで査定して店舗でお売りいただける「あんしん持込」の駿河屋O2O（オーツーオー）買取にも対応いたします。

査定の待ち時間のイライラや、査定価格のガッカリを避ける画期的なサービスです。

ぜひご利用ください。

オープン記念「買取キャンペーン」「セール」の続報はこちら

オープンを記念して、お得な「買取キャンペーン」や「セール」の開催を予定しております。

今後の続報については駿河屋.JPの「駿河屋 滋賀豊郷店」特設ページやSNS、店舗ページでも発表いたしますので、ぜひご確認ください。

「駿河屋 滋賀豊郷店」特設ページ

お得な情報はこちらでチェック！

https://www.suruga-ya.jp/feature/toyosato_open/index.html

駿河屋.JP公式

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オープン予定

9月4日(金) 先行買取開始

9月18日(金) 販売開始

※日程は予告なく変更になる可能性があります

駿河屋 滋賀豊郷店

所在地

滋賀県犬上郡豊郷町沢250-1 アストパワーセンター内

https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/toyosato/index.html

店舗𝕏

@suruga_toyosato(https://x.com/suruga_toyosato)

■お取り扱い商品

トレカ（ポケモンカードゲーム、旧ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲームのみ）、アニメ・ゲーム雑貨、アイドル雑貨（スタートエンターテイメント[旧ジャニーズ]系、K-POP、2.5次元系俳優、声優のみ）、ゲームソフト・ハード、映像ソフト（声優、スタートエンターテイメント[旧ジャニーズ]、K-POP、2.5次元、アニメ、ゲームのみ）、音楽CD（声優、スタートエンターテイメント[旧ジャニーズ]、K-POP、2.5次元、アニメ、ゲーム、同人のみ）、プラモデル、フィギュア、ぬいぐるみ、おもちゃ、書籍（アニメ・ゲーム系の原画集・設定資料集・イラスト集、写真集、ゲーム攻略本のみ）

お買い物もお売りいただくのも「駿河屋 滋賀豊郷店」で決まり！