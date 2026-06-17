南房総の絶景と、親子の記憶に残る夏旅。自然・学び・遊びを満喫する10のリゾート体験を実施【グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

太平洋を望み、豊かな自然に囲まれた南房総国定公園内・大房岬（たいぶさみさき）に位置する「グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ」（所在地：千葉県南房総市／総支配人：水野 俊平）では、2026年夏、親子で五感を刺激する10種類の体験型コンテンツを展開します。

オールインクルーシブで楽しめる屋外プールをはじめ、海洋プラスチックを活用したワークショップ、海を眺めながら参加できるヨガ体験、星空観察、サンセットツアー、キャンプファイヤーなど、海・森・星空を舞台にした多彩な自然体験を用意しました。

さらに、近隣施設と連携したウミホタル観察ツアーやバードウォッチング体験、新たに館内に設置する巨大トラックスライダーやエアトランポリンなど、お子さまが思いきり身体を動かして楽しめるコンテンツも充実。自然の景色を“見る”だけではなく、触れて、学び、遊ぶことで、家族の思い出を深める“体験する南房総の夏休み”を提供します。

1.オールインクルーシブでホテル屋外プールを楽しむ

お子さま連れの夏旅におすすめの屋外プールが、今年もオープン。太陽の光と海風を感じながら、開放感あふれるリゾート時間を過ごせます。また、水深40cmのプールもあり、水遊びデビューのお子さまも楽しんでいただけます。ファミリーで過ごす夏の思い出づくりにおすすめです。

期間：2026年7月18日（土）～2026年9月23日（水）

時間：9:00～17:00

※チェックイン前チェックアウト後もご利用可能です。

※ご自身のタオルのご利用をお願いしています。

水深：水深約105cm、お子さま用浅場約40cm

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

※日帰りでのご利用は行っていません。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/garden-pool-2026/

2.新たに登場した巨大トラックスライダー

大きなエア遊具を駆け上がり、一気に滑り降りる迫力満点の巨大トラックスライダーが夏限定で登場。小さなお子さまでも楽しみやすく、何度も挑戦したくなるアクティビティです。屋内設置のため天候を気にせず楽しめ、家族みんなで笑顔あふれるひとときを過ごせます。

巨大トラックスライダー

開催日：2026年8月3日（月）～8月7日（金）

時間：13:00～18:00

会場：ホテル館内1階

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

備考：内容が変更または中止となる場合があります。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

3.エアトランポリンとバドミントン

エアトランポリンやバドミントンは身体を大きく動かしながら遊べるため、お子さまの夏のエネルギー発散にもぴったりです。

開催日：2026年8月3日（月）～8月20日（木）

時間：13:00～18:00

会場：ホテル館内1階

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

備考：内容が変更または中止となる場合があります。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

4.自然の中でキャンプファイヤー【ホテルエリア】

炎を囲んでゲームや歌を楽しむ、夏限定のキャンプファイヤー体験を開催。ゆらめく火を囲みながら、ご家族やご友人と過ごす時間は、旅の思い出をより特別なものにしてくれます。南房総の自然に包まれた開放的な空間の中、記憶に残る夏のひとときを過ごせます。

開催日：2026年8月4日（火）、25日（火）

時間：19:00～20:00

場所：ホテル チャペル横

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

備考：天候により中止となる場合があります。動きやすい服装でお越しください。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

５.サンセット大房岬ツアー【海岸エリア】

夕暮れに染まる大房岬をガイドと一緒に巡る、自然体験ツアーを開催。ハンモック体験や生き物探しを楽しみながら“キッズレンジャー”として自然の魅力や役割を学ぶことができます。

開催日：2026年8月9日（日）、13日（木）、27日（木）、30日（日）

時間：17:00～18:30

料金：1,500円／1名（税・サ込）

定員：10名

参加対象：小学生以下保護者同伴

予約：要（ホテル代表 0470-33-3811 まで）

備考：天候により、内容が変更または中止となる場合があります。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

6.親子で楽しむ星空観察【ホテルエリア】

南房総の澄んだ夜空を、天体望遠鏡を使って観察する星空体験を開催。肉眼では捉えにくい星や月の表情を間近に感じながら、宇宙の広がりを体感いただけます。ホテルスタッフによる話も交え、お子さまから大人まで楽しく星空を学べる内容です。

開催日：2026年8月22日（土）、28日（金）、29日（土）

時間：19:45～20:15

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

備考：時間内に自由にご参加ください。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

7.サンセットテラス【ホテルプールサイド】

リラックスチェアに寝そべりながらゆったりと眺める癒しの時間を提供します。ホテルプールサイドに設置されたチェアで、潮風を感じながら思い思いのひとときを過ごせます。美しい星空が頭上いっぱいに広がり、日常を忘れるような幻想的な景色を堪能できます。

開催日：2026年8月1日（土）～8月31日（月）

時間：19:00～21:00

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

備考：時間内に自由にご参加ください。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

8.初心者でも安心。海をみながらヨガ体験【南芝生園地エリア】

南房総の海を望む開放的な芝生エリアで、初心者の方でも気軽に参加できるヨガ体験を開催します。潮風を感じながらゆっくりと身体を伸ばすことで、心身ともにリフレッシュ。インストラクターが丁寧にサポートするため、ヨガが初めての方やお子さま連れでも安心して参加できます。

開催日：2026年7月19日（日）、8月2日（日）、11日（火）、19日（水）

時間：9:00～10:00（9:00ロビー集合）

料金：1,000円／1名（税・サ込）

定員：15名

参加対象：10歳以上（小学生以下保護者同伴）

予約：要（ホテル代表 0470-33-3811 まで）

備考：天候により開催場所が変更になる場合があります。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

9.プラネタリウム鑑賞【南房総市大房岬自然の家エリア】

季節ごとに見られる星座や、この地域ならではの夜空の魅力をガイドスタッフがわかりやすく解説。お子さまから大人まで楽しみながら星について学べるため、夏休みの自由研究にもおすすめです。

開催日：2026年8月16日（日）

時間：19:00～20:15頃

（19:00ロビー集合）

料金：ご宿泊の料金に含まれます。

定員：60名

予約：要（ホテル代表 0470-33-3811 まで）

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

10.海洋プラスチックをつかったワークショップ【ホテル屋内】

海の環境について楽しく学べるワークショップを開催。ガイドスタッフと一緒に、海洋プラスチックが海に与える影響や現在の海の課題について学びながら、実際に回収された素材を活用したアイテム制作を行います。遊びながら環境問題に触れることで、お子さまの自由研究や学びのきっかけにもおすすめです。

開催日：2026年8月13日（木）、14日（金）

時間：9:00～12:00

会場：ホテル館内1階

予約・料金：予約不要、ご宿泊の料金に含まれます。

備考：時間内に自由にご参加ください。

詳細：https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/summer-event2026/

ウェルカムベビーにおすすめのファミリータイプ客室

クラシックファミリーツイン フォレストビュー

「ウェルカムベビーのお宿」認定を受けた、お子さま連れのご家族におすすめの客室です。アメニティや備品をあらかじめ備えています。

広さ：36平方メートル

最大利用可能人数：5名（添い寝2名含む）

備え付けの備品・アメニティ：電子レンジ、調乳ポット、お子さま用スリッパ、ベビーソープ、ベビーバス、おむつ用ゴミ箱、おしりふき、哺乳瓶洗浄セット（専用洗剤・ブラシ）、ベビーチェア、お子さま用補助便座、踏み台、ベビーベッド

その他、「クラシックコンフォートトリプル」「クラシックコンフォートツイン（和洋室）」「スタンダードジュニアスイート フォレストビュー」など、ファミリーや三世代での滞在に便利な客室タイプを用意しています。

【「ウェルカムベビーのお宿」について】

グランドメルキュール南房総リゾート＆スパは、ミキハウス子育て総研による「ウェルカムベビーのお宿」の認定を受けています。「ウェルカムベビーのお宿」は、お子さま連れでも安心して宿泊できる施設かどうか、独自の認定基準（全100項目）に基づき、設備などのハード面、接客やサービスメニューなどソフト面の評価を行い、一定の基準を満たすことで認定されます。2026年4月、対象となる客室が2室から4室へ増室されました。

ホテル館内設備

ファミリー向け客室の詳細はこちら :https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/plan/withchildren/

キッズアクティビティ「あそびば」

2～6歳のお子さまを対象とした、木材の素材感を活かした屋内キッズエリア。コーナーエッジに丸みを持たせており安全性が高く、小さなお子さまも安心して遊べます。絵本やおもちゃ、付き添いの大人がゆったりと座れる休憩スペースも備え、ご家族が一緒に過ごせるスペースです。

※宿泊者は無料で利用できます。

ファミリー向けサービス

あそびば・ガーデンプールの詳細はこちら :https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/activities/

貸し出し備品として、調乳ポット、お子さま用スリッパ、ベビーソープ、ベビーバス、おむつ用ゴミ箱、おしりふき、哺乳瓶洗浄セット（専用洗剤・ブラシ）、ベビーチェア、お子さま用補助便座、踏み台、ベビーベッドを用意。

また、ビュッフェレストランには「キッズコーナー」を設置し、フライドポテトや唐揚げ、コーンスープなど、お子さま向けのメニューや、乳児用のベビーフードが揃っています。

貸し出し品やサービスなどの詳細はこちら :https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/news/family-faq/

グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ海に囲まれた国定公園内に立地大浴場には露天風呂やサウナを完備ホテル近くでは磯遊びも楽しめる

豊かな緑に囲まれた南房総国定公園内に位置するリゾートホテル。海面が穏やかに波打つ様子を眺めながら、開放感あふれるリゾートステイを楽しめます。首都圏からのアクセスも良く、その土地ならではの食材を取り入れたシグネチャーメニューを楽しめるレストラン、露天風呂やサウナ併設の大浴場、キッズスペースなどを完備し、旅のスタイルに合わせた滞在を提供しています。

房総産ところてんの水なます（朝食）浅利と季節野菜のピリ辛魚醬蒸し（ディナー）房総産バイ貝と季節野菜の水貝風（ディナー）

オールインクルーシブの宿泊料金にはラウンジ利用が含まれ、「樂遇／EVENING SOCIAL」（15:00～18:00）では、スパークリングワインやビールなどのお酒や、コーヒー、紅茶、ハーブウォーターなどのソフトドリンクが提供され、「鳥渡／NIGHT CAP」（19:00～23:00）では、好みのお酒とその土地ならではの逸品をいただけるバータイムを満喫できます。ディナー、朝食はビュッフェスタイルで提供、アルコールを含むドリンクも宿泊料金に含まれます。ディナーでは「浅利と季節野菜のピリ辛魚醬蒸し」「房総産バイ貝と季節野菜の水貝風」「なめろうサラダ」「鰯つみれの漁師汁」、朝食では「房総産ところてんの水なます」「のっけ丼」「さんがフライ」「房総ひじききんぴら煮」など、郷土色豊かなメニューを楽しめます。

*「浅利と季節野菜のピリ辛魚醬蒸し」「房総産バイ貝と季節野菜の水貝風」「房総産ところてんの水なます」は、5月18日～10月31日の提供予定となります。

【所在地】〒299-2404 千葉県南房総市富浦町多田良1212

【TEL】 03-5539-2634（予約センター）

【公式サイト】https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/

【アクセス】館山自動車道 富浦ICより車で約8分、JR富浦駅よりタクシーで約10分

【料金】オールインクルーシブ 1泊 26,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料、ランチの提供はございません

※時期、仕入れ状況により料理の内容や産地が変更になる場合があります。

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

ホテル公式サイト :https://grand-mercure-minamiboso-resortandspa.jp/

「グランドメルキュール南房総リゾート＆スパ」は2026年4月1日に開業2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Le sensoriel（ル・サンソリエル）」では、新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始しました。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

また一層、食の多様性に配慮し、ベジタリアンメニューを拡充。お子さまにも楽しくお召し上がりいただけるキッズメニューも充実させました。

新シグネチャーメニューのバーガー（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなどベジタブルメニューも豊富エビのニョッキやコーンスープなどキッズメニューは専用コーナーに用意新コンセプト・メニューの詳細はこちら :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

「グラ・メル」の夏旅

全国22の「グランドメルキュール」「メルキュール」で実施される、夏のイベント・コンテンツをご紹介。

https://accor-resorts-japan.jp/lp/summer2026/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュ

ールは10ヶ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラム ALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月17日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。また、イベントの内容は予告なく変更する場合があります。