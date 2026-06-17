旅行会社向けホテル手配サイト「APPLE WORLD」を提供する株式会社アップルワールドが、AI自動見積ツール「AI quosys（エーアイ クオシス）」をリリース！

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679、以下じげん）のグループ会社である株式会社アップルワールド（本店所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：平尾丈、以下APW）はこの度、ホテル見積業務を最短5分で完了できるAI自動見積もりツール「AI quosys（エーアイ クオシス）」をリリースしました。これまで専門知識や手間を要していたホテルの見積作業を、AIが自動で対応することで、所要時間を85%以上削減（※1）。旅行会社における業務の効率化と省力化を実現するとともに、24時間365日いつでも見積対応が可能な体制を整え、顧客への迅速な対応を支援します。

※1 自社調べ

APWは、1992年に国内旅行会社向けの海外ホテル予約サービスとしてスタートし、現在は国内最大級の旅行会社向けホテル予約サイトとして、世界20,600都市から厳選した300,000軒のホテルのほか、125社の海外航空券、約700都市での空港送迎サービスを取り扱っています。各種見積りから予約、旅行者への提案書作成など、きめ細かなサービスをワンストップで提供。「旅する人と、それを支えるすべての人が一歩先の未来へ踏み出す後押しをします」をミッションとして、テクノロジーの力で旅行会社の業務効率化を支援しています。

近年、旅行業界ではコロナ禍を契機とした人材流出の影響により、慢性的な人手不足が続いています。加えて、訪日外国人旅行者の急速な回復や、国際情勢・為替変動による突発的な需要の増減への対応も求められており、限られた人員で業務効率とサービス品質を両立することが大きな課題となっています。中でも、航空券・ホテル・送迎などの手配に伴う見積りや料金比較の作業は、旅行会社にとって非常に手間と時間がかかる業務のひとつです。こうした課題に対し、APWではこれまで、ホテルの見積りから予約作成までを一貫して代行するサービス「丸投げ見積り」を提供してきましたが、この度、ホテル手配業務のさらなる効率化を実現するAI自動見積ツール「AI quosys」を新たにリリースしました。

■AI自動見積ツール「AI quosys」とは

「AI quosys」は、旅行者から届いた見積依頼メールの内容をAIが自動解析し、約30秒で最適なホテルを最大15軒提案します。その後、希望のホテルを選択すると自動で見積書を作成し、ワンクリックで予約作成画面へ遷移。これにより、旅行会社様はより短時間で効率的に見積書を作成することができるようになります。

さらに、見積提案時には、同一画面からAPWのカスタマーサクセスチームに直接見積り依頼ができる導線を設置。AIだけで完結しないケースにも柔軟に対応できる設計としています。

AI quosysの導入により、一連のホテル見積業務を最短5分で完結させることが可能になりました。

【「AI quosys（エーアイ クオシス）」導入前後のプロセス比較】

これまでAPWのスタッフが手作業で対応していた、見積作成に関わる２.～５.の工程をAI quosysが代行することで、所要時間を85%以上削減 (※1)。営業時間内に限られていた見積受付も、24時間365日いつでも対応可能となります。

また、ホテルのみならず、航空券、ガイド、送迎など、旅行手配に関わるその他の見積も一元管理が可能です。業務効率と生産性の向上により、顧客からの見積・予約依頼への対応スピードが大幅に改善され、旅行者への迅速な手配にもつながります。これにより、旅行会社様ご自身のサービス品質向上にも寄与します。

※1 自社調べ

■今後の展開

APWは今後も「AI quosys」を通じて、旅行会社の業務負荷軽減とAIを活用した業務効率化に貢献してまいります。本サービスの詳細については、今後開催予定のウェビナーにてご案内させていただく予定です。

APWはこれからも、業界最大規模のランドオペレーターアグリゲーターとして、テクノロジーの力で日本の旅行業界の成長を支えてまいります。ミッションである「旅する人と、それを支えるすべての人が一歩先の未来へ踏み出す後押しをします」の実現に向け、引き続き取り組んでまいります。

■「AI quosys」のご利用をご検討の旅行会社様へ

「AI quosys」は、日本国内の旅行会社様を対象に、2026年6月1日より提供を開始いたしました。

本サービスは、初期費用・月額固定費ともに無料でご利用いただけます。ご利用にあたっては、APPLE WORLDへのご登録が必要です。また、AI quosys内蔵のメールシステムの利用をご希望の場合は、AI quosysドメインの専用メールアドレス発行のお申込みが必要です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

[URL] https://appleworld.com/v2/agt/static/ai-quosys

■株式会社アップルワールド 会社概要

［社名］株式会社アップルワールド (APPLE WORLD INC.)

［所在地］東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー14F

［設立年月日］1991年12月6日

［代表者］代表取締役社長 平尾 丈

［資本金］2億円

［事業内容］海外・国内ホテルの予約・手配、ホテルクーポン販売、

海外・国内ホテル・旅行関連情報サービス、航空券の仕入、発券代行、精算事業、

決済代行事業、旅行会社向けBPO事業

［URL］https://appleworld.co.jp/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2026年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。