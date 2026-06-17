公益財団法人 資生堂子ども財団「2025年度 年間活動報告」を公開

公益財団法人資生堂子ども財団

公益財団法人 資生堂子ども財団は、2025年度（2025年4月～2026年3月）における活動実績をまとめた「2025年度 年間活動報告」を公式ウェブサイトにて公開いたしました。

当財団は、「すべての子どもが笑顔にあふれ、自分らしく輝く社会へ」というビジョンのもと、社会的養護のもとで暮らす子どもたちや、彼らを支える児童福祉関係者への多角的な支援を継続しています。2025年度も、子どもたちの自立支援をはじめ、児童福祉の現場を支える職員への支援や、地域の子育てセミナーへの助成など、独自の取り組みを推進してまいりました。

本活動報告の公開を通じて、当財団の活動と成果を広く社会へ共有するとともに、日本の児童福祉のさらなる発展します。「大人がつなげれば、子どもの未来を支えられる。」という信念のもと、社会全体での確かなつながりを育み、子どもたちを取り巻く環境への理解と支援の輪を広げていきます。

2025年度年間活動報告はこちら :https://www.shiseido-zaidan.or.jp/about/report2025.html

■ 2025年度の主な活動実績

当財団が掲げる「3つの柱」に基づき、2025年度は以下の取り組みを実施いたしました。

1. 「子どもへの支援」：社会的養護のもとで暮らす子どもの自立支援

経済的・環境的な理由で未来を諦めることなく、進学や就職といった子どもたちの社会への巣立ちを後押しするために、自立支援セミナーや奨学金を通じて支援しました。

- 資生堂子ども財団奨学金： 高等教育（大学・専門学校等）への進学を希望する子どもたちへ給付型奨学金を提供。経済的負担を軽減し、学業に専念できる環境をサポートしました。- 自立支援セミナー：さまざまな法人・団体と連携し、自立に必要な社会的知識を身に着けるセミナーや、将来について考える機会を提供するプログラムを提供しました。

2. 「子どもを育む職員への支援」：児童福祉従事者の専門性向上

子どもたちの健やかな育ちを現場で支える施設職員や里親など、児童福祉に携わる方々の専門性向上を支援しました。

- 「資生堂児童福祉海外研修」の節目と総括： 2025年に第50回を迎えた本研修では、修了者や施設長を対象とした大規模な社会的インパクト調査を実施。研修が個人のキャリアや組織風土の活性化に大きく寄与していることを可視化し、特設サイト(https://www.shiseido-zaidan.or.jp/50th-training.html)等で成果を発信しました。- セミナー・助成の実施： 日々変化する児童福祉の課題に対応するため、海外研修修了者を招いた研修機会の提供や、現場の自主的な研究・活動への助成を行いました。

3. 「広く一般に向けた情報発信・共有」：子育てセミナー・児童虐待防止の啓発への助成

すべての子どもが安全に、健やかに育つ社会を目指し、地域社会に向けた子育てセミナーや啓発活動への助成を行いました。

■ 資生堂子ども財団について

資生堂子ども財団は、1972年4月に株式会社資生堂の創業100周年記念事業として社会への利益還元を目的に設立されました。「すべての子どもが笑顔にあふれ、自分らしく輝く社会へ」というビジョン、「志を共にする仲間とつながり、子どもたちの生きる力を支援する」というミッションのもと、独自の活動に取り組んでいます。

【財団概要】

法人名： 公益財団法人 資生堂子ども財団

設立日： 1972年4月8日

代表者： 理事長 塩島 義浩

所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座7-5-5

公式ウェブサイト： https://www.shiseido-zaidan.or.jp/