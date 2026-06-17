コクーンシティ 夏のバーゲン6/26(金) スタート！今春オープンの話題ショップを含む約100店舗が参加 親子で楽しめるパウ・パトロールの体験型イベントも同時開催♪
カタクラが運営するJRさいたま新都心駅前社有地商業エリア「コクーンシティ」では、2026年6月26日(金)～7月26日(日)の31日間、最大70％OFF※1となる「コクーンシティ 夏のバーゲン」を開催いたします。今春オープンしたエリア初出店の「ニューバランス」や、国内初コンセプトストアの「プーマ」を含む、約100店舗の人気ショップが参加！※1 割引率は店舗により異なります。70％OFFは一部店舗限定です。
バーゲン期間中は、親子で楽しめる体験型イベント「パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」をはじめ、多彩なコンテンツをご用意。また、「コクーンシティカードセゾン」新規ご入会＆ご利用キャンペーンも実施いたします。
おトクなバーゲンやイベントなど、楽しみが盛りだくさんなコクーンシティへ、ぜひお越しください。
「コクーンシティ 夏のバーゲン」概要
■開催期間：2026年6月26日(金)～7月26日(日)
※一部、期間が異なる店舗がございます。
■参加店舗：人気ショップを含む約100店舗
最大70％OFF ※1 ！！2026年オープンの新店も初参加♪
（一例）ニューバランス、プーマ、オセワヤなど
今年の「夏のバーゲン」のビジュアルには、個展やグループ展、デザイン提供など精力的に活動している、アーティストのELLYLAND（エリーランド）氏を起用しました。
コクーンシティの多様な楽しみ方や利用シーン、幅広い世代に親しまれる施設の魅力を表現し、訪れる人が「自分らしい選択肢」を重ね合わせながら、心と身体が自然と動き出したくなるような情景を描いています。
夏のバーゲン期間中は、大人から子供まで楽しめるイベントを開催！旬なショップ情報も！
夏バーゲンの詳しい情報はこちら :
https://www.cocooncity.jp/summer-bargain_2026/
※画像はイメージです。※イベント・キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。
親子で一緒に楽しめるイベント開催♪■パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-
パウ・パトロールの仲間と一緒に遊べるPOP UP STORE
「パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」開催決定！
会場のメインシンボルであるパウステーションや、迫力満点の提灯壁の前で写真を撮ろう！
グッズ販売だけでなく、ゲームやワークショップもご用意しています。
ゲームで遊んだ方には、限定の賞品がもらえるチャンスも！自分だけのオリジナルデザインを作れるトートバッグ・巾着作りでは、4種類のデザインのシートから好きな組み合わせをお楽しみいただけます。
・ 日程：6月26日(金)～7月5日(日)
・ 時間：10：00～19：00
※終了時間が変更となる場合がございます。
・ 場所：コクーン2・1F おもてなしプラザ
■フォトスポット
会場に入ってすぐに目に入るのは、高さ約5mの巨大なパウステーションバルーン！
その周りにはゲームで遊べるコーナーや入り口付近では写真映え抜群な提灯壁の展示もございます。
■グッズ（一例）
【限定】パウパト アクリルチャーム 全7種
【限定】パウパト スライドミラーキーホルダー 全3種
人気アイテムも豊富にご用意。
3,300円(税込)以上ご購入いただいたお客様には、お面づくりができるシートをランダムでプレゼント。
■ゲーム（一例）
１.
２.
１.マグネットキャッチャー
マグネット付きの棒を使って、バッジを5個釣り上げよう！
裏側にいるキャラクターを集めた数に応じてオリジナルマグネットステッカーをプレゼント。
２.ファイヤーレスキュー
5個あるボールを投げて火の的を倒そう！
倒した合計点に応じてオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。
※「ゲームチケット+クリアカードセット」をレジにてお買い求めください。
■ワークショップ
１.
２.
１.トートバッグ・巾着作り
会場ではオリジナルデザインのトートバッグや巾着を作成できるワークショップを開催！
トートバッグか巾着を選んで、好きなデザインのアイロンシートを組み合わせてお楽しみいただけます。
２.ペタペタ焼き
自分の好きなキャラクターを選んで好きな色に塗って楽しもう！
作ったペタペタ焼きは窓やドア、タイルの壁にも貼ってお楽しみいただけます。
※別途商品代がかかります。
(C)2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.
イベントの詳しい情報はホームページまで :
https://www.cocooncity.jp/event/detail/2822
※画像はイメージです。 ※イベントの内容は変更となる場合がございます。
他にもイベントやおトクなキャンペーンが盛りだくさん！■七夕ワークショップ
１.
２.
・日程：１.7月4日(土) キラキラ光る！天の川の七夕ドーム
２.7月5日(日) 夏の星座を学ぼう！プラネタリウムボトルづくり
・時間：各日10：30～17：00 ※定員に達し次第終了。 ※混雑時は整理券を配布。
・場所：コクーン2・3F にぎわいスポット（ユニクロ前）
・定員：各日先着150名様
・参加条件：500円／1名 ※現金のみ
■夏をおトクに楽しもう！コクーンシティカードセゾン 新規ご入会＆ご利用で最大3,500円相当特典キャンペーン
・日程：6月17日(水)～7月10日(金)
１.新規ご入会でお買物優待券1,000円相当プレゼント
２.カード発行で割引優待券500円相当進呈
３.カードご利用で2,000円相当キャッシュバック
※ご利用時の注意事項は、コクーンシティ ホームページをご確認ください。
旬なショップ情報をお届け♪■マクドナルド コクーンシティ店
6月12日(金) 改装オープン
［場所：パークサイドビル・1F/2F］
改装後は落ち着いた雰囲気となり、お客様のニーズに合わせた様々なお席をご用意。
セルフオーダーキオスクも6台導入されるため、ご注文もスムーズです。
■ABC-MART × adidas POP UP SHOP
6月11日(木)～28日(日)
［場所：コクーン2・3F エービーシー・マート前］
サッカーカルチャーを日常のファッションスタイルとして提案するABC-MARTのポップアップショップが登場。
■Gap Logo POPUP-SHOP
6月15日(月)～7月14日(火)
［場所：コクーン1・2F 駅側共用部］
コクーンシティ初開催！7,000円以上の購入で刺繍を入れられます。
自分だけのオリジナルデザインをお楽しみください。
■MURASAKI SPORTS MIZUGI POP-UP STORE
7月3日(金)～8月30日(日)
［場所：コクーン2・3F エービーシー・マート前］
海外サーフブランドからトレンド水着まで、ビーチでも街でも映える水着を豊富にラインナップ。
詳しい情報はホームページまで :
https://www.cocooncity.jp/
※画像はイメージです。イベント・キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。