コクーンシティ 夏のバーゲン6/26(金) スタート！今春オープンの話題ショップを含む約100店舗が参加　親子で楽しめるパウ・パトロールの体験型イベントも同時開催♪

片倉工業株式会社

カタクラが運営するJRさいたま新都心駅前社有地商業エリア「コクーンシティ」では、2026年6月26日(金)～7月26日(日)の31日間、最大70％OFF※1となる「コクーンシティ 夏のバーゲン」を開催いたします。今春オープンしたエリア初出店の「ニューバランス」や、国内初コンセプトストアの「プーマ」を含む、約100店舗の人気ショップが参加！※1 割引率は店舗により異なります。70％OFFは一部店舗限定です。

バーゲン期間中は、親子で楽しめる体験型イベント「パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」をはじめ、多彩なコンテンツをご用意。また、「コクーンシティカードセゾン」新規ご入会＆ご利用キャンペーンも実施いたします。

おトクなバーゲンやイベントなど、楽しみが盛りだくさんなコクーンシティへ、ぜひお越しください。

「コクーンシティ 夏のバーゲン」概要

■開催期間：2026年6月26日(金)～7月26日(日)

※一部、期間が異なる店舗がございます。

■参加店舗：人気ショップを含む約100店舗

最大70％OFF ※1 ！！2026年オープンの新店も初参加♪

（一例）ニューバランス、プーマ、オセワヤなど

今年の「夏のバーゲン」のビジュアルには、個展やグループ展、デザイン提供など精力的に活動している、アーティストのELLYLAND（エリーランド）氏を起用しました。

コクーンシティの多様な楽しみ方や利用シーン、幅広い世代に親しまれる施設の魅力を表現し、訪れる人が「自分らしい選択肢」を重ね合わせながら、心と身体が自然と動き出したくなるような情景を描いています。

夏のバーゲン期間中は、大人から子供まで楽しめるイベントを開催！旬なショップ情報も！

夏バーゲンの詳しい情報はこちら :https://www.cocooncity.jp/summer-bargain_2026/

※画像はイメージです。※イベント・キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。

親子で一緒に楽しめるイベント開催♪

■パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-

パウ・パトロールの仲間と一緒に遊べるPOP UP STORE

「パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-」開催決定！

会場のメインシンボルであるパウステーションや、迫力満点の提灯壁の前で写真を撮ろう！

グッズ販売だけでなく、ゲームやワークショップもご用意しています。

ゲームで遊んだ方には、限定の賞品がもらえるチャンスも！自分だけのオリジナルデザインを作れるトートバッグ・巾着作りでは、4種類のデザインのシートから好きな組み合わせをお楽しみいただけます。

・ 日程：6月26日(金)～7月5日(日)

・ 時間：10：00～19：00

※終了時間が変更となる場合がございます。

・ 場所：コクーン2・1F おもてなしプラザ

■フォトスポット

会場に入ってすぐに目に入るのは、高さ約5mの巨大なパウステーションバルーン！

その周りにはゲームで遊べるコーナーや入り口付近では写真映え抜群な提灯壁の展示もございます。

■グッズ（一例）【限定】パウパト アクリルチャーム 全7種【限定】パウパト スライドミラーキーホルダー 全3種

人気アイテムも豊富にご用意。

3,300円(税込)以上ご購入いただいたお客様には、お面づくりができるシートをランダムでプレゼント。

■ゲーム（一例）１.２.

１.マグネットキャッチャー

マグネット付きの棒を使って、バッジを5個釣り上げよう！

裏側にいるキャラクターを集めた数に応じてオリジナルマグネットステッカーをプレゼント。

２.ファイヤーレスキュー

5個あるボールを投げて火の的を倒そう！

倒した合計点に応じてオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼント。

※「ゲームチケット+クリアカードセット」をレジにてお買い求めください。

■ワークショップ１.２.

１.トートバッグ・巾着作り

会場ではオリジナルデザインのトートバッグや巾着を作成できるワークショップを開催！

トートバッグか巾着を選んで、好きなデザインのアイロンシートを組み合わせてお楽しみいただけます。

２.ペタペタ焼き

自分の好きなキャラクターを選んで好きな色に塗って楽しもう！

作ったペタペタ焼きは窓やドア、タイルの壁にも貼ってお楽しみいただけます。

※別途商品代がかかります。

(C)2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

イベントの詳しい情報はホームページまで :https://www.cocooncity.jp/event/detail/2822

※画像はイメージです。 ※イベントの内容は変更となる場合がございます。

他にもイベントやおトクなキャンペーンが盛りだくさん！

■七夕ワークショップ１.２.

・日程：１.7月4日(土) キラキラ光る！天の川の七夕ドーム

２.7月5日(日) 夏の星座を学ぼう！プラネタリウムボトルづくり

・時間：各日10：30～17：00 ※定員に達し次第終了。 ※混雑時は整理券を配布。

・場所：コクーン2・3F にぎわいスポット（ユニクロ前）

・定員：各日先着150名様

・参加条件：500円／1名 ※現金のみ

■夏をおトクに楽しもう！コクーンシティカードセゾン 新規ご入会＆ご利用で最大3,500円相当特典キャンペーン

・日程：6月17日(水)～7月10日(金)

１.新規ご入会でお買物優待券1,000円相当プレゼント

２.カード発行で割引優待券500円相当進呈

３.カードご利用で2,000円相当キャッシュバック

※ご利用時の注意事項は、コクーンシティ ホームページをご確認ください。

旬なショップ情報をお届け♪

■マクドナルド コクーンシティ店

6月12日(金) 改装オープン

［場所：パークサイドビル・1F/2F］

改装後は落ち着いた雰囲気となり、お客様のニーズに合わせた様々なお席をご用意。

セルフオーダーキオスクも6台導入されるため、ご注文もスムーズです。

■ABC-MART × adidas POP UP SHOP

6月11日(木)～28日(日)

［場所：コクーン2・3F エービーシー・マート前］

サッカーカルチャーを日常のファッションスタイルとして提案するABC-MARTのポップアップショップが登場。

■Gap Logo POPUP-SHOP

6月15日(月)～7月14日(火)

［場所：コクーン1・2F 駅側共用部］

コクーンシティ初開催！7,000円以上の購入で刺繍を入れられます。

自分だけのオリジナルデザインをお楽しみください。

■MURASAKI SPORTS MIZUGI POP-UP STORE

7月3日(金)～8月30日(日)

［場所：コクーン2・3F エービーシー・マート前］

海外サーフブランドからトレンド水着まで、ビーチでも街でも映える水着を豊富にラインナップ。

詳しい情報はホームページまで :https://www.cocooncity.jp/

※画像はイメージです。イベント・キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。