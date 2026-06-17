【ゼッテリア】ゆずの香り×レモンの清涼感！シュワッと爽快な夏の新ドリンクが登場！ゼッテリア「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」新発売

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社バーガー・ワン（代表取締役社長：木村 大志 本社：東京都港区）が展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、6月24日（水）から期間限定で、「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」など夏にぴったりなドリンク2品を販売します。

ゼッテリアのグリーンレモネードソーダは、シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特長の、夏にぴったりなソーダドリンクです。

「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」は、ゆずソーダにレモンシロップとグリーンレモンを合わせた商品です。一口飲むと、ゆずの香りがふわりと広がり、レモンの清涼感とともに炭酸がシュワッと弾けます。ゆずのやさしい風味とレモンのすっきりとした酸味が絶妙に調和する、爽やかな味わいに仕上げました。甘みと苦みのバランスが良く飲み進めるほどに味わいに奥行きが生まれるため、最後の一口までさっぱりとお楽しみいただけます。暑い季節にゴクゴクと飲める、リフレッシュしたいときにぴったりの一杯です。

同時に販売する「グリーンレモネードペプシ」は、ペプシコーラにレモンシロップとレモンを合わせたドリンクです。爽やかなレモンと、甘みとコクのあるペプシコーラが調和した、飲みごたえのある一杯に仕上げています。

また、いずれのドリンクにも爽やかな味わいを心ゆくまでお楽しみいただけるLサイズもご用意しました。

ぜひこの機会に、ゼッテリアの“グリーンレモネードソーダ”で、柑橘とソーダがおりなす夏らしい味わいをお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く270店舗で販売予定です。（6月17日時点）

※9月上旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

※「ゆず香るグリーンレモネードソーダ」と「グリーンレモネードペプシ」は機器調整により販売していない場合があります。

【商品概要】

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商品名：ゆず香るグリーンレモネードソーダ

価格：Mサイズ 390円、Lサイズ 490円

商品概要：ゆずソーダにレモンシロップとグリーンレモンを合わせた商品です。一口飲むと、ゆずの香りがふわりと広がり、レモンの清涼感とともに炭酸がシュワッと弾けます。ゆずのやさしい風味とレモンのすっきりとした酸味が絶妙に調和する、爽やかな味わいに仕上げました。甘みと苦みのバランスが良く飲み進めるほどに味わいに奥行きが生まれるため、最後の一口までさっぱりとお楽しみいただけます。暑い季節にゴクゴクと飲める、リフレッシュしたいときにぴったりの一杯です。

※写真はMサイズです。

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商品名：グリーンレモネードペプシ

価格：Mサイズ 390円、Lサイズ 490円

商品概要：ペプシコーラにレモンシロップとグリーンレモンを合わせたドリンクです。爽やかなレモンと、甘みとコクのあるペプシコーラが調和した、飲みごたえのある一杯に仕上げています。

※写真はMサイズです。