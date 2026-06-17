【水道機工】全国浄水シェア57％！創業100周年の水処理総合エンジニアリング企業理系学生向け「1dayインターンシップ」エントリー受付開始！

水道機工株式会社

上下水道施設及び環境保全・衛生施設の設計・施工・管理を主な事業として展開する、水道機工株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：古川 徹、以下「水道機工」)は、2026年夏より理系学部在籍の学生（2028年卒予定）を対象とした「1day仕事体験（インターンシップ）」の順次開催を決定し、本インターンシップのエントリー受付を開始しました。

今年度のインターンシップでは、電気設計職、水質技術系、浄水場での施工管理職の3つの職種より、いずれかを体験いただけます。

【水処理のプロフェッショナル「水道機工」で働く魅力】

当社は1924年の創業以来、約100年間にわたり水処理総合エンジニアリング企業として日本の水道事業を牽引してきました。

業界No.1のシェアと技術力：当社の設備や機器は全国各地の大小様々な浄水場で使用されており、全国浄水シェア57％、業界トップクラスの製品数を誇ります。

新卒入社3年以内の定着率100％：約2.5～3ヶ月間にわたる体験型の新入社員研修や、先輩社員がサポートするメンター制度、手厚い自己啓発支援（資格取得支援）など、若手社員が成長できる環境が整っており、過去3年間の新入社員の定着率は100％を達成しています。

働きやすい環境：平均勤続年数13年、有給休暇の平均取得日数14.4日、離職率3.8%と、長く安心して働ける環境づくりに注力しています。

今回の1day仕事体験では、私たちの「当たり前」を支える水処理施設の裏側や、そこで活躍する技術者の仕事を体感いただける3つの実践的なコースをご用意しました。水処理について学んだ経験がない方も大歓迎です。

【1day仕事体験 プログラム概要】【水処理業界の電気設計を知る 1day仕事体験】概要

水処理プラントに「命」を吹き込む電気設計の仕事を体験します。実際の機器（バスポンプや水位センサ等）やPLC（プログラマブルロジックコントローラ）を用いた運転制御回路のラダー図作成など、実践的なワークを通して「思い通りに動いた！」というモノづくりの感動を味わえます。

■日程

2026年8月7日(金)、8月25日(火)、9月16日(水)

■プログラム内容

〇業界・会社説明

〇電気設計職の仕事紹介

〇実際の機器を使用した業務体験

〇仕事体験の振り返り

〇若手社員との座談会

■会場：水道機工 本社（〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16）

【水質に合わせた新設浄水場の設備を考えよう！ 技術系（水質）1day仕事体験】概要

技術系社員と一緒に、原水の水質情報をもとに適切な水処理フローを考えるワークを行います。濁質を凝集剤でまとめる凝集試験や、ペットボトルを用いたろ過実験などの実体験を通して、水処理エンジニアリングの奥深さを体感し、将来のキャリア形成を考えるきっかけを提供します。

■日程

2026年8月5日(火)、8月21日(金)、9月14日(月)

■プログラム内容

〇業界・会社説明

〇業務で行っている実験を体験（凝集試験・ろ過実験）

〇処理フロー設計について

〇技術系社員とのランチタイム座談会

■会場：水道機工 本社（〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16）

【水処理の現場を知る！施工管理１day仕事体験】概要

実際に稼働している浄水場へ出向き、施工管理の仕事を見学・体験していただきます。若手社員が直接ご案内し、現場での疑問に何でもお答えします。

■日程

2026年9月9日(水)、※2日目の開催は冬季実施予定

■プログラム内容

〇業界・会社説明

〇施工管理の仕事紹介

〇浄水場見学

〇若手社員との座談会

■会場：浄水場（※詳細は参加者へご案内します）

【募集要項（全コース共通）】

対象：理系学部在籍の学生

待遇：交通費実費支給、昼食支給（日当はございません）

服装：私服でご参加いただけます。※コースにより作業着や白衣の貸出あり。

応募方法：下記エントリーページよりご予約ください（※応募多数の場合は抽選となります）。

エントリー受付期間：各職種のインターンシップへのエントリーは開始しております。

詳細は採用サイトにてご確認ください。

▼エントリー・詳細はこちら

【エントリーフォーム】

https://public.n-ats.hrmos.co/suiki/pages/2105474364610772992

【インターンシップ情報】

https://public.n-ats.hrmos.co/suiki/pages/2111329306679963648

【昨年度インターンシップ実施時の様子】

【過去インターンシップ参加者の声】

＜水質インターンに参加した学生＞

・「水道業界に興味はあったものの、実際の浄水処理の仕組みをここまで体験できるとは思っていませんでした。実験ワークでは学校の授業で培った知識を活かしながらも、実際の設備設計を考える難しさを実感しました。先輩社員との座談会では社風や職場環境についても率直に話していただけて、入社後のイメージが具体的に膨らみました。参加前よりもずっと志望度が上がりました。」

・「実験ワークで実際に手を動かしながら、浄水処理の設備を考える体験がとても印象的でした。順番を組み立てること自体はシンプルに見えても、なぜその順番なのかを言語化するのが思ったより難しく、現場の奥深さを肌で感じました。参加前と比べて、水道機工の仕事内容への理解がぐっと深まりました。」

＜施工管理インターンに参加した学生＞

・「インフラ業界を幅広く見ている中で参加しましたが、水道機工の印象が大きく変わりました。先輩社員の方々がとても親しみやすく、どんな質問にも丁寧に答えてくださったので、安心して働ける職場環境だと感じました。業界・会社・仕事内容を一度に深く知れる内容で、就活全体にも役立つ貴重な経験になりました。」

【水道機工株式会社とは】

「100年先も人と地球をつなぐ情熱で、笑顔あふれる環境を技術と製品で創造し、社会に貢献します。」

創業（1924年）以来約100年間、人類と地球環境に欠かすことが出来ない水に関わる事業を展開しています。

■ 会社名 水道機工株式会社

■ 創 業 1924年8月

■ 創 立 1936年1月

■ 資本金 19億4,700万円

■ 社員数 1,029人（2026年3月31日現在・連結）

■ 代表者 代表取締役社長 古川 徹

■ 本 社 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16

Tel. 03-3426-2131（代表） Fax. 03-3427-3388

URL https://www.suiki.co.jp