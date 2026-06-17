必殺技をイメージした光線ドリンクが登場｜ ウルトラマン60周年を記念したフェリシモの大人向けアイテム＆神戸ポートタワー・コラボカフェ詳細を大公開！

株式会社フェリシモ

フェリシモが屋上デッキや展望フロア、低層1階のエントランスやチケット売り場を運営する「神戸ポートタワー」は、2026年7月1日（水）から7月29日（水）まで、コラボイベント「ウルトラマン×神戸ポートタワー」を開催します。

2026年7月10日（金）に60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。フェリシモが本社を置く神戸は、歴代シリーズで怪獣が現れた街です。「赫（かがや）き」「brilliance」をテーマに、訪れる方々の人生と神戸の街をかがやかせることを目指す神戸ポートタワーの展望フロアから、光の巨人・ウルトラマンのかがやきを届けるこの夏の特別なイベントです。

初報での概要発表に続く第二報となる本稿では、期間限定のオリジナルメニューと「ウルトラマン×フェリシモ」オリジナルグッズの一部を初めて情報公開します。歴代ヒーローの必殺技を五感で再現した「光線ドリンク」や、大人の日常に怪獣がさりげなく潜む「こっそりデザイン」のアイテムなど、特撮愛とユーモアがあふれるディテールが情報解禁です。

◆ 「ウルトラマン×フェリシモ」オリジナルアイテムが登場！

展望2階の「Kobe Port Tower Shop by Felissimo」にて、「ウルトラマン×フェリシモ」オリジナルアイテムの一部が販売開始。どこか懐かしく感じる、便利で使い勝手の良いウルトラヒーローズや怪獣のアイテムが店頭に並びます。

【NEW】対決！シルエットデザインTシャツ（ウルトラセブンVSキングジョー）

レトロなカラーと、デフォルメされたウルトラセブンとキングジョーとランドマークがどこか懐かしいデザイン。綿100％のゆったりしたシルエットで着心地抜群。デニムやチノパンと合わせて、さっと着るだけでおしゃれな雰囲気になります。

1枚 \4,400（税込）

【NEW】全身プリント ペットボトルタオル（キングジョー）

ウルトラ怪獣をプリントした、ペットボトルも入るタオルハンカチ。表裏に、正面と背中をどちらもリアルにプリント。ハンカチとしての使用はもちろん、ペットボトルを入れると水分を吸収してくれるので、快適に飲み物を持ち運べます。

他のウルトラ怪獣をプリントしたハンカチも発売予定です。

1枚 \1,650（税込）



【NEW】シャドウアートクリアファイル〈ウルトラマン〉

世代を超えて愛されてきたウルトラヒーローたちを、特徴的な「シャドウアート」の表現でデザインしたクリアファイルです。全8種のデザイン。

1点 \495（税込）

【NEW】神戸ポートタワーコラボキーホルダー〈ウルトラマンゼロ〉レッド

ポートタワーのシルエットキーホルダーに、ウルトラマンゼロのチャームがセットになった特別アイテム。ポートタワーの文字がウルトラマン フォントになっているのもポイント。神戸ポートタワー限定販売アイテムです。

※画像はイメージです。

1個 \1,100（税込）

◆必殺技を体感！？五感で楽しむ「コラボドリンク」

展望3階の回転カフェ＆バー「Ready go round」にて、ニュージェネレーションウルトラヒーローの必殺技やキャラクターをイメージした限定ドリンクが登場します。

また、低層フロア3階4階のPORT TERRACEでも限定メニューを提供予定です。

ウルトラマンゼロ エナジーローストビーフ丼

ウルトラマンゼロをイメージした、ヘルシーなローストビーフ丼。

お皿中央の卵黄は、「体内に蓄えた光エネルギー」をイメージしました。

ウルトラマンゼロがワイドゼロショットなどの光線技を放つように、お召し上がりの際は卵黄を割っていただき、そのエネルギーを解放してからお召し上がりください。

１皿 \1,760円（税込）

◆ 全フロアがウルトラマン一色に！ポートタワー特別イベント

・期間：2026年7月1日（水）～7月29日（水）

・場所：神戸ポートタワー



展望4階の「光のミュージアム」では、壁に触れるとヒーローのぐんぐんポーズが出現するインタラクティブ展示を実施。

屋上デッキでの「スカイ・ウルトラショット」フォトスポットなど、タワー全体で60周年を盛り上げます。 ※限定ノベルティ付きウルトラマンチケット（大人 \1,800／子ども \1,100 いずれも税込）も販売中です。

※画像はイメージです。



◆ここでしか手に入らないノベルティ付き！ウルトラマンチケット

今回イベントのコラボチケットをお買い求めいただくと、2種類の限定ノベルティが貰えます。

ポートタワーとその前を駆け抜けるウルトラマンゼロのシルエットが描かれたマグネットクリップが2種類のカラーで登場します（チケット1枚購入につき、ランダムで1個配布）。

また、ニュージェネレーションウルトラマンからウルトラマンゼット、ウルトラマンジード、ウルトラマンオメガに加え、ウルトラマンゼロの4ヒーローのシャドウアートが使用されたクリアファイルももらえます。いずれもイベント限定で、コラボチケット購入者のみが貰える特別なアイテムです。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

ノベルティ付き ウルトラマン×神戸ポートタワーチケット（屋上デッキ付き）

大人 \1,800円（税込）、こども \1,100円（税込）

チケットの詳細・購入はこちら＞＞ https://cloud-pass.jp/get/d16726a16ecc8ae1d6e95c5193b58ff6af6c21e78555101931a84abbb10869c0

◆新港町エリアにてイベントフラッグの設置も決定！

本イベントのロゴが描かれたフラッグが、神戸ウォーターフロントの「ニューシーポートエリア」「京橋線」「京橋プロムナード」などに掲示される予定です。（※画像はイメージです）

※画像はイメージです。

◆ウルトラマン×神戸ポートタワー 開催概要

開催期間：2026年7月1日（水）～7月29日（水）

営業時間：9:00 - 23:00（※入場ゲートの最終受付は22:30）

展望2階ショップ 9:00 - 22:00

開催場所：〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町５－５ 神戸ポートタワー

屋上デッキ、展望フロア、低層3階4階PORT TERRACE

2026年7月10日で60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。神戸は『ウルトラセブン』第14話・第15話「ウルトラ警備隊、西へ」（前篇・後篇）や、2006年公開の映画『ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟』のロケ地として知られています。また、神戸ポートタワーは『ウルトラセブン』の同エピソードでロボット怪獣・キングジョーとウルトラセブンとの戦闘シーンにも登場しています。こうした縁から、今回のコラボイベントが実現しました。

今後のイベント最新情報はこちら＞＞ https://www.kobe-port-tower.com/



著作権表記：(C)円谷プロ



◆神戸ポートタワー

・ウェブサイト＞＞ https://www.kobe-port-tower.com/

・「神戸ポートタワー」公式Ｘ＞＞ https://x.com/kobe_porttower

・「フェリシモ《神戸ポートタワー展望フロア》」公式Instagram＞＞https://www.instagram.com/kobeporttower_felissimo/

フェリシモは2024年４月26日にリニューアルオープンした神戸ポートタワー全体に関わるコンセプトワークやディレクション、ウェブサイト運営するプロデュース事業者として、５つの展望フロアおよび、初めて入場が可能となった屋上デッキ、低層１階エントランスエリアと低層２～３階の共有フロアの運営を行っています。リニューアル1周年（2025年4月25日までの集計）の総入場者数は計648,667人に到達しました。年間60万人の大台到達は1993年度（平成5）の685,751人以来31年ぶりのことで、コロナ禍以前2019年度（平成31）の302,731人（※2020年３月３日から31日は臨時休業）と比較して210％の伸びとなりました。リニューアルから約1年７ヵ月後の2026年12月４日には総入場者数100万人を突破しています。これからさらに神戸の街を盛り上げるべくさまざまなイベントやグッズ、サービスを展開していきます。



◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年５月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。



― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/