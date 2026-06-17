「ファミ通40周年記念LIVE」を6月21日（日）、28日（日）に生配信！ MC青木瑠璃子のゲーム情報特番

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、2026年6月21日（日）、28日（日）に、ゲームの最新情報をお届けする生放送番組「ファミ通40周年記念LIVE」を配信することをお知らせいたします。

「ファミ通40周年記念LIVE」は、ゲーム総合誌『週刊ファミ通』の創刊40周年を記念してお送りするゲーム情報特番です。MCを務めるのは、コアなゲーム好きとしても知られる声優の青木 瑠璃子さん。多数のゲームメーカーが参加し、注目タイトルの魅力や最新情報を生放送で存分にお届けしていきます。

・「ファミ通40周年記念LIVE」詳細

●番組名

ファミ通40周年記念LIVE

●MC

青木 瑠璃子

●プレゼンター

・林 克彦（ファミ通グループ代表）

・嵯峨 寛子（『週刊ファミ通』編集長）

・三代川 正（「ファミ通.com」編集長）

●配信プラットフォーム

YouTube（ファミ通TUBE） https://youtube.com/@famitsutube

●配信日時／視聴ページ

・DAY01／6月21日（日）16:00～ 視聴ページ https://youtube.com/live/DAPK0MS7tFg

・DAY02／6月28日（日）16:00～ 視聴ページ https://youtube.com/live/D7__Zb1i9II

●主催

株式会社KADOKAWA Game Linkage

●参加メーカー（五十音順）

IO Interactive、アグニフレア、インティ・クリエイツ、エディア、EPIC GAMES、エンターグラム、ゲームスタジオ、ゲームフリーク、SHINSEGAE、セガ、タカラトミー、バンダイナムコスタジオ、パーフェクトワールド、ビジュアルアーツ、マウスコンピューター、MAGES.

●タイトル（五十音順）

『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション』、『アレサCOLLECTION 1993-1995』、『偽りのアリス -Retold Tale-』、『NTE: Neverness to Everness』、『コードヴェイン』シリーズ、『ゴッドイーター』シリーズ、『SHIKA-Q』、『シュタインズ・ゲート リブート』、『白き鋼鉄の X 1+2 デュアルコレクション』、『gen ATLAS』、『人生ゲーム for Nintendo Switch』、『制服カノジョ3』、『ソラテリア』、『脱獄ごっこ Nintendo Switch Edition』、『007 ファーストライト』、『NEXT GEAR』、『バーチャファイター クロスロード』、『ビースト・オブ・リンカネーション』、『My Little Puppy（マイリトルパピー）』

●ハッシュタグ

#ファミ通40周年

・番組MC

・番組表

青木 瑠璃子さん（声優）

【DAY01／6月21日（日）】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19563_1_fea236c2df9310c2228c83f445de95ac.jpg?v=202606170452 ]

【DAY02／6月28日（日）】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19563_2_83e1d8dc0c5b7224c5136b11f58fb0b2.jpg?v=202606170452 ]

※予告なく配信日時、配信内容、出演者が変更になる場合があります。

ファミ通について

ファミ通グループでは、2026年6月に創刊40周年を迎えたゲーム総合誌『週刊ファミ通』（毎週木曜日発売）をはじめ、ゲーム・エンタメ総合情報サイト「ファミ通.com」など、様々なサービスを展開しています。また、電子出版事業にも積極的に取り組み、「週刊ファミ通」電子版や、ゲーム攻略本・設定資料集の電子書籍を多数配信しています。

ファミ通40周年記念特設サイト：https://www.famitsu.com/special/content/40th/

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイトURL： https://kadokawagamelinkage.jp