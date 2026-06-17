修了生数 16万人以上のネイルスクールが主催するネイルトレンドコンテスト「第 13 回 HUMAN ACADEMY CUP ネイルアートコンテスト2026」

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）の社会人教育事業「資格取得・就転職の総合校ヒューマンアカデミー」 のネイルスクール（以下「当校」）では、独自のネイルアートデザインを競う「第13回 HUMAN ACADEMY CUP ネイルアートコンテスト2026」を開催します。

【本件のポイント】

●日々の学習成果の発表、また、ネイリストや受講生同士が交流する場としてネイルアートコンテストを開催

●2012年から開始し、年々応募数が増え、今回で13回目を迎える

●審査員はJNA認定講師や、業界を牽引するネイリスト、ネイル専門誌の編集長

【本件の概要】

2025年プロフェッショナル部門最優秀作品

当校では、ネイルを通じた自分磨きに貢献することを目的とした「ネイルアートコンテスト」を、2012年から開催しています。第13回目となる今回は「Freely Breezy！-自由に、軽やかに！-」をテーマに、自分らしさをネイルで表現した作品を募集します。

応募部門は大きく３部門となり、ネイルスクール受講生や一般の方が参加する「スチューデント部門」と、ネイル講師やネイリスト、アーティストの方が参加する「プロフェッショナル部門」、高校生以下の方が参加する「ジュニア部門」で実施。

審査はJNA認定講師、STORYJEL365 エデュケーター、業界を牽引するネイリスト、ネイル専門誌の編集長によって行われ、技術力、創造性などを競うほか、事務局のInstagramアカウントを開設し、「いいね！」の数によって決まる「いいね賞」を設けました。



●特設サイト：https://event.athuman.com/nail2026/

●Instagram公式アカウント「ネイルアートコンテスト事務局_ヒューマンアカデミー」

https://www.instagram.com/nailartcontest_humanacademy/

【作品応募について】

■提出作品

テーマに合わせた未発表のオリジナルデザインを施したネイルチップ5枚

■応募方法

応募フォームより必要事項をご記入の上、画像データを提出

■募集期間

2026年7月8日（水）~7月26日（日）

■参加費：無料

【部門と参加条件について】

1.プロフェッショナル部門

対象者：現役ネイリスト、ネイリスト経験者

2.スチューデント部門

対象者：学生、ネイルスクール受講者、一般参加者など「プロフェッショナル部門」に該当しない方

3.ジュニア部門

対象者：高校生以下、 高校生でない場合は18歳以下の方

【審査基準について】

表現力：テーマと合ったデザインであること

既存の枠にとらわれない、オリジナリティあふれるデザインであること

技術力：デザインや技法にかかわらず、高い技術力が使われていること

【結果発表について】

Instagram Liveで発表します。

2026年8月21日（金）

【主な受賞数、賞金について】

画像は2025年スチューデント部門最優秀作品画像は2025年ジュニア部門最優秀作品

■プロフェッショナル部門（計3名）

・最優秀作品賞（1名）：5万円相当の商品券、記念トロフィー、賞状、STORYJEL365カラージェル20色

・優秀作品賞(1名）：3万円相当の商品券、記念トロフィー、賞状、STORYJEL365カラージェル10色

・入選（1名）：2万円相当の商品券、記念トロフィー、賞状、STORYJEL365カラージェル5色

■スチューデント部門（計３名）

・最優秀作品賞（1名）：3万円相当の商品券、記念トロフィー、賞状、STORYJEL365カラージェル10色

・優秀作品賞（1名）：2万円相当の商品券、記念トロフィー、賞状、STORYJEL365カラージェル5色

・入選（1名）：1万円相当の商品券、記念トロフィー、賞状、STORYJEL365カラージェル3色

■ジュニア部門（計３名）

・最優秀作品賞（1名）：賞状、STORYJEL365カラージェル10色、ネイルバッグ

・優秀作品賞（1名）：賞状 STORYJEL365カラージェル5色、ネイルバッグ

・入選（1名）：賞状、STORYJEL365カラージェル3色、ネイルバッグ

【審査員プロフィール】

なかやまちえこ先生

JNA認定講師マスターエデュケーター

Instagramフォロワー10.3 万

AKANE 先生

JNA 本部認定講師

Instagramフォロワー10.2 万

武井 絵梨子 先生

JNA 本部認定講師

STORYJEL365アートディレクター

飯田 悟子 先生 JNA 常任本部認定講師

望月 ゆかり 先生 JNA 常任本部認定講師

小田 島奈央 先生 JNA本部認定講師

大阪エヴェッサ 所属選手※（特別審査員）

『NAIL EX』編集長 田原 直美

『NAIL VENUS』編集長 宇田川 大輔

※ヒューマングループが運営するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」より、アスリートの視点から感性豊かな作品を選出する特別審査員として参加。

【今後の展望】

当社では、ネイルコンテストなど、日々の学習成果の発表やネイリスト同士が交流する場の提供を通じて、スキルの向上はもちろん、ネイルのトレンド発信ができるような高い技術力とデザイン力、発想力を持つ優秀なネイリストの人材育成及びネイルサービス市場への貢献を目指します。



■ヒューマンアカデミーネイルスクールについて

全国に27校舎、200名以上※１のNPO法人日本ネイリスト協会（JNA）認定講師が在籍するネイリスト養成講座を展開するヒューマンアカデミーネイルスクールは、通学・オンライン・通信など多様な受講形態で講座を展開しており、1997年の開講以来、今年で29周年を迎え、修了生数16万人以上※２・検定合格者数6万5千名以上※２の実績を誇ります。北海道から沖縄まで全国どこでも通いやすく、技術のある講師がしっかりと指導。初心者からでもネイリストへの夢を叶える環境をそろえています。

（※1、※２ 2026年3月末時点）

●ネイルスクール ウェブサイト：https://haa.athuman.com/academy/nail/



■ヒューマンアカデミー について https://manabu.athuman.com/(https://manabu.athuman.com/)

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供す「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。

教育・人材事業による「海外人材の活用」「成長産業分野の専門教育と労働移動」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/(https://manabu.athuman.com/)