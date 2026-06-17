【大塚商会】「SMILE V 2nd Edition」が「Customer Voice Leaders」を初受賞

株式会社大塚商会

ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、IT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」が公表したCustomer Voice Leaders 2026において、「SMILE V 2nd Edition（開発元：株式会社OSK）」がカスタマーサクセス活用部門で初受賞したことをお知らせします。

■Customer Voice Leaders 2026初受賞

Customer Voice Leaders 2026は、お客様の声を重視し、ITreviewを積極的に活用することで自社の事業成長において優れた成果を上げたベンダーを「Customer Voice Leaders」として表彰するものです。厳正なる審査の結果、「SMILE V 2nd Edition」がCustomer Voice Leaders 2026のカスタマーサクセス活用部門で初受賞しました。

本受賞は、日ごろよりお客様から「SMILE V 2nd Edition」をご愛顧いただくとともに、お寄せいただいた率直なご意見と貴重なレビュー投稿のご協力の積み重ねによるものです。心より御礼申し上げます。

■受賞理由：アイティクラウド株式会社様（以下、アイティクラウド）より

継続的かつ組織的なレビュー獲得の仕組み構築の一環として、お客様コミュニティや事例インタビューと連動したレビュー収集を実施されました。加えて、カスタマーサクセス部門において顧客との関係構築・強化の手段として積極的に活用されたことから、「カスタマーサクセス活用部門」として表彰いたします。

■Customer Voice Leadersとは

ITreviewは、IT製品やSaaS、IT関連サービスをお探しの方に向け、ユーザーの声（レビュー）を掲載することで、お客様に最適なサービスの選定を支援しています。一方、IT製品やSaaSを提供するベンダー企業に向けては、集まったユーザーの声（レビュー）を自社のマーケティングやカスタマーサクセスなどに活用するための各種サービスを提供しています。

ITreviewでは、2018年のサービス開始以降、お客様の声に向き合い、お客様とともにビジネスを加速する企業とその取り組みを世に広めたいという想いから、先進的な活動をしている企業を「Customer Voice Leaders」として発表しています。

2026年の「Customer Voice Leaders」では、レビュー収集部門、コンテンツ活用部門、インテントデータ活用部門、カスタマーサクセス活用部門、プロダクト改善活用部門、エグゼクティブ活用部門、AEO・AI部門と7つの部門で計10社が表彰されています。

https://www.itreview.jp/cvl/

■ERPパッケージ「SMILE V 2nd Edition」とは

「SMILE V 2nd Edition」は、販売・会計・人事給与の基幹業務を統合管理できるERPパッケージです。ワークフロー機能やマスターとドキュメントの連携管理機能を備え、他社ソフト・サービスとも柔軟に連携。業務のデジタル化と生産性向上に貢献します。オンプレミス版およびSaaS版をご提供しています。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/erpnavi/smile/smilev/

▼お客様の声

https://www.itreview.jp/products/smile-v/reviews

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社大塚商会 業種SIプロモーション部

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