【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2026 July」2026年6月18日（木）販売開始！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社「ラグ缶2026 July」新アイテム3種を含む40のラインナップで登場！

https://goe.bz/ragcan2026july(https://goe.bz/ragcan2026july)

2026年6月18日（木）15:00より、「ラグ缶2026 July」の販売を開始いたします！

今回のラインナップには「イクトゥスのロザリオ(銀)[0]」、「キングオブウェアウルフ[1]」、「スターシアター[1]」といった新アイテム3種が登場。

「ラグ缶2026 July」をどうぞお楽しみください。

【商品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2127_1_feb2f3ff0cbf407872724d6fe1e97e98.jpg?v=202606170452 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/)

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方がある オンラインゲームです。

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