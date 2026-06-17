【ラグナロクオンライン】「ラグ缶2026 July」2026年6月18日（木）販売開始！
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
「ラグ缶2026 July」新アイテム3種を含む40のラインナップで登場！
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2127_1_feb2f3ff0cbf407872724d6fe1e97e98.jpg?v=202606170452 ]
『ラグナロクオンライン』基本情報
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『ラグナロクオンライン』について
「ラグ缶2026 July」新アイテム3種を含む40のラインナップで登場！
https://goe.bz/ragcan2026july(https://goe.bz/ragcan2026july)
2026年6月18日（木）15:00より、「ラグ缶2026 July」の販売を開始いたします！
今回のラインナップには「イクトゥスのロザリオ(銀)[0]」、「キングオブウェアウルフ[1]」、「スターシアター[1]」といった新アイテム3種が登場。
「ラグ缶2026 July」をどうぞお楽しみください。
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2127_1_feb2f3ff0cbf407872724d6fe1e97e98.jpg?v=202606170452 ]
『ラグナロクオンライン』基本情報
タイトル：ラグナロクオンライン
ジャンル：MMORPG
課金形態：1,500円［税込］/30日間
公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/(https://ragnarokonline.gungho.jp/)
23周年ロゴ
タイトルロゴ
『ラグナロクオンライン』について
「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。
冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方がある オンラインゲームです。
コピーライト表記：
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