「AGTS農業展 in 愛知」オープニングセレモニー開催のお知らせ

株式会社イノベント

AGTS農業展 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年6月23日（火）から25日（木）までの3日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホール Aにて「AGTS農業展 in 愛知」を開催いたします。

開催初日の6月23日（火）には、来賓をお迎えしてオープニングセレモニーを実施いたします。本展にご後援・ご協力いただいているご来賓の方々を迎え、代表者のご挨拶や、テープカットが予定されています。業界を代表する方々にご参列いただきますので、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

■オープニングセレモニー概要

2025年7月開催 AGTS農業展 オープニングセレモニーの様子

日時：2026年6月23日（火）9:38～10:00（予定）

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールA内

【ご参列予定のご来賓】（6月17日（水）現在）

東海農政局 局長 秋葉 一彦 様

愛知県 農業水産局長 五十嵐 文一 様

愛知県農業協同組合中央会 常務理事 山崎 勝美 様

岐阜県農業協同組合中央会 参事 太田 真章 様

三重県農業協同組合中央会 参事 村田 智広 様

静岡県経済農業協同組合連合会 常務理事 山下 昌徳 様

公益社団法人日本農業法人協会 理事 江崎 雅教 様

一般社団法人日本花き生産協会 副会長 鈴木 照彦 様

愛知国際会議展示場株式会社 代表取締役社長 下山田 淳 様

AGTS農業展 実行委員会 委員長／一般社団法人日本展示会協会 会長 堀 正人

プレス登録方法：

ご取材をご希望の場合は、下記よりご登録ください。

https://39auto.biz/trso/regires.php?tno=500

展示会概要

水田・畑作、畜産・酪農、園芸、スマート農業の4テーマで、農業・畜産現場の人手不足、省人化、高温対策、環境対応、収益力向上に資する製品・サービスが一堂に会します。

会場では、実際のハウスを設置する「未来の農業ガーデン」や屋外展示・実演エリア、アカデミックエリアなども展開し、来場者が最新技術を見て・学んで・比較検討できる場を提供します。

名称：AGTS農業展 in 愛知

会期：2026年6月23日（火）～25日（木）10:00～17:00 ※最終日は16:00まで

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールA

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5-10-1

入場方法：来場事前登録（無料）または招待状持参でご入場いただけます。

入場方法の詳細は公式ホームページをご確認ください。

来場事前登録：https://www.agts-expo.jp/aichi/attendance.php

主催：AGTS農業展 実行委員会

▼公式ホームページ・公式SNS▼

【公式HP】https://www.agts-expo.jp/aichi/

【Instagram】https://www.instagram.com/agts.invt

【Facebook】https://www.facebook.com/agts.invt/