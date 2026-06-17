Nintendo Switch版『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が70%OFF！「6月PICK UPセール」開催中

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PS Storeおよびニンテンドーeショップにて、アトラスタイトルの「6月PICK UPセール」を実施中です。

Nintendo Switch版『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が70%OFFのほか、『メタファー：リファンタジオ』、『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』、『ユニコーンオーバーロード』や『ペルソナ』シリーズ、『真・女神転生』シリーズなど、人気タイトルをお得な価格でお買い求めいただけます。

※プラットフォームによりセール期間が異なりますので、ご注意ください。

PS Store

【実施期間】～2026年7月1日（水）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション／\15,510／\7,755／50%

ペルソナ３ ポータブル／\1,980／\990／50%

ペルソナ４ ザ・ゴールデン／\1,980／\990／50%

真・女神転生Ｖ Vengeance／\9,878／\4,939／50%

真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER／\6,578／\2,960／55%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚／\6,578／\4,604／30%

ソウルハッカーズ2／\9,878／\2,963／70%

キャサリン・フルボディ／\8,778／\2,633／70%

ダウンロード豪華版『ユニコーンオーバーロード』モナークエディション／\13,178／\6,589／50%

ドラゴンズクラウン・プロ ロイヤルパッケージ／\13,037／\3,911／70%

ニンテンドーeショップ

【実施期間】～2026年6月30日（火）

※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください

タイトル／通常価格（税込）／セール価格（税込）／割引率

ペルソナ５ ザ・ロイヤル／\7,678／\2,303／70%

ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム ストライカーズ／\9,680／\1,936／80%

ペルソナ４ ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド／\3,278／\1,966／40%

真・女神転生Ｖ Vengeance デジタルデラックスエディション／\11,660／\5,830／50%

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚 デジタルデラックス版／\8,778／\5,705／35%

世界樹の迷宮I・II・III HD REMASTER／\8,980／\4,490／50%

世界樹の迷宮 HD REMASTER／\4,467／\2,233／50%

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 HD REMASTER／\4,467／\2,233／50%

世界樹の迷宮III 星海の来訪者 HD REMASTER／\4,467／\2,233／50%

ユニコーンオーバーロード／\8,778／\4,389／50%

十三機兵防衛圏／\7,678／\3,839／50%

「アトラスタイトルSALE情報サイト」

https://www.atlus.co.jp/sale/(https://www.atlus.co.jp/sale/)

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