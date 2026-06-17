「セガ 6月スペシャルセール」開催中！『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』『ソニックレーシング クロスワールド』がセールに登場！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch(TM)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 6月スペシャルセール」を開催中です。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディションが35%オフに。「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが50%オフ、ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディションが50%オフなど、2026年6月23日に生誕35周年を迎える「ソニック」シリーズも多数ラインナップされます。

アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディションが50%オフで登場します。

セール終了日は、2026年7月1日（水）です。

セール対象タイトル、割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26lny&utm_term=jp)をご確認ください。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26junespsale&utm_term=jp(https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26junespsale&utm_term=jp)

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

※ニンテンドーeショップでの販売は、6月28日（日）までとなります。

(C)SEGA

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)ATLUS. (C)SEGA.

TM & (C) Mojang AB.

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)CAPCOM

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』デジタルデラックスエディション

※ニンテンドーeショップでの販売は、6月28日（日）までとなります。

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『メタファー：リファンタジオ』アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション

(C)ATLUS. (C)SEGA.

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。