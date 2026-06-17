6/27(土)恵比寿で開催！「#職コス フェスティバル 2026」厳選された12ブランドが集結！見て・聞いて・触って体験する新感覚イベント

株式会社L-FLAT

SNSや口コミ、成分情報など、コスメ選びに関する情報は多様化する一方で、情報量が増えるほど「自分に合うコスメをどう選べばよいのか分からない」と感じる人も少なくありません。

「#職コス フェスティバル 2026」では、美容医療・成分・薬機法それぞれの専門家を迎え、広告の言葉だけでは見えてこないコスメの裏側を、異なる3つの視点から解き明かします。

【Webページ】https://shokucos.jp/

【プレスリリース一覧】

そのコスメを選んだ理由、どこまで語れますか？(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000182933.html)

会場でぜひ直接触れて体感して欲しい！全12ブランドをご紹介(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000182933.html)

広告の裏側を3つの視点から紐解く。ここでしか聞けないトークイベント

【Webページ】https://shokucos.jp/

#職コス フェスティバル 2026では各ブランドとの対話やタッチアップだけでなく、各ブランドのプレゼンテーションを行います。

・成分だけでは判断できないこと。

・口コミだけでは見えてこないこと。

・そして、広告では伝えきれない開発者の想い。

異なる3つの視点から、コスメを選ぶ際の新たな気づきをお届けします。

今回は特別ゲストに美容医療・成分・薬機法など、それぞれ異なる専門性を持つゲストを迎え、トークイベントも実施。

■SESSION 01｜第一部 13:30～14:00

スキンケアを、見て、観て、魅る。コスメの千里眼natuさんと語る、今必要な選び方＆“惹かれるコスメ”の理由

「なぜこの処方なのか」「なぜこの成分を選んだのか」「なぜあえて入れなかったのか」

元コスメブランド・美容メディア動画企画制作の経験を持つnatuさんが常に意識する、「そのコスメが存在する理由」。

成分表や広告だけでは見えてこない「コスメの奥側」「ブランドの想いが感じるポイント」などを、natuさんならではの視点から語っていただきます。コスメの背景まで追いかけて知りたい方に、特に聞いていただきたいセッションです。

■SESSION 02｜第一部 14:00～14:30

どうして化粧品は同じ表現ばかり？薬機法に強い高沢弁護士に徹底質問

なぜ、化粧品広告の表現はどこも似ているのか。

化粧品広告を見て「何が違うの？」「効果変わらないのでは？」と思ったことはありませんか。

「透明感」「エイジングケア」「角層まで浸透」など、これらの言葉が広告に溢れる背景には、薬機法という法律が深く関わります。ルールの中で、誠実なブランドはどう表現と向き合っているのか。そして、消費者はその表現をどう読み解けばいいのか。

薬機法コンプライアンス支援を行う西川と、事業の現場を知る弁護士・高沢晃平氏が、化粧品広告の裏側をわかりやすく解説します。

「なぜこの表現なのか」を知ることで、コスメ選びの視点が変わるセッションです。

美容イベントではなかなか聞くことのない薬機法のあれこれ、知っておくとコスメ選びの視点も変わるかも？！

■SESSION 03｜第二部 15:30～16:00

美容医療マニアと薬機法のプロによる「表面では見えない化粧品の実力」をガチトーク

美容医療に900万円以上を費やし、歯科衛生士としての専門知識も持つmikichiさん。

双子を育てるママとして、忙しい毎日のなかでも美容と向き合い続けています。美容医療を知り尽くしているからこそ見える、化粧品にできることとできないこと。

「美容医療以上に体感できるコスメもある」と語るmikichiさんとともに、広告や口コミだけでは見えない化粧品の実力を深掘りします。医療と化粧品、両方の視点を持つからこそ語れる、リアルな"美容の選択"の話です。

作り手たちの軌跡を残す、財産としての一冊。来場者限定「#職コス図鑑vol.1」をプレゼント

職コス図鑑は、単なるイベントパンフレットではありません。

「なぜ、そのブランドから世に出される必要があったのか」

「なぜ、自社で作ろうと思ったのか」

「なぜ、自分たちで届ける価値があると思ったのか」

価格や話題性だけではなく、ブランドの価値観やものづくりへの姿勢に共感して選ぶ。

ブランドが持つ信念・存在する理由を知る機会は、「何を買うか」だけでなく「誰から買うか」「どうして手に取るのか」を考えるきっかけにもなります。

そんな選ぶ意味を問いかけることで、そのコスメを選んだ理由を表面上の言葉ではなく、自分の言葉として誰かに伝えたくなるほど、深くメッセージ性のあるものになります。

職コス フェスティバルは美容ライターやインフルエンサー、コスメレビューを発信する方にとっても、ブランド理解を深める機会となるほか、発信の視点を広げるヒントを得られる場となるはずです。

【出展ブランド】（※順不同）

【Webページ】https://shokucos.jp/詳細を見る :https://shokucos.jp/

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182933/table/4_1_c568ad9a361dd6cb6b9557d38d78505d.jpg?v=202606170452 ]

【公式SNS・お問い合わせ】

Instagram：https://www.instagram.com/shokunin.cosme/

X：https://x.com/ShokuninCosme(https://www.instagram.com/shokunin.cosme/)

ハッシュタグ：#職コス #職コスフェス

お問い合わせ：株式会社L-FLAT 担当：西川

Email：support@l.flat.co.jp

株式会社L-FLAT 西川美佐子

【会社概要】

社名：株式会社L-FLAT

所在地：〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート 7F

代表取締役：西川美佐子

設立：2025年1月

事業内容：薬機法コンプライアンス支援 ほか