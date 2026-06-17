猛暑時代の“見えない紫外線”を色で知らせる。UVチェック蓄光カラビナ【OBORO UV Checker】

株式会社 丸八化成

株式会社丸八化成（愛知県名古屋市、代表取締役：金田将典）は、紫外線によって色がピンク色に変化し、暗闇ではグリーン色に発光する新商品UVチェック蓄光カラビナ【OBORO UV Checker】を開発しました。

本商品は、通常時は乳白色、紫外線を浴びるとピンク色へ変化し、暗闇ではグリーン色に変化するUVチェック蓄光カラビナです。

株式会社丸八化成は2026年7月上旬、応援購入サービス「Makuake」にて第8弾プロジェクトとして先行公開を予定しています。

紫外線を当てた部分のみピンク色へ変化しています。

「見えない危険」を見える価値へ

近年、猛暑や異常気象の影響により、紫外線対策への関心が高まっています。

しかし紫外線は目に見えません。

天気予報でUV指数を確認していても、実際にどれほど紫外線を浴びているのかを日常の中で実感することは容易ではありません。

そこで丸八化成は、

「紫外線をもっと身近に感じられないか」

という発想から商品開発に着手しました。

完成したのは、昼は紫外線をピンク色に変化して知らせ、夜はグリーン色に発光して存在を知らせる新しいカラビナ。

紫外線の強さをピンク色のグラデーションで可視化することができます。

アウトドアやキャンプ、防災、通勤通学など、日常のあらゆるシーンで活躍するアイテムとして誕生しました。

時間帯によってどのように変化するのかを記録してみました。

2026年5月26日 名古屋市のUVインデックスの解析値の数字で確認しています。

13時頃のインデックス値は8で非常に強い

日差しが強い時間帯（13時頃）

濃いピンク色に変化します。UVインデックス値8

17時頃のインデックス値は1で弱い

同日の夕方17時紫外線量によって色が薄くなります。UVインデックス値1

第一の姿 乳白色

室内や紫外線の少ない環境では落ち着いた乳白色。

バッグや鍵、アウトドアギアに取り付けても主張しすぎず、日常に自然と溶け込みます。

室内の紫外線が当たっていない状態

第二の姿 ピンクカラー

屋外で太陽光に含まれる紫外線を受けるとピンク色へ変化。

紫外線量に応じて色の濃さも変化するため、目に見えない紫外線を視覚的に感じることができます。

日焼け止めを塗るタイミングや屋外活動時の目安としても活用可能です。

実際に名古屋市で行った検証では、UVインデックス8（非常に強い）では濃いピンク色に変化し、同日夕方のUVインデックス1（弱い）では薄いピンク色へ変化することを確認しました。

太陽光（紫外線）が当たった状態

第三の姿 グリーン蓄光

日中に蓄えた光を放出し、暗闇では鮮やかなグリーンに発光します。

夜間の視認性向上や停電時の目印としても役立ち、防災用品としての活用も期待されています。

昼間は紫外線の存在を知らせ、夜は自らの存在を知らせる。

時間帯によって役割を変える新しいカラビナです。

明るいところから暗いところで光って見えます。

丸八化成は1974年創業のプラスチック射出成形メーカーです。

これまで自動車部品や工業部品、建築資材などの製造を手掛けてきました。

一方で、紫外線によって変色する素材は従来の蓄光カラビナに使用しているポリカーボネート樹脂とは性質が大きく異なり、従来と同じ製造方法では実現できませんでした。

そのため材料選定から成形条件までをゼロから見直し、試作と検証を繰り返すことで、紫外線変色機能と蓄光機能を両立した新しい製品の開発に成功しました。

長年培った射出成形技術と素材開発の知見が、この商品の実現を支えています。

makuakeクラウドファンディング第8弾

丸八化成は2020年より自社ブランド「OUROBOROS（ウロボロス）」を展開しています。

これまでクラウドファンディングでは累計13プロジェクト（kick starter、キャンプファイヤー、クリーマスプリングス、わくたんを含む）約8,455人以上から支援を受け、支援総額約2,584万円を超える応援購入を獲得してきました。

今回のUVチェック蓄光カラビナ【OBORO UV Checker】は、第8弾マクアケプロジェクトとして公開予定です。

【会社情報】

会社名 株式会社丸八化成

代表者 代表取締役社長 金田将典

住所 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 1974年

URL https://maruhachi-kasei.co.jp

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/ouroboros-08/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maruhachikasei/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/maruhachi_kasei

公式YouTube：https://www.youtube.com/@maruOUROBOROS

会社概要

会社名：株式会社丸八化成

代表者：代表取締役 金田 将典

所在地：〒463-0081 愛知県名古屋市守山区川宮町673番地

創立 ：1974年

事業内容：プラスチックの企画・製造・販売