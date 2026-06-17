栃木県初のウイスキー蒸溜所・日光街道小山蒸溜所（西堀酒造）、日本酒蔵の「吟醸思想」から生まれたシングルグレーンジャパニーズウイスキー「哲／TETSU REFINE【錬】」発売

西堀酒造株式会社画像はイメージです

西堀酒造株式会社（本社：栃木県小山市、代表取締役：西堀酒造）は、日光街道小山蒸溜所にて製造するシングルグレーンジャパニーズウイスキー「哲／TETSU REFINE【錬】」を、2026年7月下旬より発売いたします。

創業1872年の日本酒蔵である当社は、2022年に栃木県初のウイスキー蒸溜所「日光街道小山蒸溜所」を設立しました。私たちが目指したのは、スコッチウイスキーの再現ではありません。

日本酒蔵だからこそ生み出せるウイスキーとは何か。

真のジャパニーズウイスキーとは何か。

その問いに向き合い続ける中でたどり着いたひとつの答えが、「哲／TETSU REFINE【錬】」です。

本商品は、酒米を精米する過程で生まれる吟醸粉をグレーン原料として使用し、発酵には清酒酵母を100％採用。さらに、国産ステンレス蒸留器による減圧蒸留を組み合わせることで、日本酒蔵ならではの繊細で奥行きのある香味を追求しました。

私たちは、この製法の根底にある考え方を「吟醸思想」と呼んでいます。

米を磨き、発酵を磨き、香味を磨き上げる。

日本酒造りにおいて培われてきた「吟醸」の思想を、ウイスキー造りへ応用しました。

磨き、鍛え、洗練する。

「REFINE【錬】」という名前には、その想いを込めています。

吟醸粉は、酒米を精米する過程で生まれる副産物でありながら、大吟醸酒の品質を支える米の中心部に近い部分を多く含みます。

私たちは、世界で親しまれるウイスキーというカテゴリーに、日本酒文化ならではの新たな価値を提案します。

これは単なる原料の転用ではなく、日本固有の酒造文化を次世代へ継承するための挑戦でもあります。

グレーンウイスキーの既成概念を超えていく左：栃木県小山市産二条大麦麦芽（モルト）／右：酒米の精米工程で生まれる吟醸粉（大吟醸酒にも使われる酒米の中心部に近い部分）

一般的にグレーンウイスキーは、ブレンデッドウイスキーを支える存在として語られることが少なくありません。

しかし、「哲／TETSU REFINE【錬】」は、グレーン(穀類)を、一般的なトウモロコシや大麦などを使用するのではなく、酒米由来の吟醸粉とすることで、米由来グレーンウイスキーの新たな可能性を切り拓く酒質に仕上げることを目指しました。

酒米由来の吟醸粉、清酒酵母100％による発酵、減圧蒸留による繊細な酒質設計。

日本酒蔵ならではの発想と技術を掛け合わせることで、従来のグレーンウイスキーのイメージを超える、静かで清冽なフィニッシュを実現しました。

繊細さ。

余韻。

発酵由来の、静かな奥行き。

それは、日本酒蔵だからこそ辿り着けたシングルグレーンジャパニーズウイスキーの新たな可能性です。

「永遠の暫定解」としてのウイスキー

ブランド名である「哲／TETSU」には、「哲学するウイスキー」という意味を込めています。

私たちは、完成された唯一の答えを目指しているのではありません。

問い続け、磨き続け、更新し続ける。

「哲／TETSU REFINE【錬】」は、「真のジャパニーズウイスキーとは何か」という問いに対する、現時点での暫定解です。

より良い答えを探し続けながら、これからも日本酒蔵ならではのジャパニーズウイスキーを追求してまいります。

商品概要

商品名：哲／TETSU REFINE【錬】

分類：シングルグレーンジャパニーズウイスキー

品目：ウイスキー

原材料名：グレーン（米）、モルト

アルコール度数：50％

内容量：700ml

発酵：清酒酵母100％

グレーン原料：酒米由来吟醸粉使用

希望小売価格：13,600円（税抜）

発売時期：2026年7月下旬予定

製造者：西堀酒造株式会社 日光街道小山蒸溜所

販売概要

【取扱酒販店】

2026年7月下旬以降、当社ウイスキー取扱酒販店にて順次販売予定。

予約受付状況、在庫・入荷状況は各酒販店様へ直接お問い合わせください。

【オンライン限定予約販売】

受付期間：2026年7月1日（水）～7月14日（火）

出荷開始予定：2026年7月21日（火）より順次発送

購入方法：西堀酒造公式オンラインショップ（会員限定URL）

※メール会員またはLINE会員登録者限定

【西堀酒造アンテナショップ】

販売開始日：2026年8月1日（土）予定

所在地：栃木県小山市粟宮1452

※数量限定のため、品切れとなる場合があります。

日光街道小山蒸溜所について

2022年設立。栃木県初のウイスキー蒸溜所。

創業154年の日本酒蔵である西堀酒造が、「日本酒蔵ならではの真のジャパニーズウイスキー」をテーマに、国登録有形文化財指定の酒蔵敷地内に立ち上げました。

清酒酵母100％による発酵、酒米由来原料の活用、和樽熟成など、日本の酒造文化を取り入れた独自のジャパニーズウイスキーを追究しています。

2025年には、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティションにおいて「Innovator Award of the Year」を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000145789.html)しました。

『哲/TETSU』は、日光東照宮からローマ教皇庁、台北駐日経済文化代表処にまで正式に届けられた、唯一無二のジャパニーズウイスキーです。

参考：日光杉並木400年の祈りを纏う ― ローマ教皇庁・台北駐日代表処へ献上された唯一無二のジャパニーズウイスキー『哲／TETSU』10月よりファーストリリース発売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000145789.html)

※2026年6月13日掲載の日本経済新聞では、「NIKKEIプラス1 何でもランキング」で見学や試飲楽しい「クラフト蒸留所」として全国8位に選出(https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD138RV0T10C26A5000000/)されました

※「栃木県初」の表記は、株式会社ウイスキー文化研究所発行『ジャパニーズウイスキーイヤーブック2023』掲載内容（2022年10月時点）に基づいています。

【哲／TETSU ブランドサイト】

https://tetsuwhisky.com/

【西堀酒造公式サイト】

https://nishiborisyuzo.com/

【お問い合わせ先】

西堀酒造株式会社

TEL：0285-45-0035 FAX：0285-45-1628

E-mail：sake@nishiborisyuzo.com