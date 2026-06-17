新宿中央公園　梅雨に楽しむ公園さんぽ

一般財団法人 公園財団

アジサイで埋め尽くされる新宿中央公園

5月下旬～6月にかけて、多種多様なアジサイが公園をあざやかに彩ります。

2025年撮影 アジサイ2025年撮影 アジサイ2025年撮影 アジサイ

アジサイロードは梅雨の季節にアジサイで埋め尽くされる「アジサイスポット」です。園内ではガクアジサイ、カシワバアジサイ、ヤマアジサイ、西洋アジサイなど色とりどりのアジサイをご覧いただけます。雨に濡れたアジサイは、より鮮やかに見えますので、雨の日のお散歩にも最適です。

ガクアジサイ西洋アジサイカシワバアジサイヤマアジサイアナベル

アジサイマップを掲載したセルフリーフレット 配布中

アジサイや、今年3月にオープンいたしました、宿根草花壇についてのセルフリーフレット「新宿中央公園の魅力再発見！梅雨に楽しむ公園さんぽ」を園内にて配布中です。是非ご覧ください。

新宿区立 新宿中央公園

新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大の面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「花のもり」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1

指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体

（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））

●電話：03-3342-4509

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