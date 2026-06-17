新宿中央公園 梅雨に楽しむ公園さんぽ
一般財団法人 公園財団
2025年撮影 アジサイ
2025年撮影 アジサイ
2025年撮影 アジサイ
ガクアジサイ
西洋アジサイ
カシワバアジサイ
ヤマアジサイ
アナベル
アジサイで埋め尽くされる新宿中央公園
5月下旬～6月にかけて、多種多様なアジサイが公園をあざやかに彩ります。
2025年撮影 アジサイ
2025年撮影 アジサイ
2025年撮影 アジサイ
アジサイロードは梅雨の季節にアジサイで埋め尽くされる「アジサイスポット」です。園内ではガクアジサイ、カシワバアジサイ、ヤマアジサイ、西洋アジサイなど色とりどりのアジサイをご覧いただけます。雨に濡れたアジサイは、より鮮やかに見えますので、雨の日のお散歩にも最適です。
ガクアジサイ
西洋アジサイ
カシワバアジサイ
ヤマアジサイ
アナベル
アジサイマップを掲載したセルフリーフレット 配布中
アジサイや、今年3月にオープンいたしました、宿根草花壇についてのセルフリーフレット「新宿中央公園の魅力再発見！梅雨に楽しむ公園さんぽ」を園内にて配布中です。是非ご覧ください。
新宿区立 新宿中央公園
新宿中央公園は、新宿区立の公園として最大の面積を誇る公園です。公園内には「芝生広場」や、新宿副都心の景色を一望できる「眺望のもり」、季節の花々を楽しめる「花のもり」などの施設があります。また、子供たちが遊べる「ちびっこ広場」には、複合遊具や大きな滑り台などの遊具があります。
〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-11-1
指定管理者：新宿中央公園パークアップ共同体
（（一財）公園財団・（株）昭和造園・日建総業（株）・小田急電鉄（株））
●電話：03-3342-4509
●公園HP(https://shinjukuchuo-park.jp/)
●公園Instagram(https://www.instagram.com/shinjukuchuopark/)