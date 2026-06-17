『カオスゼロナイトメア』新★5キャラ「テネブレア」実装！シーズン3新ストーリー公開＆リズムゲームイベント開催

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』） において、「銀河系災害」シーズン3の新規ストーリー「星の輝く夜」、および新規★5戦闘員「テネブレア」を追加するアップデートを、6月17日（水）に実施いたしました。

■銀河系災害シーズン3 第3章開幕！

シーズン3「銀河に響く歌声」第3章として、新ストーリー「星の輝く夜」が追加されました。

「星の輝く夜」では、銀河一の人気を誇るアイドル「テネブレア」を中心に大きな事件が展開。

主 人公（艦長）とナイトメア号の仲間たちは、別艦船「エディニティ号」の運命を左右する戦いへ挑むことになります。

■新規★5戦闘員「テネブレア」＆新規パートナー「アリア」実装！

情熱属性の「サイオニック」クラスに属する「テネブレア」は、味方の基本攻撃カードを消滅させ、連鎖的に発動する「リズム」カードを活用し、敵に強力なダメージを与えることができる戦闘員です。

また、同時に追加される新規パートナー「アリア」は、サイオニッククラスの戦闘員に編成することで、担当戦闘員の攻撃力および会心ダメージを増加させます。

■新規システム「ジュークボックス」実装！

新たなシステム「ジュークボックス」が実装されました。

「ジュークボックス」はロビーで使用でき、『カオゼロ』に収録された60曲以上の楽曲を自由に鑑賞することができます。

■リズムゲームイベント「頂点の旋律」開催

期間限定イベント「頂点の旋律」を 7月29日まで開催します。

「テネブレア」と「アリア」のコンサートステージをテーマにしたリズムゲームへ挑戦し、ファンの声援を集めることでゲーム内ステッカーや各種報酬を獲得できます。

さらに、イベントページ内の日付ごとに解禁されるミッション達成することで、クリスタルなどを獲得できる「【特ダネ】テネブレア徹底追跡」イベントや、ログインイベント、「記憶の欠片」報酬2倍イベントなどさまざまな期間限定イベントが開催されます。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/