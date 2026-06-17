『カオスゼロナイトメア』新★5キャラ「テネブレア」実装！シーズン3新ストーリー公開＆リズムゲームイベント開催
スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』） において、「銀河系災害」シーズン3の新規ストーリー「星の輝く夜」、および新規★5戦闘員「テネブレア」を追加するアップデートを、6月17日（水）に実施いたしました。
■銀河系災害シーズン3 第3章開幕！
シーズン3「銀河に響く歌声」第3章として、新ストーリー「星の輝く夜」が追加されました。
「星の輝く夜」では、銀河一の人気を誇るアイドル「テネブレア」を中心に大きな事件が展開。
主 人公（艦長）とナイトメア号の仲間たちは、別艦船「エディニティ号」の運命を左右する戦いへ挑むことになります。
■新規★5戦闘員「テネブレア」＆新規パートナー「アリア」実装！
情熱属性の「サイオニック」クラスに属する「テネブレア」は、味方の基本攻撃カードを消滅させ、連鎖的に発動する「リズム」カードを活用し、敵に強力なダメージを与えることができる戦闘員です。
また、同時に追加される新規パートナー「アリア」は、サイオニッククラスの戦闘員に編成することで、担当戦闘員の攻撃力および会心ダメージを増加させます。
■新規システム「ジュークボックス」実装！
新たなシステム「ジュークボックス」が実装されました。
「ジュークボックス」はロビーで使用でき、『カオゼロ』に収録された60曲以上の楽曲を自由に鑑賞することができます。
■リズムゲームイベント「頂点の旋律」開催
期間限定イベント「頂点の旋律」を 7月29日まで開催します。
「テネブレア」と「アリア」のコンサートステージをテーマにしたリズムゲームへ挑戦し、ファンの声援を集めることでゲーム内ステッカーや各種報酬を獲得できます。
さらに、イベントページ内の日付ごとに解禁されるミッション達成することで、クリスタルなどを獲得できる「【特ダネ】テネブレア徹底追跡」イベントや、ログインイベント、「記憶の欠片」報酬2倍イベントなどさまざまな期間限定イベントが開催されます。
『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。
■ゲーム情報
[ タイトル ] カオスゼロナイトメア
[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG
[ 対応OS ] iOS / Android / PC
[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）
[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)
■ウェブサイト情報
公式サイト
https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式コミュニティ
https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp
公式X
https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube
https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
スマイルゲート公式サイト
https://smilegate.com/jp/