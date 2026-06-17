社内表彰式・社員総会向け｜アプリ不要のスマホ参加型ライト演出「ペンライト de YEAAHクラウド」を企業の表彰式で活用

株式会社YEAAH

株式会社YEAAHは、参加者のスマートフォンをアプリ不要でペンライト化し、主催者側で一括制御できるスマホ参加型ライト演出サービス「ペンライト de YEAAHクラウド」が、ブライダル事業を手がけるクリスタルインターナショナル様の社内表彰式にて活用されたことをお知らせします。

本事例では、参加者のスマートフォンを使って会場全体の祝福反応を光で可視化し、表彰式を「見る場」から「社員全体で称える場」へ変える演出が行われました。あわせて、本活用をまとめた導入事例資料を公開しています。

表彰式を、社員全体の体験にしていくために

画像はイメージです

人的資本経営や社員エンゲージメントへの関心が高まる中、社内表彰式や社員総会などの企業式典についても、単なる年次行事ではなく、組織文化や行動指針の浸透につなげたいという声が増えています。

社内表彰式は、受賞者の成果を称えるだけでなく、企業が大切にする行動指針や価値観を、具体的な成果事例を通じて社員全体に共有する機会です。一方で、毎年同じ進行になりやすい社内表彰式では、参加者が「見る・聞く・拍手する」だけになり、受賞者以外の社員にとって自分ごと化しづらいという課題が生まれがちです。

こうした式典では、たとえば次のような点が課題になりやすいとも言われます。

- 評価される行動が、全社員に印象づきにくい- 非受賞者が、表彰式を自分ごと化しにくい- 客席の祝福や応援が、受賞者に届きにくい- 式典予算を、組織活性化への投資として説明しづらい

こうした課題に向き合うには、参加者を単なる観覧者に留めず、仲間の成果を称える側として巻き込む工夫が一つの鍵になります。

スマホの光で、会場全体の祝福反応を可視化

「ペンライト de YEAAHクラウド」は、参加者のスマートフォンをペンライトとして活用し、客席全体を光の演出空間に変えるサービスです。

参加者は専用アプリのインストールが不要で、QRコードからブラウザで参加できます。主催者側は色変更・点滅・ロゴ表示などを制御でき、式典の進行や演出意図に合わせて会場全体の空気をつくれます。

動画や照明が参加者に「見せる」演出であるのに対し、ペンライト de YEAAHクラウドは、参加者自身のスマートフォンを使って「称える行動」を生み出す点が特徴です。受賞者発表時、フィナーレ、経営メッセージ後、全社スローガン発表時など、会場全体の一体感を高めたい場面で活用できます。

今回の社内表彰式では、後半開始時に映像演出と連動して活用され、昼休憩後の空気を切り替え、参加者の意識を再び式典へ向ける役割を果たしました。

表彰式を、社員全体で称える場へ

今回の社内表彰式は「フェス」をテーマにした参加型の式典として企画され、ペンライト de YEAAHクラウドはその中核となる演出として活用されました。

受賞者だけでなく、社員全体が「称える側」になる

参加者一人ひとりがスマートフォンの光で祝福に加わることで、表彰式は受賞者だけのものではなく、社員全体が関わる場になります。

会場全体で成果を称える空気をつくる

受賞者の成果を会場全体の光で称える体験は、組織が大切にする行動や価値観に社員が触れるきっかけにもつながります。

参加者の声（社内アンケートより）

- 「一体感が生まれて良かった」- 「参加している感があった」- 「フェスというテーマに、この演出でさらに盛り上がった」株式会社YEAAH 代表取締役 森 圭司コメント

「社内表彰式は、受賞者を称えるだけでなく、組織が大切にする行動を全社員に共有する重要な機会です。一方で、参加者が"見る・聞く・拍手する"だけになると、表彰式の価値は受賞者だけに閉じてしまいます。 ペンライト de YEAAHクラウドは、参加者一人ひとりのスマートフォンを祝福の光に変えることで、社員全体が"称える側"として関わる体験をつくります。今後も企業式典を、組織の一体感や貢献意欲につながる場へ変える支援をしてまいります。」

アプリ不要・主催者制御型で、社内式典でも導入しやすい

ペンライト de YEAAHクラウドは、参加者に専用アプリのインストールを求めません。参加者はQRコードからブラウザでアクセスし、自身のスマートフォンをペンライトとして利用できます。

また、主催者側で色変更・点滅・ロゴ表示などを制御できるため、式典の進行や演出意図に合わせた運用が可能です。社内表彰式、社員総会、キックオフ、周年式典など、進行管理が重要な企業式典でも導入しやすい仕組みとなっています。

なお、オプションとして、参加者からの賞賛・応援メッセージをスクリーンに表示する「YEAAH CAST」の併用も可能です。

数百人規模から1万人規模まで、幅広いイベントで活用

ペンライト de YEAAHクラウドは、数百人規模の社内式典から1万人規模の大型イベントまで、幅広い規模で活用されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22843/table/27_1_fd0f366e02ba0acd50abe6e96483b9e2.jpg?v=202606170452 ]

※一部、代理店経由・名称非公開の実績を含みます。

アプリ不要・QRコード参加型の仕組みにより、参加者数の多いイベントでも導入しやすく、参加者のスマートフォンを活用して会場全体の一体感を演出できます。

活用できる企業イベント

- 社内表彰式- 社員総会- 期初キックオフ- 営業表彰・営業キックオフ- 周年式典- 入社・内定関連イベント- 懇親会・パーティー社内総会周年式典入社関連イベント

特に、参加者が受け身になりやすい式典、組織の一体感を高めたいイベント、受賞者や登壇者に会場全体の反応を届けたい場面で活用できます。

人事・総務向け：社内表彰式での活用事例を公開中

今回の社内表彰式での活用内容をまとめた導入事例資料を公開しています。資料では、表彰式が受賞者だけの場になりやすい課題、参加者を「称える側」として巻き込む工夫、スマホライト演出の活用ポイントをご確認いただけます。

なお、式典予算を単なる演出費ではなく、社員の参加感や組織文化の浸透に向けた取り組みとして社内で説明する際の材料としても活用いただけます。

無料登録後、導入事例資料の閲覧に加え、デモアカウントの発行や標準版の購入も可能です。

サービスサイトから問い合わせする :https://yeaah.jp/penlight-service/当サイトの「お問い合わせはこちら」よりご連絡ください

社内表彰式での活用事例を見る :https://yeaah.jp/store/オンラインストアへの登録後に、無料で入手できます。

ペンライト de YEAAHクラウドについて

ペンライト de YEAAHクラウドは、参加者のスマートフォンを、アプリ不要でペンライトとして活用できるスマホ参加型ライト演出サービスです。QRコードから簡単に参加でき、主催者側で色変更・点滅・ロゴ表示などを制御可能。社内表彰式、社員総会、キックオフ、周年式典、大型イベントなど、会場全体の一体感を高めたい場面で活用できます。

会社概要

会社名：株式会社YEAAH

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-6

代表者：森 圭司

事業内容：イベント向け演出ツールの企画・開発・提供

URL：https://yeaah.jp/penlight-service/