【年収1,092万円】プロジェクトマネージャー(PM)案件2026年6月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「プロジェクトマネージャー(PM)案件の調査レポート」を発表します。

54,234件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・プロジェクトマネージャー案件の平均年収1,092万円

・リモート案件は81.6%

・プロジェクトマネージャー案件の占有率は全体の10.29%

■目次

プロジェクトマネージャーの職種別平均年収ランキングは6位（1,092万円）

プロジェクトマネージャーの職種別案件数ランキングは5位（案件比率 10.29%）

プロジェクトマネージャー案件のリモートワーク比率

プロジェクトマネージャー案件の多い業界

プロジェクトマネージャーの特徴

プロジェクトマネージャーが担当できる領域

プロジェクトマネージャーの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-9）に掲載されたプロジェクトマネージャー求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年6月15日

・対象件数：

54,234件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-9）

プロジェクトマネージャーの職種別平均年収ランキングは6位（1,092万円）

プロジェクトマネージャー案件の平均月額単価は91.0万円、平均年収は1,092万円で、IT職種別の年収ランキングでは6位に位置しています。

プロジェクトマネージャーは、システム開発やITプロジェクト全体の進行管理を担う職種であり、要件整理、スケジュール管理、予算管理、品質管理、関係者との調整に関わる案件が多い点が特徴です。一方で、担当するプロジェクト規模や管理範囲によって、求められる経験や単価に差が出やすい傾向があります。

ランキング上は6位と高い水準にあり、開発現場を円滑に進めるうえで重要な職種です。大規模開発やDX推進の需要を背景に、今後も高単価案件が期待されています。

プロジェクトマネージャーの職種別案件数ランキングは5位（案件比率 10.29%）

2026年6月時点でプロジェクトマネージャー案件は市場全体の10.29%を占め、職種別ランキングでは5位、平均月額単価は91.0万円となっています。

プロジェクトマネージャーの案件比率が高い背景には、システム開発や業務改善で、進行管理や要件整理、関係者調整を担う人材の需要が続いている点があります。プロジェクト全体を円滑に進める役割のため、幅広い業界で案件が発生しやすい職種です。

今後も一定の需要は見込まれますが、開発体制の変化や生成AIの活用拡大が進むことで、求められる管理力や技術理解の水準は変化していく可能性があります。

プロジェクトマネージャー案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-9)

2026年6月時点のプロジェクトマネージャー向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが22.7％、一部リモートが58.9％、常駐が18.4％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると81.6％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が大半を占めています。

前月比ではフルリモートが1.8％減少した一方、一部リモートは0.7％増加し、常駐も1.2％増加しています。プロジェクトマネージャーは、進行管理や要件整理、関係者調整を担うため、オンラインで対応できる業務が多い職種です。

前年同月比ではフルリモートが5.4％減少した一方、一部リモートは8.4％増加し、常駐は3.0％減少しています。プロジェクトマネージャー案件では、完全在宅よりも一部出社を含む働き方へ移行していると考えられます。

プロジェクトマネージャー案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-9)

2026年6月時点のプロジェクトマネージャー案件は、サービスが4.63％（2,511件）で1位、toBが3.81％（2,069件）で2位、WEBサービスが3.74％（2,030件）で3位、SIer・業務系が3.02％（1,640件）で4位、金融が1.87％（1,015件）で5位となり、上位5業界で全体の約17.07％を占めます。

サービスやtoB、WEBサービスが上位を占める背景には、システム開発や業務改善、サービス拡張を進めるうえで、進行管理や要件整理を担う人材が必要とされている点があります。プロジェクトマネージャーは、開発全体を管理し、関係者調整や品質管理を担う職種のため、SIer・業務系や金融領域でも需要があります。

プロジェクトマネージャーの特徴

プロジェクトマネージャーは、システム開発や業務改善プロジェクト全体を管理し、計画通りに進める職種です。主に要件整理、進行管理、予算管理、品質管理、課題管理、関係者調整などを担当します。

また、エンジニアや事業部門、顧客との間に立つため、技術理解に加えて、調整力や判断力も求められます。近年はDXやクラウド、生成AI関連の案件が増えており、事業理解や改善提案力の重要性も高まっています。計画遅延や仕様変更に対応するには、状況を整理し、関係者に分かりやすく伝える力も必要です。

Webサービス、業務システム、金融、SIerなど幅広い現場で必要とされる管理職種です。

プロジェクトマネージャーが担当できる領域

プロジェクトマネージャーは、システム開発や業務改善プロジェクトの管理を担当する職種です。主に要件整理、計画作成、進行管理、予算管理、品質管理、課題管理、関係者調整などを担い、プロジェクトを計画通りに進めます。

具体的には、開発体制の整理、スケジュール調整、会議運営、仕様変更への対応、リスク管理、顧客や事業部門との合意形成などを行います。そのため、Webサービス、業務システム、SaaS、金融、SIer、DX推進など、幅広い現場で必要とされます。

開発を円滑に進め、品質や納期を守るうえで、プロジェクトマネージャーは欠かせない職種です。

プロジェクトマネージャーの市場価値

プロジェクトマネージャーは、システム開発や業務改善プロジェクト全体を管理し、計画通りに進める職種です。主に要件整理、計画作成、進行管理、予算管理、品質管理、課題管理、関係者調整などを担当します。Webサービス、業務システム、SaaS、金融、SIer、DX推進など幅広い領域で需要があります。

平均年収は1,092万円で職種別ランキング6位、平均月額単価は91.0万円となっています。案件比率は10.29％で職種別案件数ランキング5位と、フリーランス市場において案件数が多い職種です。

働き方ではフルリモート22.7％、一部リモート58.9％と在宅を含む案件が合計81.6％に達しています。一方で、会議運営や関係者調整、現場での意思決定が必要な案件もあるため、常駐案件も18.4％存在します。

市場価値が高い理由は、企業のシステム開発や業務改善を前に進める役割を担うためです。開発体制の整理、スケジュール調整、仕様変更への対応、リスク管理、顧客や事業部門との合意形成などを行い、品質や納期に関わるため、継続的に必要とされやすい職種です。

高単価を獲得するには、進行管理の経験に加え、要件整理、品質管理、予算管理、課題管理まで対応できるスキルが重要です。開発現場の理解に加え、DX推進、クラウド、生成AI関連の知識を持つ人材は、市場価値を高めやすいです。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」はフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は52万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 笠間涼

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットフォーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES向け専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）