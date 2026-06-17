【ブルガリ】ブルガリがジュエリーとウォッチのコネクテッド・エコシステムをVIVATECH 2026にて発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリは、2024年に総合的サービスプラットフォームとなるコネクテッドエコシステムをハイジュエリーに導入し、翌2025年には、ブルガリ タッチアプリを通じてコネクテッドハイジュエリーへと進化させました。今後はハイジュエリーのみならずブルガリ デジタルパスポートをジュエリーとウォッチにも拡大いたします。

ブルガリは、2026年6月17日から20日までフランスのパリ・エキスポ・ポルト・ド・ヴェルサイユで開催される欧州を代表するスタートアップおよびテクノロジーイベント「VIVATECH 2026」において、デジタルパスポートとコネクテッドジュエリーの発売に続く、ジュエリーとウォッチにおけるコネクテッドジャーニーをさらに推進します。

2024年に導入されたブルガリ デジタルパスポートは、製品情報、ストーリー、証明書、保証、お手入れ方法、専用サービスなどをひとつのシームレスな環境で提供する、認定されたデジタルIDです。

この革新に続き、ブルガリは2025年にコネクテッドジュエリーを発表しました。これにより、コネクテッドテクノロジーが製品に直接統合され、それぞれがインタラクティブなタッチポイントとなりました。顧客は、製品からブルガリ タッチアプリを通じてブルガリ デジタルパスポートに直接アクセスすることができます。

ブルガリは、6年連続となるVIVATECHへの参加を通じて、ブルガリ デジタルパスポートとコネクテッドジュエリーのテクノロジーを基盤にジュエリーとウォッチの双方にコネクテッドシステムを拡張することで、製品ライフサイクル全体を通じた顧客体験をさらに豊かにします。

ブルガリ 副CEOのラウラ・ブルデーゼは次のように述べています。

「ブルガリ デジタルパスポートをジュエリーとウォッチに拡大することは、コネクテッドジャーニーにおける重要な節目を意味します。これにより、ブルガリのすべての製品が、ブルガリ タッチアプリを通じて提供される、シームレスで直感的な体験を提供する入り口となります。この革新は単なる技術的な進化にとどまらず、透明性、信頼性、そしてお客様との永続的な関係をさらに強化し、各製品とそれぞれのお客様の間に永続的な感情的なつながりを生み出します」

オーラ・ブロックチェーン技術を搭載したブルガリ デジタルパスポートは、信頼性、透明性、データトレーサビリティを向上させます。ブルガリ タッチアプリ（iOSおよびAndroidで利用可能）で商品をスキャンすることで、顧客とブルガリとの直接的かつ永続的なつながりを通じた製品体験が向上します。

この統合システムは、過去10年間にわたってシリアル番号が刻印されたジュエリーなど、関連する識別技術をすでに搭載している新作と既存の製品の両方に対応しています。カテゴリーに応じて、製品にシームレスに統合された様々な技術（ジュエリーのマイクロ刻印シリアル番号やウォッチのデータマトリックス技術など）によって顧客との相互作用が実現され、すべてがブルガリ タッチアプリに集約されます。

ブルガリについて

LVMHグループの一員であるブルガリは1884年にローマの中心で創業しました。長年にわたりブルガリはカラーストーンを巧みに操る偉大なハイジュエラーの卓越したものづくりと先見性のあるデザインによって、イタリアを象徴するアイコンとして名声を確立しました。創業より一貫してブランドDNAに息づく先駆者的なヴィジョンを通じて世界的成功をおさめ、ファインジュエリーや高級腕ウォッチからアクセサリー、香水まで多角的な商品やサービスを提供するグローバルラグジュアリーブランドへと進化し、世界で最も高級なショッピングエリアに進出するブティックやホテルのネットワークを有しています。また企業の社会的および環境的責任へのコミットメントを通じて持続可能な未来を実現するために現在に革新を起こすこと、そして自然環境と地域社会に貢献することに積極的に取り組んでいます。2024年には、思いやり、寛大さ、長期的な献身を通じて意味のある明日を築くという献身を強化するべくブルガリ 財団を創設しています。

お問い合わせ先：ブルガリ ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/