アンドエスティHD、株式会社シックスティーパーセントの株式68%を取得

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げる株式会社アンドエスティHD（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：福田 泰生）は、2026年６月17日、韓国を中心としたアジアンファッションの越境ECモールを運営する株式会社シックスティーパーセント（以下「シックスティーパーセント」）の株式の68％を取得する契約を締結したことをお知らせいたします。なお、本件取引の実行日は2026年6月30日を予定しています。

シックスティーパーセントが運営するグローバルECファッションサイト「60％」は、アジア各国の気鋭のストリートブランドを中心に、2,700以上のブランドが集まるECモールで、10代～20代の若年層から支持を得ています。

本取得により、両社はそれぞれが持つ顧客基盤やノウハウを融合させ、未開拓のマーケットや海外カルチャーへのアプローチを強化します。アンドエスティHDは、最先端のアジアンファッション・カルチャーを取り込むことで、マルチブランド展開とプラットフォーム戦略をより一層推進してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/3156_1_f3f4ae087f74954d3efe36ee0ccb2a96.jpg?v=202606171151 ]

シックスティーパーセント共同創業者である真部大河氏および松岡那苗氏は、本件実行後も株式の32%を保有し、引き続き経営を担います。

■株式会社シックスティーパーセントについて

2018年7月創業。韓国、中国、タイなどアジアのブランドを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、最先端のストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、累計2,700以上のブランドと20万点を超えるアイテムを取り扱う（2026年５月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。

＜URL＞https://corp.sixtypercent.com

＜60% サービスサイト＞https://www.sixty-percent.com



■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official