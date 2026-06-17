【6/26 14:00-開催】「LLMO対策、何をすればいいかわからない」が解決するセミナー

株式会社トドオナダ

株式会社トドオナダ（本社：東京都台東区、代表取締役：松本泰行）が運営するPR効果測定サービス「Qlipper（クリッパー）」は、2026年6月26日（金）14:00より、広報・PR担当者向けの無料オンラインセミナーを開催します。「LLMO対策が必要と言われるけど、何をすればいいかわからない」というお悩みにシンプルにお答えします。

申込URL https://forms.gle/F7quwVuM8cHy8FTU9

１．開催の背景

「LLMO対策」「AIO対策」「AIフレンドリーなコンテンツ」……最近、こんな言葉をよく耳にしませんか？

実は2026年5月15日、GoogleはこうしたAI対策サービスの多くについて「根拠がない」と公式に発表しました。また、Google I/O 2026では、AIが自分でネットを調べてまとめてくれる「AIエージェント」時代の到来が宣言されました。

では、広報担当者は何をすればいいのか。本セミナーでは、流行に惑わされず、「本当にやるべきこと」をわかりやすくお伝えします。

２．このセミナーでわかること

「LLMO対策」として巷で言われていることの何が本当で、何がそうでないかを整理します。2026年5月15日にGoogleが公式に否定したAI対策の思い込みを根拠とともにお伝えするので、今後サービスの営業を受けても惑わされなくなります。

次に、AIが自分でネットを調べてまとめてくれる時代に、広報担当者として何を備えておくべきかをお話しします。AIが情報を得るルートは「事前学習データ」と「リアルタイム検索（RAG）」の2種類あり、そのどちらもGoogleの評価が起点になっています。この仕組みを理解したうえで、AIに「おすすめされる会社」になるために押さえておきたいポイントと、明日からすぐに動ける具体的なアクションをお持ち帰りいただきます。

最後に、自社の取り組みが正しい方向に進んでいるかを確認するための、効果の測り方もご紹介します。

3．開催概要

開催日時 2026年6月26日（金）14:00～15:30（予定）

形式 オンライン（Zoom）

定員 20名

参加費 無料

登壇者 白石達也（株式会社トドオナダ）

申込URL https://forms.gle/F7quwVuM8cHy8FTU9

4．登壇者コメント

「AIやLLMOを研究するほど、本質的なPRに立ち戻ります。AIが推薦する企業とそうでない企業の差は、特別な技術的対策にあるのではなく、顧客の課題と自社名が信頼できるメディアに正しい文脈で蓄積されているかどうかにあります。本セミナーでは、AIの基本構造をもとに、Google公式声明とI/O 2026の最新情報を照合し、今何をすべきかの具体的な方向性をお伝えします。」

白石達也 株式会社トドオナダ 取締役

5．関連サービス

■ PR効果測定サービス「Qlipper（クリッパー）」

国内4,000媒体以上のWebメディアをリアルタイム監視し、掲載記事を自動収集・分析するモニタリングサービスです。競合比較・仮想PV・Ad換算によりPR効果を定量的に把握できます。

■ AIエージェント「Qoddler（コドラー）」

Qlipperに蓄積された自社のPRデータをチャット形式で引き出せるAIエージェント機能です。「今週の状況を教えて」と話しかけるだけで即座に回答が得られ、毎朝の定点確認・月次レポート作成・メディアリレーション強化まで、PR業務を大幅に効率化します。

■ AI推薦測定ツール「ディギディギ」

AIが自社を推薦・言及しているかどうかを継続的に測定するツールです。LLMOの効果測定を「正しい方向に動けているか」という観点から支援します。

6．会社概要

会社名 株式会社トドオナダ

代表者 代表取締役 松本泰行

設 立 2020年1月20日

所在地 東京都台東区上野7-11-13 弥彦ビル302

事業内容 法人向けクラウドサービスの開発・運営、システムコンサルティング事業

URL https://todo-o-nada.com



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社トドオナダ Qlipper運営事務局

Email：qlipper@todo-o-nada.com

TEL：03-6453-6886