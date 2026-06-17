株式会社シックスティーパーセント、アンドエスティHDグループへ参画

株式会社シックスティーパーセント

アジアのブランドを集めたグローバルファッションECストア「60%」を運営する株式会社シックスティーパーセント（以下、シックスティーパーセント）は、株式会社アンドエスティ HD（以下、アンドエスティHD）によるシックスティーパーセント株式 68%の取得により、アンドエスティHDグループへ参画いたします。本提携を通じて、両社の強みを掛け合わせることで、さらなる事業成長と「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」というミッションの実現を加速してまいります。なお、本件取引の実行日は 2026 年 6 月 30 日を予定しております。

シックスティーパーセントは、「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジアのファッションブランドとユーザーをつなぐプラットフォーム「60%」を運営しています。

創業以来、韓国、中国、台湾、タイ、ベトナムなどをはじめとするアジア各国のブランドとパートナーシップを構築し、日本市場への進出支援や販売支援を行ってまいりました。 現在では、累計 2,700 を超えるブランドとのネットワークを基盤に、ECプラットフォームの運営に加え、 SNSマーケティング、ポップアップストア、コラボレーション企画、卸売支援などを通じて、ブランドの認知拡大や事業成長を支援する取り組みを展開しています。

今回のアンドエスティ HD グループへの参画は、シックスティーパーセントがこれまで培ってきた強みをアンドエスティ HD と掛け合わせることで、ブランドやユーザーに対して提供できる価値をさらに高め、新たな成長機会を創出するものです。

今後の経営体制について

共同創業者である真部 大河および松岡 那苗は引き続きシックスティーパーセントの経営を担うとともに、 本件実行後もシックスティーパーセント株式の 32%を保有し、株主としても中長期的な企業価値向上にコミットしてまいります。 シックスティーパーセントのミッションである「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」の実現に向け、これまで以上に挑戦を加速してまいります。

株式会社アンドエスティ HD

アンドエスティ HD グループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、 「株式会社エレメントルール」、「株式会社 BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア 事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社 WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。 様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社アンドエスティ HD

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 21 番 1 号渋谷ヒカリエ

設立 ： 1953 年 10 月

HP ： https://www.andst-hd.co.jp/

株式会社シックスティーパーセント

2018 年 7 月創業。韓国、中国、タイなどアジアのブランドを集めたグローバルファッションECストア「60%」 を運営。10 代から 20 代の若者向けに、最先端のストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、 ライフスタイルブランドまで、累計 2,700 以上のブランドと 20 万点を超えるアイテムを取り扱う（2026年５月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社シックスティーパーセント

所在地 ： 東京都目黒区中目黒 1-8-1 VORT 中目黒I 1 階

設立 ： 2018 年 7 月

HP ： https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/)



＜サービスについて＞

WEBサイト ： https://www.sixty-percent.com/アプリダウンロード ： https://app.adjust.com/1823aj1kInstagram ： https://www.instagram.com/sixtypercent_official/X（旧 Twitter） ： https://twitter.com/60_sixtypercentTikTok ： https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP