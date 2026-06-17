“完全体でのカムバック”AtHeart、『TIME TRAVEL PROJECT』第1弾デジタルシングル「Say It」コンセプトフォト公開！スポーティー×ポップなビジュアルで爽やかな魅力を披露

TITAN CONTENT株式会社

グローバルガールズグループAtHeart（エトハート）が、レトロポップな魅力あふれるハイティーンコンセプトでカムバックへの期待を高めている。

AtHeart（ミチ、アリン、ケイトリン、ボム、ソヒョン、アウロラ、ナヒョン）は16日、公式SNSを通じて『TIME TRAVEL PROJECT』の幕開けを飾る第1弾デジタルシングル「Say It」のコンセプトフォトを公開した。

公開されたコンセプトフォトの中でAtHeartは、まるでレトロな青春映画から飛び出してきたかのような、7人7色のレトロポップなビジュアルで視線を集めた。特に、多彩なカラーが映えるアスレチックコアスタイルを見事に着こなし、AtHeartならではの爽やかな魅力をさらに引き立てた。自信に満ちた眼差しとポーズで、AtHeartらしいクールな魅力を表現し、カムバックへの期待を高めている。

「Say It」は、The Cardigansの代表曲「Lovefool」をAtHeartならではの感性で新たに再解釈したデジタルシングルだ。映画『ロミオ＋ジュリエット』の挿入歌としても広く知られる同曲は、発売当時世界的な人気を博した楽曲であり、AtHeartが届ける新たな感性に国内外の音楽ファンから大きな関心が寄せられている。

『TIME TRAVEL PROJECT』は、1996年の発売当時、韓国国内外で空前のヒットを記録した名曲をAtHeartならではの感性で再解釈するグローバルリメイクプロジェクトだ。原曲の魅力に現代的な感性を加え、30年の時を超える特別な音楽体験を届けることを目指している。

AtHeartは、1996年と2026年をつなぐ“タイムトラベラー”として、世代を超えた共感と感動を届けることが期待されている。

なお、『TIME TRAVEL PROJECT』のスタートを飾る第1弾デジタルシングル「Say It」は、6月25日午後1時に各種音楽配信サイトを通じて全世界同時配信される。

【写真提供：TITAN CONTENT】