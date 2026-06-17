【一建設株式会社】「愛知県立碧南工科高等学校」建築デザイン科2年生39名を対象に木造住宅の建築現場見学会を6月12日（金）に開催

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）は、愛知県立碧南工科高等学校（所在：愛知県碧南市、以下、碧南工科高校）建築デザイン科2年生39名を対象に、「木造住宅の建築現場見学会」を2026年6月12日（金）に開催しました。

木造住宅の建築現場見学会の様子木造住宅の建築現場見学会の様子

「木造住宅の建築現場見学会」を実施する目的

国土交通省によると、2025年の建設業就業者数は478万人となり、1997年のピーク時である685万人と比べて約30％減少しています※1。また、団塊世代の大量退職や2024年4月に施行された時間外労働の上限規制（建設業の2024年問題）※2への対応により、生産性向上と人材確保が業界全体の大きな課題となっています。

さらに、高卒採用市場は売り手市場が続いており、2024年卒の求人倍率は大学卒約1.66倍に対し、高校新卒者は約4.10倍、工業高校卒では約31.90倍に達しています。こうしたなか、現場見学など仕事を体感できる「体験型」の取り組みを通じて、建設業界への理解を深めてもらうことが重要になっています。

※1 参照：国土交通省「参考資料集（建設業従事者数と全産業に占める割合の推移）」（4ページ目）

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001994097.pdf

※2 参照：厚生労働省『建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 （旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務）』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

「木造住宅の建築現場見学会」の実施内容

当日は、一建設の執行役員である土屋による開会の挨拶に始まり、建築中の木造住宅内で基礎工事や躯体工事について説明を行いました。

その後、一建設で正社員として働く大工が、丸ノコやインパクトドライバーなどの電動工具の安全な使用方法をレクチャーし、代表して4名の生徒がビス打ち作業を体験しました。また、生徒たちは手ノコを使った木材の切断作業にも挑戦しました。さらに、施工管理アプリ「ANDPAD」を活用した現場管理業務についても紹介し、実際の操作を通じて建設DXによる働き方の変化を体験してもらいました。

「木造住宅の建築現場見学会」に参加した生徒のコメント

参加した生徒からは、

「実際の建築現場に入るのは初めてだったので、とても貴重な経験になりました。学校で学んでいる内容が現場でどのように活かされているのかを知ることができ、住宅づくりへの理解が深まりました。」

「大工さんから直接工具の使い方を教えていただき、実際にビス打ち作業を体験できたことが印象に残っています。住宅は多くの人が協力して完成させていることが分かり、建設の仕事に興味が湧きました。」

「施工管理アプリ『ANDPAD』を操作してみて、建設現場でもデジタル技術が活用されていることに驚きました。建設業界に対するイメージが変わり、将来の進路を考えるうえで参考になりました。」

などの声が寄せられました。

「木造住宅の建築現場見学会」の実施概要

木造住宅の建築現場見学会の様子木造住宅の建築現場見学会の様子木造住宅の建築現場見学会の様子木造住宅の建築現場見学会の様子

日 時：2026年6月12日（金）

場 所：一建設の木造住宅建築現場（愛知県碧南市）

内 容：・開会の挨拶・建築中の木造住宅の見学および基礎工事・躯体工事の説明

・大工による電動工具の安全な使用方法のレクチャー

・高校生によるビス打ち作業および手ノコを使用した木材切断体験

・施工管理アプリ「ANDPAD」を活用した現場管理業務の紹介

・一建設で正社員として働く大工による仕事のやりがいや働き方の紹介・質疑応答

参加者：・愛知県立碧南工科高等学校 建築デザイン科2年生 39名

・一建設株式会社 執行役員 西日本工事統括本部 本部長 土屋 誠

・一建設株式会社 技能職社員（大工） ほか

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

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