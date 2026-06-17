【愛媛・松山】24時間ジム「P・SPO夏目店」オープン 愛媛県内80店舗突破、無料見学会を開催
株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、愛媛県松山市夏目エリアに「P・SPO夏目店」をオープンします。
今回のオープンにより、愛媛県内80店舗を突破しました。
同店舗は、これまで営業していた「HERO KING GYM パルティ・フジ夏目店」をリニューアルし、新たにP・SPOブランドとして運営を開始した施設です。
また、オープンを記念し、2026年6月21日（日）11時から19時まで無料見学会を開催します。
当日は施設内を自由に見学できるほか、スタッフによる設備案内や利用説明を実施します。
さらに、見学会当日に入会された方を対象に、入会金および事務手数料を無料とするキャンペーンを実施します。
HERO KING GYMからP・SPOブランドへリニューアル
P・SPO夏目店は、「HERO KING GYM パルティ・フジ夏目店」として営業していた施設をリニューアルした店舗です。 P・SPOブランドへの転換により、ジム利用に加えてP・SPOが提供する各種サービスとの連携を強化しました。
地域住民の健康づくりや運動習慣の定着をサポートするとともに、日常的に利用しやすい施設運営を目指します。
月額5,478円で利用可能
P・SPO夏目店では、トレーニングマシンを備えた24時間フィットネスジムを利用できます。
月額4,980円（税込5,478円）で利用でき、運動初心者からトレーニング経験者まで幅広い利用を想定しています。
■ 無料見学会を実施
2026年6月21日（日）限定で無料見学会を実施します。
期間中は施設内を自由に見学できるほか、見学会参加者限定で「入会金＋事務手数料無料」キャンペーンも実施します。
【開催日時】
2026年6月21日（日）
11:00～19:00
■ 店舗概要
店舗名：P・SPO夏目店
所在地：愛媛県松山市夏目79
営業時間：24時間・年中無休
駐車場：あり（複合施設内共有駐車場）
■ 会社概要株式会社三福ホールディングス
P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平
所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3
公式HP ： https://pspo.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime
LINE ： https://page.line.me/255qqjnk
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局
住所：〒790-0056
愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店
電話番号：0120-337-217
担当：中村