【愛媛・松山】24時間ジム「P・SPO夏目店」オープン　愛媛県内80店舗突破、無料見学会を開催

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）が運営するフィットネスブランド「P・SPO（ピースポ）」(https://pspo.jp/)は、愛媛県松山市夏目エリアに「P・SPO夏目店」をオープンします。

今回のオープンにより、愛媛県内80店舗を突破しました。

同店舗は、これまで営業していた「HERO KING GYM パルティ・フジ夏目店」をリニューアルし、新たにP・SPOブランドとして運営を開始した施設です。

また、オープンを記念し、2026年6月21日（日）11時から19時まで無料見学会を開催します。

当日は施設内を自由に見学できるほか、スタッフによる設備案内や利用説明を実施します。

さらに、見学会当日に入会された方を対象に、入会金および事務手数料を無料とするキャンペーンを実施します。

HERO KING GYMからP・SPOブランドへリニューアル

P・SPO夏目店は、「HERO KING GYM パルティ・フジ夏目店」として営業していた施設をリニューアルした店舗です。 P・SPOブランドへの転換により、ジム利用に加えてP・SPOが提供する各種サービスとの連携を強化しました。

地域住民の健康づくりや運動習慣の定着をサポートするとともに、日常的に利用しやすい施設運営を目指します。

月額5,478円で利用可能

P・SPO夏目店では、トレーニングマシンを備えた24時間フィットネスジムを利用できます。

月額4,980円（税込5,478円）で利用でき、運動初心者からトレーニング経験者まで幅広い利用を想定しています。

■ 無料見学会を実施

2026年6月21日（日）限定で無料見学会を実施します。

期間中は施設内を自由に見学できるほか、見学会参加者限定で「入会金＋事務手数料無料」キャンペーンも実施します。

【開催日時】

2026年6月21日（日）

11:00～19:00

■ 店舗概要

店舗名：P・SPO夏目店

所在地：愛媛県松山市夏目79

営業時間：24時間・年中無休

駐車場：あり（複合施設内共有駐車場）

■ 会社概要

株式会社三福ホールディングス

P・SPOカンパニー社長 ： 村上晃平

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-3

公式HP ： https://pspo.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/pspo.ehime

LINE ： https://page.line.me/255qqjnk

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福ホールディングス P・SPO事務局

住所：〒790-0056

愛媛県松山市土居田町23-1 ダイノ P・SPO24 土居田店

電話番号：0120-337-217

担当：中村