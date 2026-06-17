なぜルッキズムと言われる時代にミスコンを続けるのか？ベストオブミス創設者・内田洋貴が人生をかけた問いを語る全国公開討論プロジェクト始動を横浜で発表

一般財団法人ベストオブミス記念財団

内田洋貴ミスプラネットジャパン世界大会時の日本代表との記念写真

一般財団法人ベストオブミス記念財団 創設者 内田洋貴 https://www.instagram.com/uchidahiroki045

本講演では、ベストオブミス創設者であり、15年以上にわたりミスコンテスト業界に携わってきた内田洋貴が、自らの人生を振り返りながら、現代社会における“美しさ”の価値について語りました。

さらに講演の中で、「美しさは差別なのか」をテーマにした全国公開討論プロジェクトの始動を発表しました。

内田洋貴がプロデュースするユニットの音色兼備 左ミスユニバース神奈川代表 右レディユニバース世界大会グランプリ

「ミスコンは時代遅れだ」

近年、SNSを中心にミスコンテストへの批判が高まっています。

「女性を外見で評価している」

「ルッキズムを助長している」

「現代社会にそぐわない」

そうした声があることも事実です。

しかし一方で、ミスコンテストは長年にわたり多くの女性たちに挑戦する機会を与え、人生を変えるきっかけを生み出してきました。

今回の講演会は、その賛否両論の中心にいる一人のプロデューサーが、自らの言葉で社会に問いを投げかける場となりました。

20代から40代まで人生のほぼ全てをミスコンに捧げてきた

講演の冒頭、内田はこう語りました。

2025年 グランプリ集合写真

「私は気づけば20代から40代まで、成人してから人生のほとんどをミスコンに使っていました。」

全国47都道府県を飛び回り、地方大会から日本大会、そして世界大会へ。

これまで1万人を超える女性たちの挑戦を見届けてきました。

休日も、連休も、趣味も後回し。

周囲からは何度も「もう辞めた方がいい」と言われたこともあったといいます。

それでも続けてきた理由について、

「ミスコンを守りたいわけではありません。挑戦する女性たちの舞台を守りたかった。」

と語りました。

ルッキズムなのか、それとも挑戦の場なのか

講演では、来場者とのディスカッションも行われました。

内田は、

「私自身、外見だけで人の価値が決まるとは思っていません。」

と前置きした上で、

「しかし、外見を評価することそのものが悪だと言われる社会にも違和感があります。」

と発言。

さらに、

「人は外見だけでは評価できない。

しかし、人は外見をまったく見ないこともできない。

だからこそ、このテーマはもっと議論されるべきだと思っています。」

と語りました。

AI時代だからこそ問われる“美しさ”

講演後半では、AI技術の進化にも触れました。

履歴書の選考。

採用。

マッチング。

評価。

様々な場面でAIが人を判断する時代が到来しています。

内田は、

「AIは顔の左右対称性や黄金比を分析できます。

しかし、その人がどんな人生を歩み、どんな想いで挑戦しているのかまでは評価できません。」

と話します。

そして、

「AIが人を評価する時代だからこそ、人間にしか見つけられない魅力や可能性があるのではないか。」

という問いを投げかけました。

全国公開討論プロジェクト始動

講演会の最後には、新たな取り組みとして、

『美しさは差別なのか』

をテーマにした全国公開討論プロジェクトの始動を発表しました。

今後は全国各地で、

・心理学者

・AI研究者

・教育関係者

・経営者

・元ミス日本代表

・ミスコン出場経験者

・フェミニズム研究者

など多様な立場の登壇者を招き、

「美しさとは何か」

「評価とは何か」

「ルッキズムとは何か」

について公開討論を行う予定です。

内田洋貴コメント

私はミスコンを正当化したいわけではありません。

むしろ、今こそ本気で議論するべきだと思っています。

美しさは差別なのか。

外見を評価することは悪なのか。

AIは人間の魅力を評価できるのか。

私自身、この問いの答えをまだ持っていません。

だからこそ、逃げずに向き合いたいと思っています。

20年以上ミスコン業界に携わってきた一人の人間として。

そして、これからの社会を考える一人の市民として。

この議論を全国に広げていきたいと思います。

【講演名】なぜ私は、ルッキズムと言われる時代にミスコンを続けるのか

【主催】

一般財団法人日本ミスコンテスト協会

【講演者】

内田洋貴

ベストオブミス創設者

【会場】

横浜市内結婚式場

【参加者】

全国大会運営者・スポンサー企業・経営者・メディア関係者ほか

【今後の展開】全国公開討論プロジェクト「美しさは差別なのか」2026年秋スタート予定