【箱根小涌園 天悠】レストランで楽しむフリーフロー付きディナー開始～全室露天風呂付客室の宿がお届けする上質な夕食体験箱根エリア初導入強炭酸ドラフトタワーを取り入れあらたな滞在価値をご提案～

藤田観光株式会社

箱根小涌園 天悠（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297支配人：清水敬三 以下、天悠）では、2026年5月29日（金）より「ダイニングはこね」をリニューアルし、人気のプレミアムディナービュッフェに「フリーフロー（飲み放題）」を新たに加えたオールインクルーシブスタイルでご提供しております。

これまでも、旬の食材を取り入れたディナーブビュッフェとともに、お食事時間そのものを旅の思い出としてお楽しみいただけるよう、サービスの充実を図ってまいりました。今回新たに導入するフリーフローは、料理に合わせてお酒を選ぶ楽しさに加え、自分好みの一杯を作る体験価値を提供することで、幅広いお客様にご満足いただける内容となっています。

ビールやハイボール、サワーをはじめとした定番ドリンクのご用意と、さらに注目は、フランスの自然派シロップ ‘’1883 MAISON ROUTIN（1883メゾン・ルータン）“を使用した彩り豊かな自分だけのカクテルづくり。上質なスパークリングワインやジン、ウォッカ、リキュールなどをベースにすると、華やかな香りと美しい色彩が織りなすオリジナルカクテルをお楽しみいただけます。

箱根エリアで初導入となる強炭酸ドラフトタワー「エクストラバースト」により提供されるノンアルコールの炭酸飲料は、きめ細かな泡立ちとシャープな飲み口が特長です。

ご家族やご友人とのお食事はもちろん、大切な方との記念日など、さまざまなシーンでご利用いただけるプレミアムディナービュッフェ。美食と美酒が織りなす新たな夕食体験を、ぜひご堪能ください。

「ダイニングはこね」フリーフローの 概要

【メニュー】

ビール：サッポロ生ビール黒ラベル・サッポロSORACHI1984・アサヒスーパードライ

サワー：サッポロサワー氷彩1984・樽ハイ倶楽部レモン・ハイボール：ブラックニッカ・デュワーズその他：日本酒・ワイン、フランスの「1883 メゾン・ルータン」シロップを加えたオリジナルカクテル箱根エリアで初導入となる強炭酸ドラフトタワー「エクストラバースト」

【期間】202６年5月29日（金）～

【料金】１室 2 名様利用時 1名 4４,０00 円～（消費税、サービス料込、入湯税別）

【客室】標準客室、最上階客室、特別客室

【食事】夕食、朝食ともにレストランでのプレミアムビュッフェ

【予約URL】プレミアムディナービュッフェプラン

＜夕食 17：00～＞はこちら≫(https://ourl.jp/qX4SE)

＜夕食 19：00～＞はこちら≫(https://ourl.jp/mgP3p)

「箱根小涌園 天悠」 施設概要

客室数：150室（露天風呂付客室120室／露天風呂付最上階客室24室／露天風呂付特別客室6室）

レストラン：計3ヶ所（館内1ヶ所、敷地内に2ヶ所）他、館内にバーラウンジ1ヶ所

大浴場：館内2ヶ所（各所内湯・露天風呂付き／男女入替制）

他施設：庭園、箱根温泉神社、スパ、売店

住所：〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

公式URL：https://www.ten-yu.com/

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jpブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/