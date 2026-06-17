【利回り最大13%相当】Jトラスト、100株以上保有の株主様に最大10,000円相当のデジタルギフト(R)を贈呈！

Jトラスト株式会社

Jトラスト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤澤 信義、以下「当社」）は、重視している経営指標（KPI）のうち、2026年３月末に、当社連結子会社の株式会社日本保証が取り扱う信用保証サービスの保証残高が3,000億円を、同じく当社連結子会社のＪトラストグローバル証券株式会社における預り資産残高が5,000億円をそれぞれ突破しました。

つきましては、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の意を表すとともに、より多くの皆様に当社株式を保有いただくことを目的に、本KPI突破を記念して特別株主優待を実施することとしました。2026年9月2日時点の当社株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主様に対して一律に、利回り最大13％相当（※）にあたる最大10,000円相当のデジタルギフト(R)を贈呈いたします。

なお、本特別株主優待は、本KPI突破を記念して今回限り実施するものであり、内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

当社は、引き続き投資家層の拡充および当社グループが提供するサービスへの理解深化を目的とした株主優待制度を実施・検討してまいります。

（※）2026年6月16日時点の株価(終値)にて算出

■特別株主優待の概要

（１）対象となる株主様

2026年９月２日時点の当社株主名簿に記載または記録された単元株（100株）以上保有の株主様を対象とします。

（２）特別株主優待の内容

対象となる株主様に対して一律に、以下のとおり複数の交換先からご希望に応じて選択できる「デジタルギフト(R)」を贈呈します。

※「デジタルギフト(R)」は、株式会社デジタルプラスの登録商標です。

※一部の交換先については、交換時に手数料が発生いたします。また、暗号資産は交換時のレートにより受取額面が変動いたします。

※「デジタルギフト(R)」最大10,000円相当内で、異なる複数の交換先をお選びいただくことも可能です。

（３）発送日、受け取り期限、受取方法

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116081/table/5_1_ab41f24c254717f9402b81fcce1ac842.jpg?v=202606170951 ]

同封の「株主優待のご案内」に沿ってWEB上でご希望の品目を選択していただき、受取手続きをお願いいたします。なお、選択期限を過ぎた場合は受取手続きができなくなるため、選択期間内の受取手続き完了をお願いいたします。

※詳細は、特別株主優待専用ページをご確認ください。

https://www.jt-corp.co.jp/ir/jstock/special_yutai/

(４)「デジタルギフト(R)」の内容

対象となる交換先は以下を予定しております。なお、交換先は今後変更となる可能性がございます。

（楽天ポイントギフト / PayPay マネーライト / Amazon ギフトカード / d ポイント / au PAY ギフトカード / QUO カードPay / FamiPay ギフトなど）

■Jトラスト株主優待について（2026年6月末基準）

2026年6月末時点の当社株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主様には別途、美容クリニック（メンズ・レディース医療脱毛/美肌施術/AGA治療等）で使用可能な株主優待券を4種類各1枚贈呈します。

また、500株以上保有の株主様には、「宝塚歌劇Jトラスト貸切公演」の観劇チケットを抽選により当選者に贈呈いたします。

↑株主優待のイメージ

さらに、1万株以上の株主様には抽選によらず、応募者に対して観劇チケットを贈呈いたします。

▼Jトラスト株主優待の詳細はこちら

https://www.jt-corp.co.jp/ir/jstock/shareholders_reduce/

■会社概要

会社名：Jトラスト株式会社（東京証券取引所 証券コード：8508）

本社：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

HP：https://www.jt-corp.co.jp/

↑宝塚大劇場（兵庫県）