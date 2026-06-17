ボッシュ、4年連続で最高売上高記録を更新 〜モビリティ事業の安定的成長と事業ポートフォリオの拡大が寄与〜

ボッシュ、4年連続で最高売上高記録を更新 〜モビリティ事業の安定的成長と事業ポートフォリオの拡大が寄与〜