モノのインターネットを活用した資産追跡および監視市場の成長は、スマートサプライチェーンと接続技術による需要拡大で加速
産業界では、複雑なビジネス環境全体における可視性、安全性、運用管理を向上させるため、接続型資産インテリジェンスソリューションの導入が急速に進んでいます。センサー、無線識別システム、位置情報対応デバイス、クラウドベース監視プラットフォームへの依存拡大により、企業が設備、在庫、車両群、重要資産を管理する方法が変化しています。
自動化された資産管理への移行は、企業が運用リスクの低減、資源活用の改善、予測的な洞察の実現に注力する中で勢いを増しています。物流、製造、輸送、産業運用全体におけるデジタル変革の取り組み拡大が、接続型監視技術への需要を引き続き強化しています。
モノのインターネットを活用した資産追跡および監視市場規模の2030年見通し
モノのインターネットを活用した資産追跡および監視市場は、2030年までに90億ドルを超え、年平均成長率11％で拡大すると予測されています。比較すると、モノのインターネットサービス市場は2030年までに約6,460億ドルに達すると予想されており、モノのインターネットを活用した資産追跡および監視は親市場の約1％を占める見込みです。
2030年までに13兆7,880億ドルに達すると予測される、より広範な情報技術産業の中で、この市場は総価値の約0.1％を占めると予想されています。この成長は、リアルタイム追跡、接続デバイス、インテリジェント監視エコシステムに対する企業導入の拡大を反映しています。
リアルタイム追跡ニーズとデジタルサプライチェーン変革が市場拡大を促進
成長を支える主な要因は以下の通りです。
1. モノのインターネットを活用した追跡ソリューション導入の増加
企業は、資産の移動、状態、性能をリアルタイムで追跡するために、接続型センサーや監視プラットフォームを統合しています。これらのソリューションは可視性を高め、手作業による追跡課題を削減し、産業全体で自動化された資産管理を支援します。
2. 無線識別および位置情報対応システム導入の拡大
無線識別および位置情報技術は、企業が位置精度、在庫管理、車両群の可視性を向上させることを支援しています。これらを接続プラットフォームと組み合わせることで、継続的なデータ収集とより優れた資産活用が可能になります。
3. より高度なサプライチェーン運用への需要拡大
企業は、物流効率の向上、遅延削減、資産損失防止、リアルタイム運用洞察による意思決定強化のため、接続型追跡ソリューションを導入しています。
新たな機会と市場インテリジェンスの洞察をご覧ください：
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352566/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352566/images/bodyimage2】
接続型センサー、クラウド分析、インテリジェント追跡ソリューションが資産監視技術を再定義
市場に影響を与える技術発展には以下が含まれます。
リアルタイム資産可視化の進化
接続対応プラットフォームにより、企業は設備、出荷品、運用資産を継続的に監視できるようになり、接続されたエコシステム全体の透明性が向上しています。
高度なセンサーおよび接続技術の統合
無線識別デバイス、位置情報モジュール、低消費電力広域ネットワーク、携帯通信接続の拡大により、追跡精度が向上し、より広範囲な地域で信頼性の高い監視が可能になっています。
自動化された資産管理への移行は、企業が運用リスクの低減、資源活用の改善、予測的な洞察の実現に注力する中で勢いを増しています。物流、製造、輸送、産業運用全体におけるデジタル変革の取り組み拡大が、接続型監視技術への需要を引き続き強化しています。
モノのインターネットを活用した資産追跡および監視市場規模の2030年見通し
モノのインターネットを活用した資産追跡および監視市場は、2030年までに90億ドルを超え、年平均成長率11％で拡大すると予測されています。比較すると、モノのインターネットサービス市場は2030年までに約6,460億ドルに達すると予想されており、モノのインターネットを活用した資産追跡および監視は親市場の約1％を占める見込みです。
2030年までに13兆7,880億ドルに達すると予測される、より広範な情報技術産業の中で、この市場は総価値の約0.1％を占めると予想されています。この成長は、リアルタイム追跡、接続デバイス、インテリジェント監視エコシステムに対する企業導入の拡大を反映しています。
リアルタイム追跡ニーズとデジタルサプライチェーン変革が市場拡大を促進
成長を支える主な要因は以下の通りです。
1. モノのインターネットを活用した追跡ソリューション導入の増加
企業は、資産の移動、状態、性能をリアルタイムで追跡するために、接続型センサーや監視プラットフォームを統合しています。これらのソリューションは可視性を高め、手作業による追跡課題を削減し、産業全体で自動化された資産管理を支援します。
2. 無線識別および位置情報対応システム導入の拡大
無線識別および位置情報技術は、企業が位置精度、在庫管理、車両群の可視性を向上させることを支援しています。これらを接続プラットフォームと組み合わせることで、継続的なデータ収集とより優れた資産活用が可能になります。
3. より高度なサプライチェーン運用への需要拡大
企業は、物流効率の向上、遅延削減、資産損失防止、リアルタイム運用洞察による意思決定強化のため、接続型追跡ソリューションを導入しています。
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接続型センサー、クラウド分析、インテリジェント追跡ソリューションが資産監視技術を再定義
市場に影響を与える技術発展には以下が含まれます。
リアルタイム資産可視化の進化
接続対応プラットフォームにより、企業は設備、出荷品、運用資産を継続的に監視できるようになり、接続されたエコシステム全体の透明性が向上しています。
高度なセンサーおよび接続技術の統合
無線識別デバイス、位置情報モジュール、低消費電力広域ネットワーク、携帯通信接続の拡大により、追跡精度が向上し、より広範囲な地域で信頼性の高い監視が可能になっています。