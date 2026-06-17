Ethylene Market(エチレン市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月17に「Ethylene Market(エチレン市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エチレンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Ethylene Market(エチレン市場)の概要
Ethylene Market(エチレン市場)に関する当社の調査レポートによると、Ethylene Market(エチレン市場)規模は 2035 年に約 2668 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Ethylene Market(エチレン市場)規模は約 1542 億米ドルとなっています。エチレン に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Ethylene Market(エチレン市場)の拡大は、医療・医薬品用包装の急速な普及によるものです。ヘルスケアおよび医薬品分野では、滅菌性、改ざん防止機能、柔軟性を備えた包装材としてエチレンの需要が高まっています。世界保健機関（WHO）のデータによれば、2024年の世界的なワクチン生産流通には150億本を超えるバイアルや注射器が必要とされ、その大部分はポリエチレン（PE）系素材で包装されていました。
さらに、農業用フィルムや温室用被覆材におけるエチレン需要の増加に伴い、予測期間中、同市場は堅調な成長を遂げると見込まれています。現代の農業において、ポリエチレンフィルムは、作物の収穫量向上や水利用効率の改善を目的としたマルチング（土壌被覆）、サイレージ（牧草貯蔵飼料）の保管、温室の被覆などに広く利用されています。
エチレンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/ethylene-market/77111
エチレンに関する市場調査からは、生鮮食品や医薬品向けのコールドチェーン物流の急速な拡大や、合成潤滑油と工業用流体におけるエチレンの利用拡大に伴い、市場シェアが拡大することも明らかになっています。
一方で、世界各地における使い捨てプラスチック関連の環境規制が、今後の市場成長を抑制すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352717/images/bodyimage1】
Ethylene Market(エチレン市場)セグメンテーションの傾向分析
Ethylene Market(エチレン市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エチレン の市場調査は、アプリケーション別、原料別、最終用途産業別、プロセス技術別と地域に分割されています。
Ethylene Market(エチレン市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-77111
Ethylene Market(エチレン市場)はアプリケーション別に基づいて、ポリエチレン、酸化エチレン、二塩化エチレン（PVC）、スチレン、およびその他の誘導体に分割されています。このうちポリエチレンのセグメントは、包装用フィルム、ボトル、パイプ、容器などへの利用により、予測期間中に58%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。
包装分野の急速な拡大、Eコマース市場の成長、そして自動車の軽量化や燃費向上に寄与する自動車分野でのポリエチレン利用の拡大といった要因が、同セグメントの成長を後押ししています。
Ethylene Market(エチレン市場)の概要
Ethylene Market(エチレン市場)に関する当社の調査レポートによると、Ethylene Market(エチレン市場)規模は 2035 年に約 2668 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Ethylene Market(エチレン市場)規模は約 1542 億米ドルとなっています。エチレン に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Ethylene Market(エチレン市場)の拡大は、医療・医薬品用包装の急速な普及によるものです。ヘルスケアおよび医薬品分野では、滅菌性、改ざん防止機能、柔軟性を備えた包装材としてエチレンの需要が高まっています。世界保健機関（WHO）のデータによれば、2024年の世界的なワクチン生産流通には150億本を超えるバイアルや注射器が必要とされ、その大部分はポリエチレン（PE）系素材で包装されていました。
さらに、農業用フィルムや温室用被覆材におけるエチレン需要の増加に伴い、予測期間中、同市場は堅調な成長を遂げると見込まれています。現代の農業において、ポリエチレンフィルムは、作物の収穫量向上や水利用効率の改善を目的としたマルチング（土壌被覆）、サイレージ（牧草貯蔵飼料）の保管、温室の被覆などに広く利用されています。
エチレンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/ethylene-market/77111
エチレンに関する市場調査からは、生鮮食品や医薬品向けのコールドチェーン物流の急速な拡大や、合成潤滑油と工業用流体におけるエチレンの利用拡大に伴い、市場シェアが拡大することも明らかになっています。
一方で、世界各地における使い捨てプラスチック関連の環境規制が、今後の市場成長を抑制すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352717/images/bodyimage1】
Ethylene Market(エチレン市場)セグメンテーションの傾向分析
Ethylene Market(エチレン市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エチレン の市場調査は、アプリケーション別、原料別、最終用途産業別、プロセス技術別と地域に分割されています。
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Ethylene Market(エチレン市場)はアプリケーション別に基づいて、ポリエチレン、酸化エチレン、二塩化エチレン（PVC）、スチレン、およびその他の誘導体に分割されています。このうちポリエチレンのセグメントは、包装用フィルム、ボトル、パイプ、容器などへの利用により、予測期間中に58%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。
包装分野の急速な拡大、Eコマース市場の成長、そして自動車の軽量化や燃費向上に寄与する自動車分野でのポリエチレン利用の拡大といった要因が、同セグメントの成長を後押ししています。