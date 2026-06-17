Bearings Market(ベアリング市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月17に「Bearings Market(ベアリング市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ベアリングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Bearings Market(ベアリング市場)の概要
Bearings Market(ベアリング市場)に関する当社の調査レポートによると、Bearings Market(ベアリング市場)規模は 2035 年に約 1659 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Bearings Market(ベアリング市場)規模は約 962 億米ドルとなっています。ベアリング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Bearings Market(ベアリング市場)の拡大は、鉱業、セメント、製紙、鉄鋼プラントといった重工業分野において、ベアリングの状態監視や予知保全の導入が進んでいることに起因しています。
当社の分析では、予知保全の導入により、メンテナンスコストを25%削減し、生産性を25%向上させるとともに、ダウンタイムを50%削減できることが示されています。こうしたメリットが、産業施設による高度なベアリング技術や状態監視ソリューションへの投資を促進しています。
さらに、腐食性環境や高速回転環境におけるセラミックベアリングやハイブリッドベアリングへの需要拡大も、予測期間中の市場成長を後押しすると見込まれています。
ベアリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/bearings-market/590642449
軸受（ベアリング）に関する市場調査からは、自動車分野の急成長や、産業オートメーションおよび「インダストリー4.0」の導入拡大に伴い、市場シェアが拡大することも明らかになっています。
一方で、特にインドや中国の低価格な軸受メーカーとの競争激化が、今後の市場成長を抑制する要因になると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352715/images/bodyimage1】
Bearings Market(ベアリング市場)セグメンテーションの傾向分析
Bearings Market(ベアリング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ベアリング の市場調査は、製品タイプ別、ボールベアリング別、ころ軸受別、軸受設計別、材質別、荷重タイプ別と地域に分割されています。
Bearings Market(ベアリング市場)のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642449
ベアリング Market(Bearings Market(ベアリング市場))の材質別に基づいて、鋼製ベアリング、ハイブリッドベアリング、セラミックベアリング、ポリマーベアリング、及び青銅製ベアリングに分割されています。このうち、鋼製ベアリングのセグメントは、2026―2035年にかけて71%という主要なシェアを占めると予測されています。これは、同製品が優れた耐荷重性、費用対効果、耐疲労性を備えており、自動車、重機、産業機械の分野で好んで採用されているためです。
世界鉄鋼協会（World Steel Association）によると、2025年の世界の粗鋼生産量は139.6百万トンに達しており、これはベアリング用鋼材の規模と供給状況を反映しています。
Bearings Market(ベアリング市場)の概要
Bearings Market(ベアリング市場)に関する当社の調査レポートによると、Bearings Market(ベアリング市場)規模は 2035 年に約 1659 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Bearings Market(ベアリング市場)規模は約 962 億米ドルとなっています。ベアリング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Bearings Market(ベアリング市場)の拡大は、鉱業、セメント、製紙、鉄鋼プラントといった重工業分野において、ベアリングの状態監視や予知保全の導入が進んでいることに起因しています。
当社の分析では、予知保全の導入により、メンテナンスコストを25%削減し、生産性を25%向上させるとともに、ダウンタイムを50%削減できることが示されています。こうしたメリットが、産業施設による高度なベアリング技術や状態監視ソリューションへの投資を促進しています。
さらに、腐食性環境や高速回転環境におけるセラミックベアリングやハイブリッドベアリングへの需要拡大も、予測期間中の市場成長を後押しすると見込まれています。
ベアリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/bearings-market/590642449
軸受（ベアリング）に関する市場調査からは、自動車分野の急成長や、産業オートメーションおよび「インダストリー4.0」の導入拡大に伴い、市場シェアが拡大することも明らかになっています。
一方で、特にインドや中国の低価格な軸受メーカーとの競争激化が、今後の市場成長を抑制する要因になると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352715/images/bodyimage1】
Bearings Market(ベアリング市場)セグメンテーションの傾向分析
Bearings Market(ベアリング市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ベアリング の市場調査は、製品タイプ別、ボールベアリング別、ころ軸受別、軸受設計別、材質別、荷重タイプ別と地域に分割されています。
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ベアリング Market(Bearings Market(ベアリング市場))の材質別に基づいて、鋼製ベアリング、ハイブリッドベアリング、セラミックベアリング、ポリマーベアリング、及び青銅製ベアリングに分割されています。このうち、鋼製ベアリングのセグメントは、2026―2035年にかけて71%という主要なシェアを占めると予測されています。これは、同製品が優れた耐荷重性、費用対効果、耐疲労性を備えており、自動車、重機、産業機械の分野で好んで採用されているためです。
世界鉄鋼協会（World Steel Association）によると、2025年の世界の粗鋼生産量は139.6百万トンに達しており、これはベアリング用鋼材の規模と供給状況を反映しています。