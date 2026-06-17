JWAWAKEN、AMD RyzenTM AI 9 HX 470搭載 高性能AIミニPC「LS5 HX 470」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、AMD RyzenTM AI 9 HX 470搭載、文章生成や画像生成AIの活用をはじめ、クリエイティブワークからゲーミングまで幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮する高性能AIミニPC JWAWAKEN LS5 HX 470を2026年6月20日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆JWAWAKEN LS5 HX 470
JWAWAKEN LS5 HX 470は、AMD RyzenTM AI 9 HX 470を搭載した高性能AIミニPCです。高性能CPUとRadeonTM 890Mグラフィックスにより、画像処理や動画編集、AIアシスト機能を活用した最新アプリケーションまで快適に動作します。ローカルAI処理にも対応し、文章生成や画像生成AIの活用をはじめ、クリエイティブワークからゲーミングまで幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮。体積1L未満のコンパクトな筐体に高い処理能力と拡張性を凝縮し、設置場所を選ばない省スペース性と快適な作業環境を実現します。ビジネス・プロフェッショナル用途に適したWindows 11 Proを標準搭載し、セキュリティや管理機能など、エンタープライズ環境での運用に求められる機能を標準で利用できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352565/images/bodyimage1】
◆JWAWAKEN LS5 HX 470製品特徴
・AMD RyzenTM AI 9 HX 470
極めて高いAI処理能力を誇るAMD RyzenTM AI 9 HX 470を搭載。最大55 TOPS（システム全体で最大86 TOPS）のAI演算性能により、生成AIやAIアシスタント機能を快適に活用できます。さらに、Zen 5アーキテクチャ採用の12コア24スレッドCPUは最大5.2 GHzで動作し、マルチタスクやコンテンツ制作、ソフトウェア開発など高い処理能力を要求する用途でも優れたパフォーマンスを発揮します。
・VESAマウント対応
手のひらサイズのコンパクトな筐体を、VESAマウントに対応したモニターの裏側へ固定することで更に省スペース化することができます。HDMIケーブルや電源ケーブルなどをモニターの裏側に集約することで、配線を簡略化しデスク上のスペースを有効活用できます。
・長く使える拡張性とメンテナンス性
本体背面の4本のネジを外すことで簡単に内部へアクセスでき、メモリーやストレージの交換にも対応。AI開発やコンテンツ制作など、より大容量のメモリーやストレージが必要になった場合にも柔軟にアップグレードできます。
※分解作業およびメモリー・SSDの増設、交換に伴って発生した故障や損傷については保証対象外となります。
・強力な冷却システム
フロントからの冷気を内部のヒートシンクへ効率的に送り込み、リアから素早く排熱することでコンパクトでありながら高い静音性と冷却力を両立しています。
・10G LANによる超高速有線接続
10ギガビット対応のLANポートを搭載し、大容量データの高速転送やプロフェッショナルな有線ネットワーク環境を構築できます。USB4にも対応し、最大8Kでの映像出力に加えて高速データ転送を行う様々な周辺機器との接続が可能です。
・3画面同時出力対応
USB4端子に加え、DisplayPort 2.1やHDMI 2.1端子を搭載し最大で3画面の同時出力が可能です。4K@240Hzの高リフレッシュレート環境だけでなくUSB4による最大8K解像度の出力にも対応し、マルチタスクやクリエイティブ業務に不可欠な大画面のワークスペースを実現します。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
USB4やUSB 3.2 Gen2端子に加え、10G対応のLAN端子など通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。
【発売詳細】
◆型番
JW-LS5-470-32/1T-W11Pro(HX 470)
◆発売日
2026年6月20日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/jwawaken-ls5-hx470/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/JWAWAKEN-LS5-HX-470.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆JWAWAKEN LS5 HX 470
JWAWAKEN LS5 HX 470は、AMD RyzenTM AI 9 HX 470を搭載した高性能AIミニPCです。高性能CPUとRadeonTM 890Mグラフィックスにより、画像処理や動画編集、AIアシスト機能を活用した最新アプリケーションまで快適に動作します。ローカルAI処理にも対応し、文章生成や画像生成AIの活用をはじめ、クリエイティブワークからゲーミングまで幅広い用途で優れたパフォーマンスを発揮。体積1L未満のコンパクトな筐体に高い処理能力と拡張性を凝縮し、設置場所を選ばない省スペース性と快適な作業環境を実現します。ビジネス・プロフェッショナル用途に適したWindows 11 Proを標準搭載し、セキュリティや管理機能など、エンタープライズ環境での運用に求められる機能を標準で利用できます。
◆JWAWAKEN LS5 HX 470製品特徴
・AMD RyzenTM AI 9 HX 470
極めて高いAI処理能力を誇るAMD RyzenTM AI 9 HX 470を搭載。最大55 TOPS（システム全体で最大86 TOPS）のAI演算性能により、生成AIやAIアシスタント機能を快適に活用できます。さらに、Zen 5アーキテクチャ採用の12コア24スレッドCPUは最大5.2 GHzで動作し、マルチタスクやコンテンツ制作、ソフトウェア開発など高い処理能力を要求する用途でも優れたパフォーマンスを発揮します。
・VESAマウント対応
手のひらサイズのコンパクトな筐体を、VESAマウントに対応したモニターの裏側へ固定することで更に省スペース化することができます。HDMIケーブルや電源ケーブルなどをモニターの裏側に集約することで、配線を簡略化しデスク上のスペースを有効活用できます。
・長く使える拡張性とメンテナンス性
本体背面の4本のネジを外すことで簡単に内部へアクセスでき、メモリーやストレージの交換にも対応。AI開発やコンテンツ制作など、より大容量のメモリーやストレージが必要になった場合にも柔軟にアップグレードできます。
※分解作業およびメモリー・SSDの増設、交換に伴って発生した故障や損傷については保証対象外となります。
・強力な冷却システム
フロントからの冷気を内部のヒートシンクへ効率的に送り込み、リアから素早く排熱することでコンパクトでありながら高い静音性と冷却力を両立しています。
・10G LANによる超高速有線接続
10ギガビット対応のLANポートを搭載し、大容量データの高速転送やプロフェッショナルな有線ネットワーク環境を構築できます。USB4にも対応し、最大8Kでの映像出力に加えて高速データ転送を行う様々な周辺機器との接続が可能です。
・3画面同時出力対応
USB4端子に加え、DisplayPort 2.1やHDMI 2.1端子を搭載し最大で3画面の同時出力が可能です。4K@240Hzの高リフレッシュレート環境だけでなくUSB4による最大8K解像度の出力にも対応し、マルチタスクやクリエイティブ業務に不可欠な大画面のワークスペースを実現します。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
USB4やUSB 3.2 Gen2端子に加え、10G対応のLAN端子など通常のミニPCを凌駕する超高速インターフェースを多数搭載しています。
【発売詳細】
◆型番
JW-LS5-470-32/1T-W11Pro(HX 470)
◆発売日
2026年6月20日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/jwawaken-ls5-hx470/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/JWAWAKEN-LS5-HX-470.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
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購入のお問い合わせ先：
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TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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