SPICECURRY FANFARE（大阪府豊中市）は、「日本一高級なレトルトカレー」を超える販売価格10,000円（税込）の『世界一高級レトルトカレー』プロジェクトを開始いたしました。 本プロジェクトは、単に高級食材を使用するだけではなく、カレーEXPO3度優勝の技術と経験を注ぎ込み、「価格だけでなく味でも世界最高峰を目指すレトルトカレー」の開発に挑戦するものです。 近年、高級レトルトカレー市場は拡大を続けていますが、多くの商品は希少な食材やブランド価値に重点が置かれています。 しかし本プロジェクトが目指すのは、それだけではありません。 最高級の食材を揃えるだけなら可能かもしれません。 しかし、それらを一つの作品として完成させるには、素材の特徴を理解し、旨味を最大限に引き出す技術が必要です。 SPICECURRY FANFAREは、カレーEXPOにおいて3度の優勝を獲得。 これまで培ってきたスパイス技術、調理技術、味づくりの経験を活かし、レトルトカレーという枠を超えた新たな挑戦に取り組んでいます。 目指しているのは、「高いから話題になる商品」ではありません。 食べた瞬間に価格以上の価値を感じていただける、本当に美味しいレトルトカレーです。 また本プロジェクトでは、子ども食堂への支援活動にも取り組み、食を通じた社会貢献活動も継続してまいります。 現在、本プロジェクトはクラウドファンディングにて支援を募集しています。 世界一高級なレトルトカレーへの挑戦を通じて、日本のカレー文化の新たな可能性を発信してまいります。 SPICECURRY FANFAREについて SPICECURRY FANFAREは大阪府豊中市に店舗を構えるスパイスカレー専門店です。 カレーEXPOで3度の優勝を獲得し、スパイスの香りと素材の旨味を活かした独自のカレー作りを追求しています。 「一口で違いが分かるカレー」をコンセプトに、店舗営業のほかレトルトカレー開発や催事出店など幅広く展開しています。 ●店舗Instagram https://www.instagram.com/spicecurry_bal_fanfare?igsh=MThvM3h0Z2tpdzVp ●CAMPFIREクラウドファンディング https://camp-fire.jp/projects/950566/view ●お問い合わせ ℡ 0661519521 ●メール spicecurryfanfare32@gmail.com