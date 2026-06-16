全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2026年7月7日(火)20:00よりSCRAP公式YouTubeチャンネルにて配信する「リアル脱出ゲームの日 2026記念生放送」のMCとして元乃木坂46の伊藤かりんさんを起用することをお知らせします。 ★「リアル脱出ゲームの日2026」特設サイト：https://realdgame.jp/s/0707campaign2026/

■「リアル脱出ゲームの日」とは？

「7月7日」は、2007年に史上初のリアル脱出ゲーム『謎解きの宴』が開催された記念すべき日であり、2023年に日本記念日協会より「リアル脱出ゲームの日」として正式に認定されました。リアル脱出ゲームの魅力をより多くの人に伝え、楽しんでいただけるよう、本年は生放送と連動した“一夜限り”のリアル脱出ゲーム『未来を賭けた謎の宴からの脱出』を開催いたします。

■伊藤かりんさんが生放送MC＆プレイヤーとして参戦！

「リアル脱出ゲームの日 2026記念生放送」のMC、および生放送連動型リアル脱出ゲーム『未来を賭けた謎の宴からの脱出』のプレイヤーとして、伊藤かりんさんの出演が決定いたしました！ 伊藤さんは、昨年の「リアル脱出ゲームの日2025」でもゲストMCを務め、番組内の謎解き企画を大いに盛り上げてくださいました。今回もMCのみならず、視聴者の皆様と一緒にリアルタイムで謎解きに挑戦するプレイヤーとしても参戦します。 『未来を賭けた謎の宴からの脱出』は、SCRAP公式YouTubeチャンネルの生放送を視聴しながら、リアルタイムで謎を解き明かす視聴者参加型のリアル脱出ゲームです。参加費は無料となっておりますので、ぜひ画面の前で伊藤さんと一緒に謎解きにチャレンジしてください！ ▼伊藤かりんさんコメント リアル脱出ゲームの日おめでとうございます！ 謎解きに行くまでのワクワク、謎が解けた時の快感、謎解き後の仲間たちとの反省会、全てが楽しくて、謎解きに通い続けてしまいます！！もっと謎が解けるようになりたいー！ 今年も生配信に出演させていただけるということで、とても幸せです！配信をご覧いただく皆さまと最高な時間を過ごせますように！

■新作発表や限定クーポンなど、見逃せない重大発表も！

「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」では、本放送で初公開となるSCRAPの新作情報を含む重大発表を予定しています。さらに、視聴者限定のクーポン企画も実施予定です。生放送は7月7日(火)20:00からSCRAP公式YouTubeチャンネルにて配信します。一夜限りの特別な生放送を、ぜひお見逃しなく！

「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」 概要

◼︎番組URL https://youtube.com/live/nxNXI0JPwuo?feature=share ◼︎タイトル 「リアル脱出ゲームの日2026記念生放送」 ◼︎配信日時 2026年7月7日(火)20:00～ ※約120分を想定 ◼︎出演者 伊藤かりんさん 加藤隆生(SCRAP代表) 青木たつや ほか ◼︎内容 ・オンラインリアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』 ・SCRAP新作発表 ・クーポン情報 など

リアル脱出ゲーム『未来を賭けた​謎の​宴からの​脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/0707campaign2026/utage ◼︎ストーリー はじめまして。私は謎怪人と申します。 7月7日、リアル脱出ゲームの日。 この特別な夜に、SCRAP様の社員全員の命を奪うことにしました。 ……私を止める方法？ 私が開く宴の謎を解くこと、ただ一つです。 閃（ひらめ）きの歓喜、制限時間が差し迫る緊張、 そして、まさかそんなことまでするなんてと思う裏切り。 ふふ……もうドキドキしているのではないでしょうか。 謎が解けなければ、リアル脱出ゲームはおしまい。 これはSCRAP様の未来を懸けたゲームとなっております。 さまざまな興奮が犇（ひしめ）く謎の宴に、お越しいただくことを心よりお待ちしております。 ◼︎プレイ形式 所要時間：約60分 プレイ人数：制限なし ※本イベントには定員人数はございません。 必要なもの：スマートフォン、メモ用紙、筆記用具 ※スマートフォン専用サイトより解答いただきます。生放送はPCからの視聴を強く推奨いたします。 ◼︎参加費 無料 ◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉伊藤かりんさんプロフィール

1993年5月26日生まれ。神奈川県出身。 2013年に乃木坂46の2期生としてデビュー。 2015年4月～2019年3月までNHK「将棋フォーカス」の司会を務める。 2018年に将棋アマチュア初段取得。 2019年4月に将棋親善大使に就任。同年5月、グループを卒業。 Abema「カンニング竹山のイチバン研究所」にてレギュラー出演中。 X：https://twitter.com/karin___ito Instagram：https://www.instagram.com/karin___ito/ YouTube：https://www.youtube.com/@karin___ito

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine