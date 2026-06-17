総合料理家・料理研究家の大西哲也（合同会社0024クッキングスタジオ）は、日本で大流行中のインド料理「ビリヤニ」をご家庭で完璧に調理できる『究極のビリヤニ鍋セット』のクラウドファンディングを、CAMPFIREにて開始いたしました。老舗メーカー「北陸アルミ」の全面協力を得て誕生した本製品は、バスマティ米の湯切りからスパイスの蒸し上げまで、シビアな要求性能をクリアする完成された調理システムです。わずか1日で支援額100万円、3日で200万円を突破するなど、異例の大反響を呼んでいます。

プロジェクトページURL：https://camp-fire.jp/projects/869250

■ 開発の背景：ビリヤニの成否を決める「4つの壁」を打破

https://camp-fire.jp/projects/869250

今、日本で凄まじいブームを巻き起こしているインドのスパイス炊き込みご飯「ビリヤニ」。食べる箇所によって味や香りが万華鏡のように変化する極めて高貴な料理ですが、家庭で再現するには「バスマティ米の一瞬での湯切り」「フライドオニオンのカリカリな仕上がり」「旨味の凝縮」「香りを一滴も逃さない完全密閉での蒸し上げ（ダム）」という4つの高い壁が存在していました。 これらすべてを別々の道具で行うとキッチンは洗い物の山となり、一つの精度が落ちるだけで料理全体が失敗に終わります。本プロジェクトは、この複雑な工程を流れるように完璧にクリアするため、本場インドの銘店での徹底研究を経て開発されました

■ 『究極のビリヤニ鍋セット』3つの神器

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=eb8qfSXzuTk

本製品は、以下の3つのギアが完璧にシンクロすることで、ご自宅のキッチンをインドの宮廷へと変えます。

1. 香りを封じ込める熱伝導の鬼「マイスターあわせ釜（24cm/20cm）」

極厚アルミ鋳物による圧倒的な蓄熱性と、ずっしりとした重い蓋による「完全密閉」を実現。鍋全体を包み込むように均一な熱をかけ、スパイスの香りを一滴も外に逃さず最高の蒸し上がりを実現する一生モノの無水鍋です。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=iRMjqWL0HeA

2. 米の運命を“数秒”で制する完全特注「高密度ステンレス万能ザル（25cm）」

繊細なバスマティ米が落ちず、かつ一瞬で湯が切れる「線径Φ0.45mm×14メッシュ」の黄金比を採用。湯切りのスピード勝負で絶対に負けず、フライドオニオンを作る際の油切りも完璧にこなします。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=qoMdBIy74Cs

3. 対流の天才「まるっとパン（24cm）」

お湯が瞬時に湧き上がり、独自の丸い形状が美しい対流を起こすフライパン。均等に素早く米を茹で上げる「湯取り専用鍋」として最高の土台となります。

■ 今、手に入れるべき緊急の理由：アルミ原材料価格の高騰

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=xirEF2T4k8k

現在、世界情勢の影響によりアルミニウムの原材料価格が過去にないレベルで高騰しています。材料を贅沢に使用する質実剛健な厚手アルミ鋳物製品は、今後の大幅な値上げが避けられない見通しです。メーカーの全面協力のもと、特注ザルを組み合わせた特別セットをこの価格で提供できるのは、本クラウドファンディングが「最初で最後のチャンス」となります。

プロジェクト概要

プロジェクト名： 【北陸アルミ】伝説の無水鍋×特注ザル！極上の香りを放つ究極のビリヤニ鍋セット プラットフォーム： CAMPFIRE プロジェクトページURL：https://camp-fire.jp/projects/869250 リターン例（一部）：【早割・15%OFF】究極のビリヤニ3点セット（あわせ釜24cm＋特注ザル＋まるっとパン）：23,800円～ 【早割・15%OFF】ビリヤニマスターセット（あわせ釜24cm＋特注ザル）：17,300円 【CF先行販売】14メッシュ 高密度ステンレス万能ザル 25cm 単品：3,850円※すべて消費税・送料込み お届け予定： 【初回発送分】2026年08月【追加生産分】2026年10月以降 【本件に関するお問い合わせ先】 合同会社0024クッキングスタジオ 大西哲也 t.0024@0024cook.com https://x.com/bbq0024 ※詳細なご連絡先やプレスキットのご請求は、上記までお問い合わせください。