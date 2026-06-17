株式会社東京経営サポーター(本社：東京都、以下「当社」)は、中小企業省力化投資補助金(一般型)において、第1回から第5回公募までの支援実績13件中13件採択(採択率100％)を達成したことをお知らせいたします。

中小企業省力化投資補助金(一般型)は、人手不足解消や生産性向上を目的とした設備投資を支援する制度であり、製造業をはじめ、サービス業、小売業、医療分野など幅広い事業者が活用できる補助金です。

当社では、補助金の獲得そのものを目的とするのではなく、事業者様が描く将来像の実現に向けて、設備投資の方向性整理や事業計画策定を支援しております。

これまでの採択実績の背景には、各事業者様の経営課題や成長戦略を丁寧に整理し、投資効果や事業性を明確化する伴走支援があります。

また、採択後においても、設備導入や事業推進が円滑に進むよう継続的なフォローを行い、補助金の活用を通じた事業成長の実現を支援しています。





中小企業省力化投資補助金(一般型)





■第7回公募より歯科医療法人が対象に

2026年に公募開始された第7回公募より、新たに歯科医療法人が補助対象として追加されました。

歯科医院では、慢性的な人手不足への対応や業務効率化が重要な経営課題となっています。本補助金は、口腔内スキャナー、マイクロスコープ、CT、ミリングマシンといったデジタル機器の導入に加え、各種システムとの連携を含めた省力化投資に活用することが可能です。

当社ではこれまで、ものづくり補助金やIT導入補助金を中心に歯科医院向けの支援実績を積み重ねてきており、今回の制度改正を受け、歯科医療法人に対する中小企業省力化投資補助金(一般型)活用支援を強化してまいります。









■過去の採択事例・採択テーマ分析について

過去の採択テーマや採択傾向については、当社が公開している採択テーマ分析ツールをご活用ください。

採択テーマ分析： https://www.tokyo-kst.jp/saitaku/









■中小企業省力化投資補助金(一般型)支援サービス

当社では、中小企業省力化投資補助金(一般型)の活用を検討されている事業者様に対し、設備投資計画の整理、事業計画策定に向けた助言、採択後の事業推進支援まで一貫した伴走支援を行っております。

詳細はこちら： https://www.tokyo-kst.jp/service102.html









■会社概要

会社名 ： 株式会社東京経営サポーター

本社所在地： 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル901

代表取締役： 内木 盛人(中小企業診断士)

事業内容 ： 経営コンサルティング

支援体制 ： 社員8名(中小企業診断士5名)

HP ： https://www.tokyo-kst.jp/





会社概要





当社は中小企業・小規模事業者を対象に、補助金活用支援、事業計画策定支援、経営コンサルティングを通じて、企業の持続的成長と設備投資の実現をサポートしています。

お問い合わせフォーム： https://www.tokyo-kst.jp/contact.html









■その他運営サービス

経営サポーターズ ： https://k-supporterz.jp/

おすすめ補助金カタログ： https://shoryokuka.jp/