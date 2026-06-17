異業種・産学官の連携で地域の活性化を目指す「札幌なにかができる経済人ネットワーク(通称：SNN)」は設立20周年を迎え、この度、6月26日(金)に「第193回6月特別例会」を開催いたします。





当ネットワークは、「地域のために何かをしたい」という熱い想いを持った札幌の経済人有志が中心となり、2006年6月に設立されました。今年で20周年という節目を迎え、これまでに192回の例会を重ねてまいりました。例会では、地域おこしやまちづくり、経済活性化の実践などをテーマに、多彩な講師を招いた勉強会やディスカッション、情報交換を実施。行政(道・自治体・経産局・開発局・環境省・運輸局)、大学、シンクタンク、金融機関、メディア、そして芸術家や建築家、中小企業経営者など、官民の垣根を越えた多様なメンバーが参加し、それぞれの取り組みを応援・協力し合っています。









第193回となる今回は、外交・安全保障の第一線で活躍されてきた“ヒゲの隊長”こと前参議院議員の佐藤正久氏をお迎えします。現在、世界中が注目する「米イ停戦合意の行方と日本の進路」についてご講演いただき、これからの国際経済や我が国日本がとるべき選択について考えます。





今回はより多くのみなさんにご参加いただけるようオープン例会としましたので、みなさまどうぞご参加ください。





■開催概要

日時 ： 2026年6月26日(金) 13：00～15：00

場所 ： カナモトホール(札幌市民ホール) 2階 第1、2会議室

(所在地 ： 札幌市中央区北1条西1丁目)

講師 ： 佐藤 正久 氏(前参議院議員)

演題 ： 「米イ停戦合意の行方と日本の進路」

会費 ： 1,500円(会場費、お茶代として)、学生無料

申し込み方法： メール( akari@akarimirai.com )にて氏名・所属・電話番号を

記載の上、お申込みください。

※配信も予定していますのでお問い合わせください。





【佐藤 正久 氏プロフィール】

“ヒゲの隊長”こと、前参議院議員 佐藤 正久(さとう・まさひさ)。福島県出身。防衛大学校卒業後、約25年間、陸上自衛官として勤務。国連 PKOゴラン高原派遣輸送隊初代隊長、イラク先遣隊長・復興業務支援隊初代隊長、第7普通科連隊長兼ねて福知山駐屯地司令などを務めた。平成19年、参議院議員に初当選、3期務める。外務副大臣、防衛大臣政務官のほか、参議院外交防衛委員長・自民党幹事長代理、国防部会長・外交部会長・国防議員連盟事務局長などを歴任。





チラシ