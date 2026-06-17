【プリシアリゾートヨロン】与論島で「保育園留学」が開始　家族で滞在してリモートワークも可能な離島の長期滞在をパートナーホテルとして販売開始

スターリゾート株式会社

プリシアリゾートヨロン（所在地：鹿児島県大島郡与論町、総支配人：宇田川 悟）は、株式会社キッチハイク（本社：北海道厚沢部町、代表取締役CEO：山本雅也）が運営する地域滞在プログラム「保育園留学」が、鹿児島県与論町で新たに展開されることに伴い、パートナーホテルとして参画いたします。

プリシアリゾートヨロンは、「保育園留学」の鹿児島県与論町での開始にあたり、2026年5月21日より申込受付を開始します。滞在期間は1週間（6泊7日）または2週間（13泊14日）で、子どもが与論町のハレルヤこども園に通うあいだ、ご家族で与論島に滞在できるプログラムです。ご家族が滞在も安心して過ごせる宿泊環境を整えることで、与論島での暮らしを体感できる滞在を支えます。

また、本取り組みは、参加するご家族にとっての新しい体験にとどまらず、地域にとっても新たなつながりを育む機会となることが期待されます。子どもたちが地域のこども園で時間をともに過ごし、ご家族が島での暮らしに触れることで、短期の旅行では生まれにくい関係が少しずつ育まれていきます。そうした出会いが、将来的に与論町との継続的な関係性へとつながっていくことも、この取り組みの魅力のひとつです。

＜滞在スケジュール＞

【平日】

8:00 客室にて朝食（キッチン利用）

8:30 ハレルヤこども園へご登園

9:00 保護者はホテル内の客室やアミューズントエリアでリモートワーク

16:00 ハレルヤこども園へお迎え

17:30 サンセットを見ながら海辺を散歩

19:00 客室にて夕食（キッチン利用）

【週末】

8:00 「地中海レストラン アネリア」で海を見ながら朝食

10:00 島内やビーチを散策

12:30 島内のレストランにて昼食

14:00 ビーチアクティビティやクラフト体験

17:30 「サンセットクルーズ」体験

19:00 「炉端焼き ぴき」にて夕食

地中海レストラン アネリア炉端焼き ぴき

【ハレルヤこども園 コメント】

ハレルヤこども園は、エメラルドグリーンの海に囲まれた与論島にあります。こどもたちは光と風に包まれながら、毎日のびのびと過ごしています。園には芝生のプレーパークや夢広場があり、こどもたちは自由な発想で思いきり遊びを広げます。隣接する有機農園では、土にふれ、種まきから収穫までの喜びを味わえます。

当園では、キリスト教の精神を土台に、一人ひとりのこころに寄り添い、ていねいにこどもたちを育んでいます。子育て支援センターや放課後児童クラブも併設し、地域の子育てを支える拠点としての役割を担っています。また、島の人々はあたたかく、こどもたちの成長を家族のように見守ってくれます。親子で深呼吸したくなるような“心地よさ”が、ここにはあります。故郷に帰ったようなひと時を、ぜひご家族で感じてみてください。

【株式会社キッチハイク 代表コメント】

ハレルヤこども園、与論町の地域のみなさんと一緒に、保育園留学をはじめられることを大変嬉しく思っています。美しい自然や独自の文化、人のあたたかさが息づく与論町での暮らしの中で生まれるひとつひとつの出会いが、こどもの未来、家族の未来、そして地域の未来をより豊かにしていくことを確信しています。与論島の自然や地域の暮らしを感じながら、ご家族でゆったりとした時間を過ごしていただける環境として、今回連携させていただきました。

保育園留学には、まだまだ大きな可能性があります。これは単なる地域創生の取り組みにとどまらず、これからの社会のあり方を体現する思想でもあると感じています。与論町での保育園留学が、全国の新しいロールモデルとなるよう、事業パートナーとして引き続き邁進してまいります。

プラン概要

販売開始日：2026/5/21

利用開始日：5/21

販売期間 ：通年（除外日あり）

滞在期間 ：1週間（6泊7日）／2週間（13泊14日）

対象 ：主に未就学児を持つ家族

宿泊先 ：プリシアリゾートヨロン

対象客室 ：オーシャンビューハリウッドツイン／レジデンシャルダブル/スタンダードツイン

料金 ：大人1名・子ども1名でご利用の場合 171,200円～

（※日曜チェックイン、土曜日チェックアウト、現地までの交通費は含まない）

※ハレルヤこども園の利用料金と宿泊料金を合算したパッケージ金額です。

※詳細は予約サイトをご確認ください。

注意事項 ：除外日：GW、ヨロンマラソン開催期間、年末年始

※具体的な対象日程は年度により変更となる場合がございます。

※最新の除外日および空室状況は、予約サイトにてご確認ください。

◼️「保育園留学」について

家族で自然豊かな地域に1～2週間ほど滞在し、その間、子どもが現地の保育園にのびのび通える、子ども主役の暮らし体験プログラムです。親はリモートワークをしたり、地域で暮らすように過ごしたりしながら、家族で多様な地域での生活を体験できます。子どもにとっては、自然遊びや新しい人との出会いを通じて、好奇心や社会性を育む機会にもなります。

留学先は70地域以上に拡大し、これまでに大人・子ども合わせて約14,000人以上、3,500家族以上に利用されています。

◼️ハレルヤこども園について

ハレルヤこども園は、鹿児島県与論町にある認定こども園です。キリスト教の精神に基づき、保育・教育を一体的に行うとともに、広い園庭や冒険広場など、子どもたちがのびのびと過ごせる環境を備えています。あわせて、子育て支援や相談機能を通じて、地域の子育てを支える役割も担っています。



▼与論町「保育園留学」予約・詳細ページ

https://reserve.hoikuen-ryugaku.com/destination/kagoshima/yoron/hareruya(https://reserve.hoikuen-ryugaku.com/destination/kagoshima/yoron/hareruya)

◼️プリシアリゾートヨロンについて

鹿児島県・奄美群島の最南端に位置する「与論島」にあるビーチリゾートホテル。世界有数の透明度の高い海と広大な珊瑚礁に囲まれた与論島はギリシャのミコノス島と姉妹都市の関係にあり、 プリシアリゾートヨロンもギリシャのような白と青などのカラーを基調にしています。

与論空港から車で5分の好アクセスのホテルからは直結のビーチや子供連れも楽しめるマリンアクティビティなどが充実しており、ビーチでは水平線に沈むサンセットも間近にご覧いただけます。長期滞在にも対応できる環境を備え、旅先としてだけでなく、ご家族が島の暮らしにゆるやかに触れながら過ごせる滞在拠点として、多様なニーズに応えています。

プリシアリゾートヨロンで離島ならではのゆったりとした時の流れを感じながら、贅沢なひとときをお過ごしください。

スターリゾート株式会社について

スターリゾート株式会社は、「地球上の美しい土地に、旅の目的地となるリゾートをつくる」をビジョンに掲げ、リゾートホテルの企画・開発・設計・運営を一体で手がけるホテルデベロッパーです。その土地ならではの自然や景観、文化を大切にしながら、滞在そのものが旅の目的となるようなホテルづくりに取り組んでいます。

＜施設概要＞

ホテル名 ：プリシアリゾートヨロン

所有 ：株式会社プリシアリゾート与論

運営 ：スターリゾート株式会社

所在地 ：〒891-9302 鹿児島県大島郡与論町立長358-1

客室数 ：93室

料飲施設 ：地中海レストラン アネリア・炉端焼き ぴき・ビーチカフェ パラディソス

その他 ：直結ビーチあり、マリンアクティビティあり

駐車場 ：あり（無料）

アクセス ：那覇空港から飛行機で40分・与論空港より車で5分

公式サイト：https://www.pricia.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/pricia_yoron/