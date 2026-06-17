【GENOVA】全国の提携クリニックへAI翻訳機「ポケトーク」を展開

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）は、ソースネクスト株式会社が提供するAI翻訳機「ポケトーク」を医療機関へ順次展開することをお知らせいたします。

■医療現場における「言語の壁」の顕在化

訪日外客数は2025年に過去最高の4,200万人※1を突破し、在留外国人数も過去最多を更新する中、医療機関の窓口・診察室では「言語の壁」による以下の課題が深刻化しています。

・ 問診票の記入・確認に時間を要し、患者・医療スタッフ双方の負担が増大

・ 症状・既往歴の正確な聞き取りが困難で、診療品質・医療安全リスクに直結

・ 保険情報・自費診療の説明が不十分となり、未収金・トラブルが発生

・ 外国人患者の受け入れに苦慮するクリニックが増加し、地域医療アクセスが低下

こうした背景を受け、国内医療機関における多言語対応ニーズは今後さらに拡大していくことが見込まれます。

GENOVAでは、国内医療機関向けAI翻訳端末の潜在市場規模を約125億円※2と推計しており、クリニックにおける多言語コミュニケーション環境の整備は、患者体験の向上と医療現場の業務効率化を両立する重要なテーマであると考えています。

※1 日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」より

※2 当社推計。厚生労働省「医療施設動態調査」の2025年12月末時点における国内の病院・一般診療所・歯科診療所数をも

とに、病院に5台、一般診療所・歯科診療所に各1台のAI翻訳端末が導入されると仮定し、5年通信付き端末価格を基準に

算出。

■取り組み概要

GENOVAは、約92言語に対応するAI翻訳機「ポケトーク」を提携クリニックへ導入し、受付・問診・診察・会計までの全ペイシェントジャーニーで多言語コミュニケーションを実現します。

導入機器：AI翻訳機「ポケトーク」（ソースネクスト株式会社）

対応言語：92言語対応（91言語を音声とテキストに、1言語をテキストのみに翻訳）

■期待される効果

■今後の展開

- 患者体験（CX）の向上：母国語での問診・受診が可能となり、安心して医療サービスを受けられる環境を提供します。- 医療スタッフの業務負担軽減（ES）：翻訳ツールを介した円滑なコミュニケーションにより、診療時間の短縮と業務負担の軽減を両立します。- クリニック経営の収益機会拡大：外国人患者の受診ハードルを下げ、自費診療・健診・人間ドック等の受診機会を創出します。

GENOVAは「医療×AX」を軸に、ポケトークに加えて自動精算機・電子カルテ連携など、クリニックオペレーション全体の自動化・最適化を推進し、訪日・在留外国人を含むすべての患者に「言語・地域・時間に縛られない医療体験」を提供してまいります。

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命の延伸と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

企業名 ：株式会社GENOVA

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者 ：代表取締役社長 平瀬智樹

事業内容：メディカルプラットフォーム事業

スマートクリニック事業

歯科流通事業

DX事業

URL ：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform

※「ポケトーク」はポケトーク株式会社の登録商標です