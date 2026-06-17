クライス＆カンパニー、CXO転職市場レポート2026を公開　高年収帯・テック領域を中心に求人が増加　約6割が年収2,000万円以上に

株式会社クライス＆カンパニー

ハイクラス層キャリア支援の株式会社クライス＆カンパニー（本社：東京都港区、代表取締役社長：丸山 貴宏）は、CXO・ハイクラス層の転職支援を行う中で蓄積した独自データに基づき、CXO・経営幹部人材の転職市場動向をまとめた「CXO転職市場レポート2026」を公開いたしましたので、お知らせいたします。本レポートでは2025年度のCXO転職市場の変化を分析しています。

今回は、AI・DXなどテック領域を中心とした経営人材ニーズの拡大を背景に、高年収帯のCXO採用が増加しました。年収2,000万円以上の求人数は約6割にのぼります。また、スタートアップ企業比率は増加、非公開求人比率も高水準となっており、経営人材市場の流動性がさらに高まっていることがうかがえます。

レポート詳細はこちらからご覧ください。https://www.kandc.com/exe/report/(https://www.kandc.com/exe/report/)

CXO転職市場トレンド

高年収帯CXO求人が増加 5年で2.2倍に

2025年度のCXO市場では、高年収帯求人の増加が顕著となり、年収1,500万円以上のCXO求人は2021年と比較すると2.2倍に増加しました。事業成長や経営課題の高度化、AI・DX領域を中心とした競争激化を背景に、CEO・CFO・COOを中心に、CTO・CMO・CPO・CHROなど幅広い領域で経営人材への投資を強化する動きが見られました。

職種別ではCEO・COO・CFOが全体の約半数 テック領域でのCXO採用も拡大

職種別では、CEOとCOOが29.4%、CFOが19.3%となり、事業執行と財務執行領域がCXO採用の中心となっています。また、技術領域を担うポジションであるCIOは昨年1.8％から4.4％、CTOは7.5%から8.8％に増加しており、テクノロジー活用が経営に与える影響が高まっていることがわかります。

CTO、CMO、CPO、CHROもそれぞれ約8％前後を占めており、経営トップのみならず、技術・顧客接点・プロダクト・人材や組織といった各領域の責任者を求める動きも引き続き顕著です。

年収2,000万円以上の割合が昨年から10pt増加 CXO市場で高年収化が進行

年収帯別では、1,500万円～1,999万円の割合が前回の51.2％から41.5％へ減少し、2,000万円以上の割合が増加。約6割が年収2,000万円以上を占める結果となりました。

企業変革や成長戦略を担う経営人材への需要拡大を背景に、CXO市場では高年収化が進んでいることがわかります。

経営人材採用で非公開採用が増加

非公開求人比率の高さも特徴的でした。特に年収3,000万円以上では、95.2％が非公開求人となっています。CXO採用では、既存経営陣との関係性、新規事業戦略、IPO準備、組織再編など機密性の高いテーマが多く、水面下で採用が進められるケースが中心となっています。

スタートアップ比率が上昇

スタートアップ企業によるCXO採用も引き続き活発で、昨年の31.8％から43.9%に12pt上昇しました。上場ベンチャーの26.8％を合わせると、7割以上が成長企業での決定となっています。

シリーズB以降を中心に、COO・CFO・VPクラスなど経営チーム強化を目的とした採用が増加しているほか、大企業やコンサルティングファーム出身者など、多様なバックグラウンド人材の流入も進んでいます。

分析・考察

CXO採用市場では、前回に引き続き求人数や決定数の増加、高年収化が進んでいることがわかりました。AIやデジタル化の進展によって、多くの企業が事業変革や組織変革を迫られる中、CXO人材にも特定領域の専門性だけではなく、事業全体を推進する力が求められるようになっています。

特に近年は、単なる管理・運営ではなく、変化の大きい環境下で意思決定を行う力、テクノロジーへの理解、プロダクト・顧客視点、さらに組織構築力などを兼ね備えた経営人材へのニーズが高まっています。

また、非公開求人比率の高さやスタートアップ比率の拡大からは、経営人材採用がより戦略性・機密性の高い領域へ移行していることもうかがえます。

ネクストキャリアとしてCXOを目指す方にとっては、自身の経験や強みを「経営人材としてどのような価値があるか」と捉える視点が、これまで以上に重要になっていると言えそうです。

CXOコラム 「CXOという肩書」

https://www.kandc.com/exe/column/042/

CXO転職支援サイト「CXOのキャリア・転職支援」では、コンサルタント入江 祥之がコラムを執筆しています。最新コラムは「CXOという肩書」について。過去エントリーもぜひお読みください。

キャリア相談について

CXOに関するキャリア相談や転職相談は、下記エントリーフォームよりお願いいたします。

転職相談：https://www.kandc.com/kc-recruit/entry/

中長期のキャリア相談：https://www.kandc.com/vc/entry-pre/

CXOのキャリア・転職支援：https://www.kandc.com/exe/

採用をお考えの皆さま

CXO、エグゼクティブ層の採用を検討されている皆さまは、下記フォームよりお問い合わせください。

https://www.kandc.com/kc-saiyo/entry/

株式会社クライス＆カンパニー

株式会社クライス＆カンパニーは、「志あるハイクラス転職を、クライスと」をビジョンに掲げ、転職において重要な年収、ポジションに加えて、個人がやりがいを生む源泉となる「志」を重視した転職支援事業を展開しています。これからも、志あるハイクラス人材と、志ある企業とが出会うきっかけを創り出す存在として、日本の転職市場をリード、変革していくことを目指します。

https://www.kandc.com/



会社名：株式会社クライス＆カンパニー

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留2F

代表取締役社長：丸山 貴宏

事業内容：ヘッドハンティング事業、人材紹介事業（厚生労働大臣許可番号13-ユ-040184）、人事・採用のコンサルティング事業