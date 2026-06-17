師岡 柊生選手 アビスパ福岡へ完全移籍のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

師岡 柊生選手が、アビスパ福岡へ完全移籍することになりましたので、お知らせいたします。

(C)KASHIMA ANTLERS■選手名

師岡 柊生（もろおか・しゅう）

■生まれ

2000年12月9日、東京都出身

■サイズ

174センチ、69キロ

■ポジション

FW

■経歴

大和田サッカークラブ-FC多摩ジュニアユース-日本航空高校-東京国際大学-鹿島アントラーズ（2023）

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.antlers.co.jp/blogs/news/260617yg7wfq)にてご確認ください。

師岡選手コメント

「このたび、アントラーズを離れる決断をしました。3年半、このクラブで戦えたことを心から誇りに思います。楽しいことばかりではなく、アキレス腱断裂という大きなケガを経験し、サッカーができない苦しい時間もありました。それでも、チームメート、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さんが支えてくれたからこそ、もう一度ピッチに立つことができました。苦しいときにかけてもらった言葉や応援は、一生忘れません。このクラブで学んだこと、経験したことを胸に、次のステージでも覚悟を持って挑戦していきます。3年半、本当にありがとうございました。皆さんの応援に、心から感謝しています」