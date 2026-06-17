ＲＤサポートとHPCシステムズが業務提携

株式会社ＲＤサポート

バイオ・ライフサイエンス領域に特化した人材支援を行う株式会社ＲＤサポート（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：大澤 裕樹、代表取締役 COO：大島 康治、以下「ＲＤサポート」）は、HPC・AI向け計算環境の提供や、科学技術計算・CAE解析等に関わるシステムインテグレーションを手がけるHPCシステムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小野 鉄平、以下「HPCシステムズ」）と業務提携を開始いたします。

本提携では、HPCシステムズが提供するHPC・AI向けの高性能計算環境や、科学技術計算・CAE解析等に関わるシステム構築支援の知見と、ＲＤサポートが有する研究開発領域に特化した人材支援の知見を組み合わせ、企業の研究開発DXを、計算環境面と人材面の両側から支援してまいります。

【背景と目的】

近年、創薬、材料、化学、半導体などの分野では、競争力強化や開発の高度化を目的として、AIやマテリアルズ・インフォマティクス（MI）、CAE解析などを活用した研究開発DXへの投資が拡大しています。特に、HPC（High Performance Computing）を活用した研究開発プロセスの効率化は、研究スピードや開発精度の向上に不可欠なものとなっています。

一方で、こうした取り組みは、計算環境を導入するだけでは十分に機能しません。

導入した環境を研究テーマにどう活かすか。解析結果をどのように解釈し、実験や開発プロセスに戻していくか。現場で運用できる体制をどうつくるか。

その実装には、技術を理解し、研究開発の流れに接続できる人材が欠かせません。

HPCシステムズは、科学技術計算やCAE解析、HPC分野で利用されるアプリケーション、OS、関連ソフトウェアのライセンス取扱い、販売、インテグレーションを行っています。また、用途に応じたシステム構築に向けて、ソフトウェアベンダーや開発者との連携、検証を重ねることで、企業・大学・官公庁の研究開発を支援しています。

ＲＤサポートは、バイオ・ライフサイエンス領域を中心に、研究開発人材の採用・活用を支援し、企業の研究開発現場における体制強化や事業推進を人材面から支えてきました。

今回の業務提携は、こうした課題に対し、計算環境の整備と人材・体制づくりを切り離さずに捉えるものです。HPCシステムズの科学技術計算・HPC分野におけるシステム構築支援の知見と、ＲＤサポートの研究開発人材支援の知見を掛け合わせることで、研究開発DXを現場で実装可能な取り組みとして前に進めることを目指します。

【提携の概要】

本提携では、HPCシステムズが持つHPC・AI向け計算環境、科学技術計算・CAE解析等に関わるシステム構築支援の知見と、ＲＤサポートが持つ研究開発人材支援の知見を組み合わせ、以下のような支援を想定しています。

【今後の展望】

- HPC・AI等の計算環境導入に伴う運用・解析人材のご紹介システムの新規導入や増設に合わせて、運用管理や解析実務、研究推進を担うプロフェッショナルを提案し、スムーズな立ち上げを支援します。- AI・MI・CAE等の高度専門領域における研究支援人材のご紹介AI活用、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、CAE解析など、特定の高度な専門知識を要する領域において、プロジェクトを加速させる人材を提案します。- 人材派遣・人材紹介・業務委託を組み合わせた柔軟な体制構築支援プロジェクトの期間や管理体制といったお客様のご要望に合わせ、人材派遣、人材紹介（中途採用・直接雇用）、プロ人材シェアリング（業務委託）など、多彩なスキームから最適な体制づくりを支援します。- 計算環境の整備と人材課題をセットで捉えたトータル提案インフラ（計算環境）とヒト（専門人材）の両側面から課題を解消し、研究開発DXの現場実装をワンストップでサポートします。

HPCシステムズとＲＤサポートは、本提携を通じて、研究開発DXや科学技術計算の活用を検討する企業に対し、計算環境と人材支援の両面から提案を行ってまいります。

研究開発現場における技術活用、専門人材の活用、開発体制の強化を支援し、企業の新たな研究テーマへの挑戦や事業推進に貢献してまいります。

株式会社ＲＤサポート

株式会社ＲＤサポートは、ヘルスケア・ライフサイエンス領域に特化した人材紹介・人材派遣・理系プロ人材のシェアリングサービスを展開し、産業の発展を支える人材のキャリア支援に取り組んでいます。分野に精通した専門性とマッチング力を強みに、研究開発型スタートアップをはじめとした多様な企業と専門人材の橋渡し役を担っています。

設立 ：1998年12月11日 創業

代表者：代表取締役 CEO 大澤 裕樹、代表取締役 COO 大島 康治

本社 ：東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3F

URL ：https://www.rdsupport.co.jp/

HPCシステムズ株式会社

HPCシステムズ株式会社は、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）分野のニッチトップ企業です。

HPC事業では、科学技術計算用高性能コンピュータとシミュレーションソフトウェア販売、科学技術計算やディープラーニング（深層学習）環境を構築するシステムインテグレーションサービス、シミュレーションソフトウェアプログラムの並列化・高速化サービス、計算化学ソフトウェア、マテリアルズ・インフォマティクスのプログラム開発・販売、受託計算サービス・科学技術研究開発支援、創薬研究開発や素材・材料研究開発分野向けサイエンスクラウドサービスをワンストップで提供しています。また、CTO事業では、顧客の用途、課題をヒアリングしながら、価格・性能・品質・高低温・防塵・防水・静電対策・過酷な環境に対する高耐久性など多種多様の対応が求められる、工場生産設備・製造装置・検査装置、制御機器や交通インフラ、自動運転、リテール店舗などのコントローラーとしての産業用コンピュータやエッジコンピュータの仕様提案から開発、生産、保守サポート、長期安定供給を実現しています。

設立 ：2006年7月3日

代表者：代表取締役 小野 鉄平

所在地：東京都港区海岸3丁目9番15号 LOOP-X 8階

URL ：https://www.hpc.co.jp/