韓国・インスパイア、「ステイ＆プレイ」パッケージを発売開始

Inspire Integrated Resort Co., Ltd.

韓国・仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾート（以下、インスパイア）は、より多彩なリゾートステイをお届けするため、宿泊者限定の「ステイ＆プレイ」パッケージの販売と、カジノ専用メンバーシッププログラムの大型リニューアルを実施いたしました。多様化するお客さまのライフスタイルに応えるべく、インスパイアでは宿泊とあわせて本格的なカジノエンターテインメントを気軽にお楽しみいただける環境を提供するとともに、カジノ会員の皆様には上質かつパーソナライズされたサービスを通じて、特別なリゾート体験をお届けします。

■泊まるだけで10万ウォン分のカジノバウチャーをプレゼント！「ステイ＆プレイ」パッケージ発売

インスパイアでは、宿泊とエンターテインメント体験をシームレスにお楽しみいただける特別宿泊パッケージを提供しています。本パッケージを利用しご予約いただいたお客様には、チェックイン後にインスパイア・カジノでご利用いただける10万ウォン分のバウチャーを進呈。リゾート滞在とともに、本格的なカジノエンターテインメントを気軽に体験いただけます。多彩なゲームと洗練された空間が織りなす、インスパイアならではの特別なひとときをお楽しみください。

- 「ステイ＆プレイ」パッケージ特典内容：➢インスパイア・カジノにてご使用いただける、100,000ウォン分の「シングルベットバウチャー」をプレゼント。➢新規会員限定特典： カジノメンバーシッププログラム「インスパイア・リワード」に新規会員登録されたお客様には、50,000ウォン分の「マッチプレイバウチャー」を進呈いたします。さらに、指定のプレイ条件を達成された場合には、追加で70,000ウォン分のバウチャーをプレゼントいたします。※特典のより詳細な情報につきましては、ご宿泊開始日までに別途ご案内いたします。- バウチャー有効期限：2026年12月31日- その他パッケージ詳細・予約はこちら：https://www.inspireresorts.com/ja/offers/detail/stay-play(https://www.inspireresorts.com/ja/offers/detail/stay-play)

■特典・サービスをさらに充実 カジノメンバーシッププログラム「インスパイア・リワード」を刷新

インスパイアは、お客さま一人ひとりのニーズやプレイスタイルに応じた、より充実した特典とサービスをご提供するため、カジノ専用のメンバーシッププログラム「インスパイア・リワード」を刷新いたしました。今回のリニューアルでは、最上位会員ランクである「ロイヤルクラブ（Royal Club）」の特典およびサービスを強化。専任のチームが、お客さま一人ひとりに寄り添いながら、よりパーソナライズされたホスピタリティと上質な体験を提供いたします。また、「インスパイア・リワード」は、お客さまのご利用状況や多様なゲーミングアクティビティなどを総合的に評価し、最適なサービスをご提供できるよう設計されています。なお、メンバーシップポイントの算出方法および会員ランク判定に関する詳細な基準については、プログラム運営上の観点から非公開としております。

インスパイアは、天候を気にすることなく滞在そのものを満喫できる「プレイケーション・リゾート」として、多彩なエンターテインメント体験を提供しています。今後も、お客さま一人ひとりに寄り添ったサービスの向上を通じて、より高い付加価値と特別な滞在体験の創出に取り組んでまいります。

■インスパイア・エンターテインメント・リゾートについて

インスパイア・エンターテインメント・リゾート（通称「インスパイア」)は、永宗島の仁川国際空港IBC-III地区に位置する大規模エンターテインメント統合型リゾートです。リゾート施設は、それぞれ異なるコンセプトの3棟の高級ホテルタワー（合計1,275室)、15,000席を誇る韓国初の多目的アリーナ 、通年営業のガラスドーム型プール、韓国ホテル最大の宴会場を含む最新会議施設、最大30,000人が集って多様なアトラクションを楽しめる屋外エンターテインメントパーク、外国人専用カジノ、全長150メートルのデジタル・エンターテインメント・ストリート、動くデジタルシャンデリア、ショッピング・ダイニング・エンターテインメントを融合させた商業施設が含まれています。

施設概要

場所 ：韓国 仁川国際空港第2ターミナルに隣接するIBC開発エリア

ソウル中心部より1時間以内、アジア近隣諸国の首都圏都市より約3時間以内

施設全体規模：461,661平方メートル （東京ドーム10個分)

エリア ：3つの5つ星ホテルタワー、ダイニング、アリーナ、ショッピング、

全天候型プールドーム（改装のため一時休業）、外国人専用カジノ、MICE、

デジタルエンターテインメント、屋外パーク施設

会社概要

会社名 ：インスパイア・エンターテインメント・リゾート

本社 ：韓国 仁川広域市 中区 空港文化路 127

インスパイアウェブサイト ：https://www.inspireresorts.com/ja